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भारत में लॉन्च हुई नई BMW F 450 GS एडवेंचर टूरिंग बाइक, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई BMW F 450 GS एडवेंचर टूरिंग बाइक हुई लॉन्च ( फोटो - BMW Motorrad India )

BMW F 450 GS Exclusive वेरिएंट: इसके मिड-स्पेक Exclusive वेरिएंट की बात करे तो इसे भी कॉस्मिक ब्लैक कलर दिया गया है, और यह 'Exclusive' वेरिएंट बेस मॉडल से कुछ ज़्यादा टूरिंग और ऑफ-रोड के लिए अनुकूल फीचर्स के साथ आता है. इसमें ऑफ-रोड फुटपेग, ब्लैक हैंड गार्ड और एक प्लास्टिक इंजन गार्ड दिया गया है.

इस वेरिएंट के हार्डवेयर की बात करें तो इसमें 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील सेटअप दिया गया है, जिसके साथ अपसाइड-डाउन फोर्क्स मिलते हैं, जो 180 mm का ट्रैवल देते हैं, और पीछे की तरफ एडजस्टेबल प्रीलोड वाला मोनोशॉक मिलता है. इसके अलावा, इसमें एडजस्टेबल हैंड लीवर्स, हीटेड ग्रिप्स, एक USB-C चार्जिंग सॉकेट और एक एडजस्टेबल रियर ब्रेक लीवर भी दिया गया है.

BMW F 450 GS Base वेरिएंट: बेस वेरिएंट को कॉस्मिक ब्लैक फ़िनिश दी गई है, जिसमें DRLs के साथ फ़ुल-LED हेडलाइट सेटअप और 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है. इसमें ABS Pro, Dynamic Traction Control (DTC), Dynamic Brake Control (DBC), MSR और WAD जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स के साथ-साथ तीन राइडिंग मोड्स – Rain, Road और Enduro भी मिलते हैं.

भारत के लिए, कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल तीन वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें Basic, Exclusive, और ज़्यादा ऑफ-रोड पर फोकस वाला GS Trophy वेरिएंट शामिल है. इस मोटरसाइकिल की बुकिंग पूरे देश में शुरू हो गई है, और इसकी डिलीवरी जून 2026 से शुरू की जा सकती है.

हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्टी बाइक निर्माता कंपनी BMW Motorrad India ने भारतीय बाजार में अपनी नई BMW F 450 GS एडवेंचर टूरिंग बाइक को लॉन्च कर दिया है. इस मोटरसाइकिल को 4.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 'राइडिंग मोड्स प्रो' पेश किया गया है, जिसमें 'एंडुरो प्रो' मोड के साथ-साथ 'शिफ्ट असिस्टेंट प्रो' (बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर) भी शामिल है. इसके अलावा एक साफ़ विंडशील्ड भी इस पैकेज का हिस्सा है.

नई BMW F 450 GS हुई लॉन्च (फोटो - BMW Motorrad India)

BMW F 450 GS Trophy वेरिएंट: इसका टॉप-स्पेक GS Trophy वेरिएंट 'रेसिंग ब्लू मेटैलिक' कलर में सबसे अलग दिखता है, जिसमें व्हाइट मेन फ़्रेम और व्हाइट हैंड गार्ड जैसे खास विज़ुअल एलिमेंट्स मिलते हैं. यह सिर्फ़ दिखने में ही नहीं, बल्कि इक्विपमेंट्स के मामले में भी ऑफ़-रोड इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प जान पड़ता है.

इसमें टिंटेड रैली-स्टाइल विंडशील्ड, स्पोर्ट सस्पेंशन और एक एल्युमिनियम इंजन गार्ड मिलता है. इस वेरिएंट में BMW का Easy Ride Clutch (ERC) भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

BMW F 450 GS का इंजन

नई BMW F 450 GS के इंजन की बात करें तो इसमें 420 cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,750 rpm पर 47 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी मिलता है.

कंपनी का दावा है कि इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 165 kmph है, जबकि यह 0 से 100 kmph की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है. इस बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, और कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 26 kmpl से ज़्यादा है.

नई BMW F 450 GS हुई लॉन्च (फोटो - BMW Motorrad India)

BMW F 450 GS का डिजाइन और फीचर्स

बाइक के डिज़ाइन की बात करें तो नई BMW F 450 GS जानी-पहचानी GS स्टाइलिंग के साथ ही दिखाई देती है, जो इस सीरीज़ के बड़े मॉडल्स से प्रेरणा लेती है. बाइक में सामने की तरफ, X-आकार की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगाई गई है, जो R 1300 GS में इस्तेमाल होने वाली लाइट जैसी ही दिखती है.

मोटरसाइकिल में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है. इसमें तीन राइडिंग मोड - Road, Rain और Enduro - स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, जबकि Enduro Pro मोड Exclusive वेरिएंट से आगे के वेरिएंट्स में मिलता है. इसके अलावा, एडजस्टेबल लीवर्स और हीटेड ग्रिप्स भी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा हैं.