BMW इस भारत में लॉन्च कर सकती है 3 नई EV लॉन्च, 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक सेल्स का लक्ष्य

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW भारत में तीन नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बता दें कि कंपनी अपनी सिर्फ़ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) वाली स्ट्रैटेजी पर ज़ोर दे रही है. कंपनी का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब जर्मन कार निर्माता भारतीय बाजार में अपनी बिक्री में EVs का हिस्सा 2026 तक 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, जो पिछले साल 21 प्रतिशत था.

BMW Group India के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह ब्रार से मिली जानकारी के अनुसार, BMW की भारत में हाइब्रिड गाड़ियां लाने की कोई योजना नहीं है और इसके बजाय वह पूरी तरह से बैटरी-इलेक्ट्रिक मॉडल पर ध्यान देगी. फिलहाल आने वाले EV लॉन्च की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, और नए मॉडल देश में बड़े प्रोडक्ट लॉन्च का हिस्सा होंगे.

बिक्री में तेज़ी से EV लक्ष्य आया करीब

लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ने साल 2025 में भारत में लगभग 18,000 कारों की बिक्री पूरी की, और वह पहले ही अपने EV बिक्री लक्ष्य को हासिल करने के करीब है. ब्रार ने कहा कि 31 दिसंबर को खत्म हुए तीन महीनों में BMW की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक मॉडल की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत थी, जो मजबूत और लगातार मांग को दिखाता है. कंपनी के अनुमानों के अनुसार, BMW अभी भारत के लग्जरी EV मार्केट के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से पर कब्ज़ा करती है.

कारों का व्यापक रोलआउट और सप्लाई में बढ़ोतरी

इस साल आने वाली तीन नई EV के अलावा, BMW भारत में कुल 27 प्रोडक्ट लॉन्च करने या अपडेट करने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ मौजूदा मॉडल में बड़े अपग्रेड भी शामिल हैं. ब्रार ने एक इंटरव्यू में कहा कि, "EV की डिमांड मज़बूत बनी हुई है, वेटिंग पीरियड लगभग तीन महीने का है, और हम 2026 में सप्लाई बढ़ाने की योजना बना रहे हैं."