ETV Bharat / technology

Blue Origin ने New Glenn के लिए नए बूस्टर इंजन और तीसरे चरण के अपग्रेड का किया खुलासा

Northstar: अधिक थ्रस्ट और कम द्रव्यमान वाला एक नया बूस्टर इंजन ( फोटो - Blue Origin )

हैदराबाद: जेफ बेजोस की एयरोस्पेस और स्पेसफ्लाइट सेवा कंपनी 'Blue Origin' ने अपने 'New Glenn' रॉकेट के लिए दो बड़े घटनाक्रमों की घोषणा की है. इनसे न केवल कंपनी के लॉन्च खर्च में कमी आने की संभावना है, बल्कि 'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) से आगे पेलोड पहुंचाने की इसकी क्षमता का भी विस्तार होगा.

कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में 'नॉर्थस्टार' के बारे में जानकारी दी है. यह 'New Glenn' रॉकेट के लिए एक नया बूस्टर इंजन है, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि यह एक-चौथाई लागत में ही अधिक थ्रस्ट पैदा कर सकता है.

इसके अलावा, कंपनी ने रॉकेट के लिए एक तीसरे स्टेज की भी घोषणा की है, जिसे 'GS3' नाम दिया गया है. इसका इस्तेमाल उन हाई-एनर्जी मिशनों के लिए किया जाएगा, जिनमें पेलोड को सीधे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) में पहुंचाना हो, या फिर चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष (डीप स्पेस) तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना हो. न्यू ग्लेन के लिए नॉर्थस्टार बूस्टर इंजन

नॉर्थस्टार एक लिक्विड ऑक्सीजन/लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LOX/LNG) बूस्टर इंजन है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 7,15,000 पाउंड (या 3.24 लाख किलोग्राम) का थ्रस्ट उत्पन्न करता है. यह Blue Origin का दूसरा बूस्टर इंजन है और बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ कंपनी के BE-4 इंजन के साथ जुड़ता है. नॉर्थस्टार में लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाले, ऑक्सीजन-युक्त 'स्टेग्ड कंबशन साइकिल' और 'सिंगल-शाफ्ट टर्बोपंप' आर्किटेक्चर को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन इसके वजन में 30 प्रतिशत और पुर्जों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी की गई है. इसके साथ ही, इसके थ्रस्ट को 6,40,000 से बढ़ाकर 7,15,000 पाउंड-फोर्स कर दिया गया है. कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि, "नॉर्थस्टार, ब्लू ओरिजिन की इन-हाउस बड़े पैमाने की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का लाभ उठाता है. इसके इंजन का 65 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग में हुई प्रगति ने प्रोडक्शन के समय को भी काफी कम कर दिया है, जिससे एक दिन से भी कम समय में असेंबली पूरी हो जाती है." न्यू ग्लेन ने GS3 के साथ अपनी पहुंच का विस्तार किया (फोटो - Blue Origin)