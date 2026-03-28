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BMW अपने नए ब्रांड Alpina के मॉडल्स करने वाली है पेश, 15 मई को होगा खुलासा

BMW X7 और BMW 7 Series ( फोटो - BMW India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद, अब Alpina ब्रांड आगामी 15 मई, 2026 को अपने नए दौर के पहले मॉडल्स पेश करने वाला है. इसके बारे में पहले ही जानकारी सामने आई थी कि ये मॉडल्स BMW 7 Series सेडान और BMW X7 SUV पर आधारित होंगे. बताया जा रहा है कि इन मॉडल्स को इटली के Cernobbio स्थित Villa d’Este में Concorso d’Eleganza में पेश किया जाएगा. Concorso d’Eleganza एक कार प्रदर्शनी कार्यक्रम है, जिसमें क्लासिक, कॉन्सेप्ट और मशहूर कारों को प्रदर्शित किया जाता है. BMW X7 और 7 Series पर आधारित Alpina मॉडल्स

Autocar UK की एक रिपोर्ट के अनुसार, Alpina के X7 और 7 Series के वर्जन तब आएंगे, जब BMW इन मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन को अपनी 'Neue Klasse' डिज़ाइन लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी के अनुसार लॉन्च कर देगी. बता दें कि हाल ही में, BMW 7 Series फेसलिफ्ट की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं थी, जिससे यह संकेत मिला कि इसका डिज़ाइन कैसा हो सकता है. अब चूंकि BMW 7 Series सेडान ICE और EV, दोनों तरह की पावर देती है, और जब यह पूछा गया कि क्या Alpina भी EV पेश करेगी, तो BMW Group के R&D प्रमुख Joachim Post ने कहा कि, "हम टेक्नोलॉजी के मामले में खुले हैं." Alpina मॉडल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.