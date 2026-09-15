2026 में चौथी बार महंगी होंगी BMW और MINI की कारें, जानें कंपनी ने क्या बताया कारण
BMW Group India जल्द ही अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है. इसके साथ ही MINI की कारें भी महंगी की जाएंगी.
Published : September 15, 2026 at 3:47 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW Group India जल्द ही अपने पोर्टफोलियो में गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है. कंपनी की कारों की कीमतों में यह बढ़ोतरी साल 2026 की चौथी बढ़ोतरी होने वाली है. कंपनी का कहना है कि कमोडिटी की ज़्यादा लागत और रुपये की गिरावट कंपनी के मार्जिन पर दबाव बना रही है, जिसके चलते कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है.
बता दें कि जर्मन लग्ज़री ऑटोमोबाइल कंपनी BMW भारत में कार और मोटरसाइकिल बेचती है. इसके साथ ही, इसकी सब्सिडियरी ब्रिटिश लग्ज़री कार कंपनी MINI पर भी भारत में कारों की बिक्री करती है और इसकी कीमतों पर भी असर पड़ेगा. BMW Group India ने यह नहीं बताया है कि कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कब की जाएगी, लेकिन एक उच्च अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि यह कदम जल्द ही उठाया जाएगा.
PTI की एक रिपोर्ट की माने तो BMW Group India के प्रेसिडेंट और CEO हरदीप सिंह बरार ने नई BMW 7 Series और BMW i7 के लॉन्च के दौरान कहा कि ऑटोमेकर जल्द ही अपने पोर्टफोलियो में गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएगा. 2026 में अब तक, BMW और MINI मॉडल्स की कीमतों में तीन बार कीमतों में बदलाव के बाद कुल मिलाकर 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है.
जानकारी के अनुसार, हरदीप सिंह बरार ने कहा कि फॉरेक्स ने कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि, "हमने अब तक कीमतें 4-5 प्रतिशत बढ़ाई हैं, और एक बार और बढ़ाने वाले हैं. इसलिए फॉरेक्स, कमोडिटीज़ वगैरह के दबाव के कारण हमारे लिए कीमतें बढ़ती रहेंगी."
उन्होंने आगे कहा कि, "हम इस साल पहले ही तीन बार कीमतें बढ़ा चुके हैं, और एक बार और बढ़ाने वाले हैं. हम सोच रहे हैं कि यह अगले महीने हो सकता है." उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल जनवरी से, फॉरेक्स लगभग 18 प्रतिशत खराब हुआ है, जिससे ऑटोमेकर के मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है, जिससे कंपनी को गाड़ियों की कीमतें और बढ़ानी पड़ रही हैं.
BMW India ने त्योहारों के मौसम से ठीक पहले भारत में अपनी फ्लैगशिप ICE और इलेक्ट्रिक सेडान, BMW 7 सीरीज़ और BMW i7 लॉन्च की हैं. इन दोनों मॉडलों को CKD (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) रूट से भारत में लॉन्च किया जाएगा, और भारत में ही असेंबल किया जाएगा. ये दोनों कारें अब पूरे भारत में बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं, और इनकी डिलीवरी अक्टूबर 2026 से शुरू होगी.