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अब किसी भी फोन में मिलेगा BlackBerry जैसा टाइपिंग एक्सपीरियंस, Clicks की नई कीबोर्ड शुरू लॉन्च

Clicks Technology ने 99 डॉलर कीमत वाले अपने Power Keyboard की शिपिंग शुरू कर दी है, जो MagSafe और Qi2 दोनों को सपोर्ट करता है.

This slide-out keyboard features a 2,150 mAh battery, which also enables wireless charging for the phone.
इस स्लाइड-आउट कीबोर्ड में 2,150 mAh बैटरी दी गई है, जो फोन को वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी देती है. (Image Credit: Clicks Technology)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 5:08 PM IST

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हैदराबाद: आजकल स्मार्टफोन्स से फिज़िकल कीबोर्ड गायब हो चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें पुराने जमाने वाला फिज़िकल कीबोर्ड एक्सपीरियंस अच्छा लगता है और आजकल वो उस एक्सपीरियंस को मिस करते हैं. लोगों को दोबारा से वही एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए यूके की कंपनी Clicks Technology ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, जो किसी भी फोन को पुराने BlackBerry कीबोर्ड जैसा फोन बना सकता है.

क्लिक टेक्नोलॉजी के इस नए पावर कीबोर्ड की शिपिंग भी शुरू हो चुकी है. इसकी कीमत 99 डॉलर रखी गई है. कंपनी के मुताबिक, पिछले हफ्ते तक पहले बैच के 75% प्री-ऑर्डर ग्राहकों तक पहुंचाए जा चुके थे.

यह एक स्लाइड-आउट कीबोर्ड है, जिसमें टचेबल बटन दिए गए हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह अलग-अलग साइज और ब्रांड के फोन के साथ काम कर सकता है, चाहे वो iPhone हो या Android डिवाइस. इसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, दोनों मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यूजर्स को टच स्क्रीन की जगह असली बटन दबाकर टाइप करने का पुराना अनुभव मिलता है.

Clicks Communicator स्मार्टफोन भी होगा लॉन्च

क्लिक्स टेक्नोलॉजी का यह पावर कीबोर्ड असलियत में इस कंपनी के आने वाले पहले स्मार्टफोन Clicks Communicator की एक झलक भी है. इस स्मार्टफोन में भी फिज़िकल कीबोर्ड दिया जाएगा, जिसके इसी साल के अंत तक में लॉन्च होने की उम्मीद है. इस कीबोर्ड को बनाने का मकसद उन यूज़र्स को वही पुराना विकल्प देना है, जो ऑनस्क्रीन कीबोर्ड की जगह पुराने फिजिकल कीबोर्ड की स्पीड और एक्सपीरियंस को मिस करते हैं.

It works with iPhone Pro Max
iPhone Pro Max मॉडल्स के साथ भी काम करता है. (Image Credit: Clicks Technology)

Power Keyboard को MagSafe या Qi2 के जरिए फोन से जोड़ा जाता है. अगर किसी फोन में यह टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एडहेसिव रिंग या मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल वाले फोन केस का इस्तेमाल किया जा सकता है. डिवाइस को ब्लूटूथ के जरिए फोन से पेयर किया जाता और इसमें एडजस्टेबल LED बैकलाइट भी दी गई है, ताकि अंधेरे में भी टाइप किया जा सके.

पुराने क्लिक्स कीबोर्ड केस फोन के USB-C पोर्ट से पावर लेते थे, लेकिन नए पावर कीबोर्ड में 2,150 mAh की बिल्ट-इन बैटरी दी गई है. डिवाइस का साइज 119.7 × 76.6 × 15.2 mm है और इसका वजन 180 ग्राम है. इस बैटरी की एक खासियत यह भी है कि यह MagSafe और Qi2 सपोर्ट करने वाले फोन को वायरलेस चार्जिंग भी दे सकती है. कंपनी के ऐप में इस फीचर को पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है, ताकि पूरी बैटरी सिर्फ कीबोर्ड के लिए रिजर्व रहे.

Power Keyboard को कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है. यूज़र्स क्लिक्स बटन को टैब की तरह सेट भी कर सकते हैं या "Cursor Mode" ऑन करके कुछ की-बोर्ड बटन को कर्सर मूव करने वाली डायरेक्शनल-की में बदल सकते हैं. इसके अलावा आइडल, टाइमआउट, बैकलाइट और रिटर्न-कीय जैसी सेटिंग्स को भी अपने हिसाब से बदला जा सकता है.

It works with Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro के साथ काम कर सकता है. (Image Credit: Clicks Technology)

यूज़र्स एपल शॉर्टकट्स को भी कुछ बटन के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आईफोन यूज़र्स कॉल करना, फ्लैशलाइट ऑन करना या टेक्स्ट भेजना जैसे कामों को एक बटन दबाकर कर पाएंगे. कंपनी के मुताबिक, इस नए डिवाइस को iPhone Air, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 16 Pro, Pixel 9, Galaxy Fold समेत कई और एंड्रॉयड डिवाइसेज पर टेस्ट किया गया है. इसके अलावा यह कीबोर्ड टैबलेट, स्मार्ट टीवी और AR-VR हेडसेट जैसे किसी भी ब्लूटूथ-सपोर्टेड डिवाइस के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यह सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है.

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