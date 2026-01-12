BMW इस भारत में लॉन्च कर सकती है 3 नई EV लॉन्च, 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक सेल्स का लक्ष्य
BMW भारत में तीन नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इन्हें साल 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.
Published : January 12, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW भारत में तीन नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बता दें कि कंपनी अपनी सिर्फ़ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) वाली स्ट्रैटेजी पर ज़ोर दे रही है. कंपनी का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब जर्मन कार निर्माता भारतीय बाजार में अपनी बिक्री में EVs का हिस्सा 2026 तक 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, जो पिछले साल 21 प्रतिशत था.
BMW Group India के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह ब्रार से मिली जानकारी के अनुसार, BMW की भारत में हाइब्रिड गाड़ियां लाने की कोई योजना नहीं है और इसके बजाय वह पूरी तरह से बैटरी-इलेक्ट्रिक मॉडल पर ध्यान देगी. फिलहाल आने वाले EV लॉन्च की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, और नए मॉडल देश में बड़े प्रोडक्ट लॉन्च का हिस्सा होंगे.
बिक्री में तेज़ी से EV लक्ष्य आया करीब
लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ने साल 2025 में भारत में लगभग 18,000 कारों की बिक्री पूरी की, और वह पहले ही अपने EV बिक्री लक्ष्य को हासिल करने के करीब है. ब्रार ने कहा कि 31 दिसंबर को खत्म हुए तीन महीनों में BMW की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक मॉडल की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत थी, जो मजबूत और लगातार मांग को दिखाता है. कंपनी के अनुमानों के अनुसार, BMW अभी भारत के लग्जरी EV मार्केट के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से पर कब्ज़ा करती है.
कारों का व्यापक रोलआउट और सप्लाई में बढ़ोतरी
इस साल आने वाली तीन नई EV के अलावा, BMW भारत में कुल 27 प्रोडक्ट लॉन्च करने या अपडेट करने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ मौजूदा मॉडल में बड़े अपग्रेड भी शामिल हैं. ब्रार ने एक इंटरव्यू में कहा कि, "EV की डिमांड मज़बूत बनी हुई है, वेटिंग पीरियड लगभग तीन महीने का है, और हम 2026 में सप्लाई बढ़ाने की योजना बना रहे हैं."
कीमत, टैरिफ और BMW iX1 की भूमिका
भारत में BMW India की EVs की एवरेज सेलिंग प्राइस लगभग 60 लाख रुपये है, जो Tesla के Model Y स्टैंडर्ड रेंज की शुरुआती कीमत के बराबर है. दोनों कंपनियों को कम्प्लीटली बिल्ट कारों पर 110 प्रतिशत का भारी इंपोर्ट टैरिफ देना पड़ता है. हालांकि, BMW का सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक मॉडल लोकली असेंबल किया गया BMW iX1 है.
इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है, जिसने 2025 में कंपनी की 3,700 EV सेल्स में बड़ा हिस्सा बनाया. ब्रार ने दिसंबर तिमाही के दौरान BMW की बढ़ती EV बिक्री और तेज़ ओवरऑल ग्रोथ को इस बात का संकेत बताया कि Tesla जैसे प्लेयर्स के मार्केट में आने के बावजूद उसकी कॉम्पिटिटिव स्थिति बरकरार है.
हरदीप सिंह ब्रार ने कहा कि "BMW iX1 के लगभग आधे कस्टमर पहली बार लग्जरी कार खरीदने वाले थे, जिनमें से कई मास-मार्केट ब्रांड से अपग्रेड कर रहे थे." उन्होंने कहा कि "EVs की कम रनिंग कॉस्ट और कम मेंटेनेंस की ज़रूरतें खरीदारी के फैसलों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण रहे हैं."
चार्जिंग नेटवर्क और निवेश
EV को बढ़ावा देने के लिए, BMW ने मुख्य हाईवे पर लगभग 300 किलोमीटर के अंतराल पर 12 हाई-कैपेसिटी फास्ट चार्जर लगाए हैं, साथ ही डीलर लोकेशन पर 52 फास्ट चार्जर भी लगाए हैं. कंपनी डीलरशिप को अपग्रेड करने और पूरे भारत में अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी लगभग 4 बिलियन रुपये का निवेश कर रही है.