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1 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है BMW की नई बाइक, RE Guerrilla 450 Apex से होगी टक्कर

नई BMW F 450 R का टीजर जारी ( फोटो - Facebook/BMW Motorrad )

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad ने इस साल अप्रैल में अपनी BMW F 450 GS को लॉन्च किया था, और अब माना जा रहा है कि कंपनी अपनी एंट्री-लेवल बाइक्स के मामले में और विस्तार करने की योजना बना रही है. कंपनी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मोटरसाइकिल का टीजर जारी किया है. कंपनी द्वारा जारी टीजर के अनुसार इस बाइक को 1 अक्टूबर को बाजार में उतारा जाएगा, और ऐसा माना जा रहा है कि यह नया मॉडल BMW F 450 GS वाले ही प्लेटफ़ॉर्म पर बनी एक रोडस्टर बाइक BMW F450 R हो सकती है. BMW F 450 R में क्या कुछ मिलेगा

बता दें कि नई BMW F 450 R, BMW Motorrad की एंट्री-लेवल रोडस्टर बाइक होने वाली है. यह बाइक भारत में 23 अप्रैल, 2026 को लॉन्च हुई BMW F 450 GS के एक साल से भी कम समय बाद आ रही है. इसके इंजन की बात करें तो इसमें F 450 GS वाला ही 421 cc, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया जाएगा. यह इंजन, 8,750 rpm पर 47 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. हालांकि अभी यह साफ़ नहीं है कि BMW F 450 R में भी 421 cc इंजन का ट्यूनिंग लेवल वही रहेगा या नहीं.