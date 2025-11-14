Bihar Election Results 2025

Jeff Bezos की कंपनी ने लॉन्च किए दो NASA सैटेलाइट, मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड का करेंगे अध्ययन

NASA का ESCAPADE मिशन Blue Origin के New Glenn रॉकेट से लॉन्च होकर अब मंगल की मैग्नेटिक एन्वायरनमेंट की सबसे खास स्टडी करेगा.

Blue Origin successfully launched two NASA ESCAPADE satellites on a New Glenn rocket, which will reach Mars orbit in 2027.
Blue Origin ने New Glenn रॉकेट के जरिए NASA के दो ESCAPADE सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए, जो 2027 में मंगल की कक्षा में पहुंचेंगे. (Image Credits: Blue Origin)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 5:17 PM IST

हैदराबाद: Jeff Bezos की स्पेस कंपनी Blue Origin ने फिर एक बड़ा कमाल कर दिया है. कंपनी के हेवी-लिफ्ट रॉकेट New Glenn ने NASA के दो सैटेलाइट्स को लेकर एक शानदार लॉन्च पूरा किया है. ये मिशन NASA का खास ESCAPADE प्रोजेक्ट है, जो सीधे मंगल ग्रह की ओर रवाना हो चुका है. यह मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार दो छोटे सैटेलाइट एकसाथ मंगल की मैग्नेटिक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे यानि मंगल ग्रह को स्टेरियो मोड में समझेंगे. ॉ

New Glenn ने क्या लॉन्च किया?

  • Blue Origin ने फ्लोरिडा के Cape Canaveral Space Force Station से दो NASA Spacecraft को Loiter Orbit में सफलतापूर्वक पहुंचाया.
  • लॉन्च टाइम: 3:55 PM EST (अमेरिकन समयानुसार) / 2:25 AM IST (भारतीय समयानुसार).
  • यह New Glenn रॉकेट की दूसरी सफल उड़ान थी.
  • दोनों स्पेसक्राफ्ट न्यूज़ीलैंड बेस्ड रॉकेट लैब ने बनाए हैं.

ESCAPADE मिशन क्या करेगा?

मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है और सूर्य की तेज सोलर विंड ने पिछले करोड़ों सालों में मंगल ग्रह का वातावरण कैसे उड़ाया - ESCAPADE इसी का जवाब खोजेगा.

मिशन के दो मुख्य उद्देश्‍य:

  • 1. Solar Wind कैसे मंगल ग्रह के पर्यावरण को प्रभावित करती है
  • 2. मंगल ग्रह के atmosphere और ionosphere में रियल-टाइम बदलाव कैसे और क्या आता है.

ये डेटा नासा के भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के लिए इस्तेमाल करेगा.

Mars तक कैसे पहुंचेगा ESCAPADE?

यह सीधे मंगल ग्रह पर नहीं जाएगा बल्कि पहले यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 10 लाख माइल दूर Lagrange Point-2 पर जाएगा. उसके बाद नवंबर 2026 में पृथ्वी की ग्रैवेटी का यूज़ करते हुए slingshot maneuver से मंगल ग्रह की ओर निकलेगा. यह एक ऐसा तरीका है, जो इस मिशन को काफी फ्लैक्सिबल बनाता है क्योंकि इसकी मदद से अब मंगल ग्रह के लिए मिशन को लॉन्च करने के लिए हर दो साल की दुर्लभ विंडो का इंतजार करना जरूरी नहीं है.

  • मंगल ग्रह पर पहुंचने का समय: सितंबर 2027
  • वैज्ञानिक ऑपरेशन्स शुरू करने का समय: जून 2028

"Twin spacecraft" क्यों खास हैं?

पहले कुछ महीनों तक दोनों सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट में “string of pearls” फॉरमेशन में उड़ेंगे. इससे मंगल ग्रह के लिए बदलते अंतरिक्ष मौसम को कुछ सेकंड के अंतर से कंपेयर किया जा सकेगा. उसके बाद में दोनों अलग-अलग ऊंचाई वाली ऑर्बिट में जाएंगे ताकि एक सैटेलाइट सोलर विंड को ऑब्ज़र्व करे और दूसरा मंगल ग्रह के वायुमंडल में होने वाले बदलावों को ट्रैक कर सके. यह पहली बार होगा कि किसी दूसरे ग्रह पर ड्युल-ऑर्बिट स्टीरियो साइंस की जाएगी.

New Glenn की उपलब्धि

Blue Origin ने सिर्फ नासा के स्पेसक्राफ्ट भेजे ही नहीं, बल्कि New Glenn का रियूज़ेबल फर्स्ट स्टेज Atlantic Ocean में Jacklyn प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक उतारा भी. इसके साथ ही Viasat का HaloNet demo भी पहली बार सफल रहा.ऐसे में अब कहा जा रहा है कि New Glenn आगे NASA, Viasat, Project Kuiper, telecom कंपनियों और US Space Force के बड़े मिशन्स के लिए तैयार है.

BLUE ORIGIN NEW GLENN LAUNCH
NASA ESCAPADE MARS MISSION
TWIN SPACECRAFT TO MARS
JEFF BEZOS SPACE MISSION NEWS
MARS MAGNETIC FIELD STUDY MISSION

