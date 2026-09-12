BMW 7 Series और i7 फेसलिफ्ट भारत में हुईं लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
BMW ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई BMW 7 Series को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.95 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : September 12, 2026 at 11:03 AM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी BMW ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई BMW 7 Series को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 1.95 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. कंपनी ने नई BMW i7 के दो वेरिएंट भी लॉन्च किए हैं, जिनमें 50 xDrive और M70 शामिल है, जिनकी कीमत क्रमशः 1.95 करोड़ रुपये और 2.65 करोड़ रुपये हैं.
इसके अलावा, इन नए मॉडल्स के साथ, कंपनी ने अपनी चेन्नई फैसिलिटी में BMW i7 के लोकल प्रोडक्शन की भी घोषणा की है, जिससे जर्मनी के बाहर भारत इलेक्ट्रिक लग्ज़री सेडान बनाने वाला एकमात्र देश बन जाएगा. इस बीच, BMW i7 M70 को CBU के तौर पर भारत में इंपोर्ट किया जाएगा.
नई BMW 7 Series का एक्सटीरियर
लेटेस्ट BMW 7 Series अपने लग्ज़री मॉडल्स के लिए BMW की नई डिज़ाइन लैंग्वेज पेश करती है. इसमें आगे की तरफ, इल्यूमिनेटेड BMW आइकॉनिक ग्लो किडनी ग्रिल मिलती है, जिसे स्वारोवस्की के बनाए डायमंड-कट ग्लास एलिमेंट्स वाले BMW इंडिविजुअल क्रिस्टल हेडलाइट्स से कम्प्लीट किया गया है.
कॉर्नरिंग फंक्शनैलिटी, मैट्रिक्स हाई बीम और BMW सेलेक्टिव बीम के साथ अडैप्टिव LED हेडलाइट्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, और लाइटिंग सिस्टम 600 मीटर तक की रेंज देता है. इसका एक्सटीरियर एक साफ़ और मोनोलिथिक डिज़ाइन थीम पर बनाया गया है, जिसमें एक कैरेक्टर लाइन सामने के एप्रन से दरवाज़ों से होते हुए पीछे तक जाती है.
फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल और नई डिज़ाइन की गई पिछली लाइट्स इस सेडान के शानदार लुक को और बेहतर बनाती हैं. रियर के लैंप पीछे के हिस्से में काफी अंदर तक फैले हुए हैं, जो कार की चौड़ाई तक जाते हैं, जबकि M Sport पैकेज में एक हाई-ग्लॉस ब्लैक डिफ्यूज़र, M स्पोर्ट बंपर, साइड स्कर्ट, शैडोलाइन एलिमेंट और 20-इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं.
वहीं, दूसरी ओर स्टैंडर्ड मॉडल्स से अलग दिखने के लिए BMW i7 M70 को ज़्यादा अग्रेसिव लुक दिया गया है. इसके बड़े एयर कर्टेन और सेंट्रल इनटेक के साथ एक लोअर स्पॉइलर लिप मिलता है, जो कार को ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रदान करता है.
BMW M बैज पूरे एक्सटीरियर पर लगाए गए हैं, जबकि इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल को डार्क ट्रीटमेंट दिया गया है. इस वेरिएंट में BMW इंडिविजुअल क्रिस्टल हेडलाइट्स के अंदर स्मोक-ब्लैक क्रिस्टल, ब्लैक एक्सटीरियर मिरर और 21-इंच M एयरोडायनामिक व्हील्स भी दिए गए हैं.
नई BMW 7 Series का इंटीरियर
कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो, नई BMW 7 Series में लग्ज़री और ब्रांड का डिजिटल इंटरफ़ेस मिलता है. इसका सेंटरपीस BMW पैनोरमिक iDrive का है, जो BMW पैनोरमिक विज़न, एक 3D हेड-अप डिस्प्ले और 17.9-इंच डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ काम करता है.
BMW ऑपरेटिंग सिस्टम X सॉफ्टवेयर का बेस है, जबकि ड्राइवर अक्सर इस्तेमाल होने वाले फंक्शन को आसानी से एक्सेस करने के लिए विजेट को सेंट्रल डिस्प्ले से पैनोरमिक विज़न इंटरफ़ेस पर ले जा सकते हैं. इसके अलावा, नई BMW 7 Series पहला BMW मॉडल है, जिसमें इस टेक्नोलॉजी पैकेज के हिस्से के तौर पर पैसेंजर स्क्रीन दी गई है.
कार में 14.6-इंच का डिस्प्ले आगे वाले पैसेंजर को पर्सनलाइज़्ड कंटेंट एक्सेस करने के लिए लगाया गया है, जबकि अगर अंदर का कैमरा यह पता लगाता है कि ड्राइवर उसकी तरफ देख रहा है, तो स्क्रीन अपने आप डार्क हो जाती है.
इसके अलावा, पीछे बैठने वालों पर खास ध्यान दिया गया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज सीटिंग और बेहतर कम्फर्ट फीचर्स दिए गए हैं. इस फ्लैगशिप सेडान में एक बड़ी 31.3-इंच 8K BMW थिएटर स्क्रीन है, जो छत से नीचे की ओर फोल्ड हो जाती है, जबकि सिनेमा जैसा एक्सपीरिएंस देने के लिए डॉल्बी एटमॉस के साथ बोवर्स एंड विल्किंस डायमंड सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है.
नई BMW 7 Series का पावरट्रेन
कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो नई BMW 740 में 3.0-लीटर, सिक्स-सिलेंडर ट्विनपावर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 400 hp की पावर और 540 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. यह कार 5.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph बताई गई है.
वहीं दूसरी ओर, BMW i7 eDrive50 में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलता है, जोकि 455 hp की पावर और 660 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. यह कार 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और 210 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है. इसमें 112.5-kWh की बैटरी मिलती है, जो 728 km तक की WLTP रेंज देती है, जो पिछले मॉडल से 125 km ज़्यादा है.
इसके अलावा, रेंज-टॉपिंग BMW i7 M70 में डुअल-इलेक्ट्रिक-मोटर सेटअप मिलता है, जो स्पोर्ट मोड में 680 hp की पावर और 1,015 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. लॉन्च कंट्रोल या स्पोर्ट बूस्ट एक्टिवेट होने पर इसका टॉर्क 1,100 Nm तक बढ़ सकता है.
यह परफॉर्मेंस सेडान 3.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है, जबकि इसकी अपडेटेड बैटरी टेक्नोलॉजी 686 km तक की WLTP रेंज देती है.
BMW i7 मॉडल को 250kW DC चार्जर से लगभग 28 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है, BMW का दावा है कि 10 मिनट में यह 235 km तक की एक्स्ट्रा रेंज प्रदान कर सकता है. 22kW AC चार्जर को फुल चार्ज होने में लगभग छह घंटे लगते हैं.
नई BMW 7 Series के सेफ्टी फीचर्स
नई BMW 7 Series रेंज में ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का एक बड़ा सेट भी मिलता है. इसके स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में क्रूज़ कंट्रोल, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, स्मार्टफोन से रिमोट पार्किंग के साथ पार्क असिस्ट और रिवर्स असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. BMW i7 में ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस फीचर भी मिलता है, जिसमें स्टॉप-एंड-गो के साथ एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग और लेन कंट्रोल असिस्टेंट और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.