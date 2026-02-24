ETV Bharat / technology

3 मार्च को दिखेगा ब्लड मून, होगा साल का पहला चंद्र गहण

3 मार्च को होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण ( फोटो क्रेडिट: X/raphaelmiguel )

हैदराबाद: भारत में खगोलीय घटनाओं को पसंद करने वाले साल की पहली बड़ी खगोलीय घटना के लिए तैयारी कर रहे हैं. जीहां, आगामी 3 मार्च, 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, जिसका नजारा बेहद शानदार होने वाला है, लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत में लोग इसे देख पाएंगे या नहीं, तो बता दें कि यह पूरी तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करता है. जैसे ही पृथ्वी सूरज और चांद के बीच से गुज़रती है, यह एक गहरी, ज़ंग लगी जैसी लाल परछाई डालती है, जो हमारे चांद को एक चमकदार लाल गोले में बदल देती है. चांद पूरा होने पर लाल क्यों हो जाता है?

पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद के लाल होने की घटना को अक्सर ब्लड मून कहा जाता है. जब पृथ्वी सीधी धूप को पूरी तरह से रोक देती है, तब भी कुछ रोशनी चांद की सतह तक पहुंचती है. पृथ्वी का वायुमंडल छोटी नीली वेवलेंथ को फिल्टर कर देता है और लंबी लाल वेवलेंथ को गुजरने और चांद की ओर मुड़ने देता है. अगर आप इस समय चांद की सतह पर खड़े होते, तो आप धरती पर हर सूर्योदय और सूर्यास्त को एक साथ होते हुए देख पाएंगे. अब यहां आप यह सोचिए कि आप चांद पर खड़े हैं और धरती को देख रहे हैं, जो एक बड़े, ब्लैक गोले की तरह सूरज को रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर रही है. इस ब्लैक धरती के चारों ओर, आपको लाल रोशनी का एक पतला, चमकता हुआ रिंग दिखाई देगा, क्योंकि हमारा एटमॉस्फियर धरती के चारों ओर हर सूर्योदय और सूर्यास्त से सूरज की रोशनी को मोड़कर आपकी ओर फोकस करता है.