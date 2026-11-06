Blue Origin ने New Glenn के लिए नए बूस्टर इंजन और तीसरे चरण के अपग्रेड का किया खुलासा
Blue Origin ने 'New Glenn' के लॉन्च खर्च को कम करने के लिए 'Northstar' बूस्टर इंजन और 'GS3' थर्ड स्टेज की घोषणा की.
Published : November 6, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद: जेफ बेजोस की एयरोस्पेस और स्पेसफ्लाइट सेवा कंपनी 'Blue Origin' ने अपने 'New Glenn' रॉकेट के लिए दो बड़े घटनाक्रमों की घोषणा की है. इनसे न केवल कंपनी के लॉन्च खर्च में कमी आने की संभावना है, बल्कि 'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) से आगे पेलोड पहुंचाने की इसकी क्षमता का भी विस्तार होगा.
कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में 'नॉर्थस्टार' के बारे में जानकारी दी है. यह 'New Glenn' रॉकेट के लिए एक नया बूस्टर इंजन है, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि यह एक-चौथाई लागत में ही अधिक थ्रस्ट पैदा कर सकता है.
इसके अलावा, कंपनी ने रॉकेट के लिए एक तीसरे स्टेज की भी घोषणा की है, जिसे 'GS3' नाम दिया गया है. इसका इस्तेमाल उन हाई-एनर्जी मिशनों के लिए किया जाएगा, जिनमें पेलोड को सीधे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) में पहुंचाना हो, या फिर चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष (डीप स्पेस) तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना हो.
Our new booster engine, Northstar, was built from the ground up by a scrappy team focused on weight, cost, manufacturability, and performance. More than 65% of the engine is additively manufactured using our in-house 3D printing capability. Northstar can be assembled in less than a day and produces 715,000 pounds of thrust.— Dave Limp (@davill) November 5, 2026
न्यू ग्लेन के लिए नॉर्थस्टार बूस्टर इंजन
नॉर्थस्टार एक लिक्विड ऑक्सीजन/लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LOX/LNG) बूस्टर इंजन है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 7,15,000 पाउंड (या 3.24 लाख किलोग्राम) का थ्रस्ट उत्पन्न करता है. यह Blue Origin का दूसरा बूस्टर इंजन है और बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ कंपनी के BE-4 इंजन के साथ जुड़ता है.
नॉर्थस्टार में लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाले, ऑक्सीजन-युक्त 'स्टेग्ड कंबशन साइकिल' और 'सिंगल-शाफ्ट टर्बोपंप' आर्किटेक्चर को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन इसके वजन में 30 प्रतिशत और पुर्जों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी की गई है. इसके साथ ही, इसके थ्रस्ट को 6,40,000 से बढ़ाकर 7,15,000 पाउंड-फोर्स कर दिया गया है.
कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि, "नॉर्थस्टार, ब्लू ओरिजिन की इन-हाउस बड़े पैमाने की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का लाभ उठाता है. इसके इंजन का 65 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग में हुई प्रगति ने प्रोडक्शन के समय को भी काफी कम कर दिया है, जिससे एक दिन से भी कम समय में असेंबली पूरी हो जाती है."
न्यू ग्लेन के लिए GS3 तीसरा चरण
चुनौतीपूर्ण कक्षीय गंतव्यों के लिए लंबी अवधि के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया, New Glenn के लिए GS3 तीसरा चरण चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष में भारी-भरकम वैज्ञानिक और अन्वेषण मिशनों के साथ-साथ उपग्रहों की GEO में सीधी तैनाती का समर्थन करेगा.
Blue Origin का कहना है कि हालांकि उनके लूनर लैंडर आर्किटेक्चर के लिए GS3 की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह चंद्रमा के आसपास लगातार चलने वाले ऑपरेशंस में मदद कर सकता है. कंपनी ने कहा कि, "काफी अधिक पेलोड को सीधे 'ट्रांस-लूनर इंजेक्शन' (TLI) तक पहुंचाकर, GS3 यात्रा के समय को कम करता है और साथ ही ऑर्बिट में होने वाले ऑपरेशंस के लिए प्रोपेलेंट (ईंधन) को बचाकर रखता है."
GS3 के तीसरे चरण में उसी तरह के फिक्स्ड पेलोड एडेप्टर और पेलोड फेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो दो-स्टेज वाले व्हीकल में होते हैं. इसे एक इंटरस्टेज के भीतर इस तरह से लगाया गया है कि कस्टमर के पेलोड के लिए फेयरिंग का पूरा वॉल्यूम उपलब्ध रहे. हाल ही में, टेक्सास के 'लॉन्च साइट वन' पर स्थित ब्लू ओरिजिन की खास टेस्ट फैसिलिटी में, इसके लिए पहला कंपोजिट लिक्विड हाइड्रोजन (LH2) टैंकिंग टेस्ट पूरा किया गया.
Blue Origin के BE-7 इंजन से लैस, GS3 को लंबे समय तक काम करने, कई बार इंजन चालू करने (मल्टीपल बर्न्स) और हाई-एनर्जी मिशनों के लिए जरूरी जटिल गतिविधियों (कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स) को अंजाम देने के हिसाब से तैयार किया गया है.
Blue Origin ने बताया कि, "BE-7 हाई स्पेसिफिक इम्पल्स (Isp) पर काम करता है. GS3 मिशन प्रोफाइल के लिए, यह वैक्यूम (निर्वात) में 460 सेकंड से भी ज्यादा का Isp हासिल करता है."