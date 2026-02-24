3 मार्च को दिखेगा ब्लड मून, होगा साल का पहला चंद्र गहण
आगामी 3 मार्च, 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है. इसका नजारा बहुत ही शानदार होने वाला है.
Published : February 24, 2026 at 2:36 PM IST
हैदराबाद: भारत में खगोलीय घटनाओं को पसंद करने वाले साल की पहली बड़ी खगोलीय घटना के लिए तैयारी कर रहे हैं. जीहां, आगामी 3 मार्च, 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, जिसका नजारा बेहद शानदार होने वाला है, लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत में लोग इसे देख पाएंगे या नहीं, तो बता दें कि यह पूरी तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करता है.
जैसे ही पृथ्वी सूरज और चांद के बीच से गुज़रती है, यह एक गहरी, ज़ंग लगी जैसी लाल परछाई डालती है, जो हमारे चांद को एक चमकदार लाल गोले में बदल देती है.
चांद पूरा होने पर लाल क्यों हो जाता है?
पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद के लाल होने की घटना को अक्सर ब्लड मून कहा जाता है. जब पृथ्वी सीधी धूप को पूरी तरह से रोक देती है, तब भी कुछ रोशनी चांद की सतह तक पहुंचती है. पृथ्वी का वायुमंडल छोटी नीली वेवलेंथ को फिल्टर कर देता है और लंबी लाल वेवलेंथ को गुजरने और चांद की ओर मुड़ने देता है.
अगर आप इस समय चांद की सतह पर खड़े होते, तो आप धरती पर हर सूर्योदय और सूर्यास्त को एक साथ होते हुए देख पाएंगे. अब यहां आप यह सोचिए कि आप चांद पर खड़े हैं और धरती को देख रहे हैं, जो एक बड़े, ब्लैक गोले की तरह सूरज को रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर रही है.
इस ब्लैक धरती के चारों ओर, आपको लाल रोशनी का एक पतला, चमकता हुआ रिंग दिखाई देगा, क्योंकि हमारा एटमॉस्फियर धरती के चारों ओर हर सूर्योदय और सूर्यास्त से सूरज की रोशनी को मोड़कर आपकी ओर फोकस करता है.
क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण?
इस सवाल का जवाब है हां, लेकिन एक बड़ी बात है. हालांकि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण का पूरा हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन भारत में देखने वाले सिर्फ़ आखिरी हिस्से ही देख पाएंगे. 3 मार्च की शाम को जब चांद भारतीय क्षितिज पर निकलेगा, तो वह पहले ही पृथ्वी की छाया के सबसे गहरे हिस्से से निकल रहा होगा.
भारत में इस आसमानी नज़ारे को देखने की इच्छा रखने वालों के लिए, चांद पेनम्ब्रल फेज़ में उगेगा. बता दें कि पेनम्ब्रल फेज़ तब होता है, जब चांद पृथ्वी की छाया के बाहरी, हल्के हिस्से से गुज़रता है, जिससे एक हल्की छाया बनती है, जिसमें चांद की सतह पूरी तरह से काली या लाल होने के बजाय थोड़ी धुंधली दिखती है.
बता दें कि 3 मार्च को नई दिल्ली में, चांद 18:18 IST पर उगेगा, जबकि मुंबई में, चांद निकलने में थोड़ी देर लगेगी और यह 18:38 IST पर निकलेगा. इस समय, चांद सामान्य से थोड़ा ज़्यादा काला दिखाई देगा, लेकिन पहले ही पूरा हो चुका होगा. आधिकारिक तौर पर ग्रहण 21:23 IST पर खत्म हो जाएगा, जिससे शौकीनों को चांद की हल्की छाया देखने के लिए कुछ घंटे मिलेंगे, क्योंकि चांद अपनी पूरी चांदी जैसी चमक वापस पा लेगा.
कहां से नजारा दिखेगा सबसे बेहतर
सूर्य ग्रहण के उलट, चंद्र ग्रहण नंगी आंखों से देखने के लिए 100 प्रतिशत सुरक्षित है. आपको खास फिल्टर या चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है. भारत में सबसे अच्छा नज़ारा देखने के लिए, ऐसी जगह ढूंढें जहां से पूर्वी क्षितिज का बिना रुकावट वाला नज़ारा दिखता हो.