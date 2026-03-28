BMW अपने नए ब्रांड Alpina के मॉडल्स करने वाली है पेश, 15 मई को होगा खुलासा
BMW द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद, अब Alpina ब्रांड आगामी 15 मई, 2026 को अपने नए दौर के पहले मॉडल्स पेश करने वाला है.
Published : March 28, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद, अब Alpina ब्रांड आगामी 15 मई, 2026 को अपने नए दौर के पहले मॉडल्स पेश करने वाला है. इसके बारे में पहले ही जानकारी सामने आई थी कि ये मॉडल्स BMW 7 Series सेडान और BMW X7 SUV पर आधारित होंगे.
बताया जा रहा है कि इन मॉडल्स को इटली के Cernobbio स्थित Villa d’Este में Concorso d’Eleganza में पेश किया जाएगा. Concorso d’Eleganza एक कार प्रदर्शनी कार्यक्रम है, जिसमें क्लासिक, कॉन्सेप्ट और मशहूर कारों को प्रदर्शित किया जाता है.
BMW X7 और 7 Series पर आधारित Alpina मॉडल्स
Autocar UK की एक रिपोर्ट के अनुसार, Alpina के X7 और 7 Series के वर्जन तब आएंगे, जब BMW इन मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन को अपनी 'Neue Klasse' डिज़ाइन लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी के अनुसार लॉन्च कर देगी. बता दें कि हाल ही में, BMW 7 Series फेसलिफ्ट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं थी, जिससे यह संकेत मिला कि इसका डिज़ाइन कैसा हो सकता है.
अब चूंकि BMW 7 Series सेडान ICE और EV, दोनों तरह की पावर देती है, और जब यह पूछा गया कि क्या Alpina भी EV पेश करेगी, तो BMW Group के R&D प्रमुख Joachim Post ने कहा कि, "हम टेक्नोलॉजी के मामले में खुले हैं." Alpina मॉडल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.
पोस्ट ने आगे कहा कि, "Alpina खेल के बारे में नहीं, बल्कि रफ्तार, आराम और लग्जरी के बारे में बात करेगी." इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इन मॉडलों के डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन के पीछे का सिद्धांत पहले जैसा ही रहेगा.
बता दें कि भले ही इन मॉडल्स का विकास कंपनी के भीतर ही हो रहा हो, लेकिन Alpina ब्रांड BMW के M डिवीज़न के साथ मिलकर काम नहीं करेगा. इसके बजाय, यह अपनी अलग और खास विशेषताओं वाला एक 'एक्सक्लूसिव स्टैंडअलोन ब्रांड' बनकर काम करेगा. पोस्ट ने आगे कहा कि, "Alpina, M जैसे अन्य कंपनियों से पूरी तरह से अलग है, खास तौर पर परफॉर्मेंस के मामले में."
BMW M डिवीज़न के डिज़ाइन हेड, ओलिवर हेलमर ने कहा कि, "Alpina और M डिवीज़न के बीच यह फ़र्क मॉडल्स के डिज़ाइन में भी दिखेगा. शुरुआत में हमने सोचा था कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, जो एक जैसी हो सकती है, और हम अतीत के आधार पर एनर्जी को देख रहे थे, और फिर M प्रोजेक्ट्स और वे किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उन्हें देख रहे थे, और वे अपने काम में एक-दूसरे से काफ़ी अलग हैं."
Heilmer ने आगे कहा कि, "जैसा कि आप Alpina के बारे में जानते हैं, कुछ ज़्यादा ही 'मैच्योर' (परिपक्व) चीज़ जैसा है, वहीं M हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस के मामले में 'उद्देश्य-केंद्रित' (purpose-driven) रहा है." इससे पहले, BMW ने बताया था कि उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री और कारीगरी पर ज़ोर देते हुए, Alpina 'बेस्पोक विकल्पों' (खास तौर पर तैयार किए गए विकल्पों) का एक 'बेहतरीन पोर्टफोलियो' पेश करेगा.