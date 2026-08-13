वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में खोजा अनोखा 'ब्लैक होल स्टार', इसका वजन हमारे सूरज से 1,00,000 गुना ज्यादा है!
MIT वैज्ञानिकों ने JWST की मदद से शुरुआती ब्रह्मांड में एक नई खगोलीय चीज खोजी है, जिसे 'ब्लैक होल स्टार' नाम दिया गया है.
Published : August 13, 2026 at 2:27 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका में MIT और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने शुरुआती ब्रह्मांड में एक बहुत ज्यादा चमकीला लाल धब्बा खोजा है. ब्रह्मांड में की गई यह एक ऐसी खोज है, जिसमें दुनियाभर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. यह वस्तु आकार में हमारे पूरे सौरमंडल के बराबर है और यह दिखने में किसी बहुत बड़े और विशाल तारे जैसी लगती है.
हालांकि, इसमें हैरानी की बात यह है कि यह किसी सामान्य तारे से लगभग 100 अरब गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है. इतनी ज्यादा एनर्जी किसी भी आम तारे से निकलना असंभव है. आमतौर पर इतनी ज्यादा एनर्जी सिर्फ ब्लैक होल से ही निकलते हुए देखी जाती है.
इसी अज़ीबोगरीब मेल की वजह से अभी तक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह एक बिल्कुल नई तरह की खगोलीय चीज है. वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक होल स्टार” नाम दिया है. यह खोज नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की मदद से की गई है. इससे जुड़ी रिसर्च साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है.
ब्लैक होल स्टार क्या है?
वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में मिली यह नई चीज़ असल में ब्लैक होल और तारे का मिला-जुला रूप है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है. इसके बीच में एक बेहद डीप ब्लैक होल है. उसके चारों तरफ गैस का बहुत घना बादल लिपटा हुआ है. यह गैस का बादल आम तारों की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी नहीं लेता है, बल्कि बीच में मौजूद ब्लैक होल से एनर्जी हासिल करता है.
इस रिसर्च के मुख्य लेखक रोहन नायडू एमआईटी में फेलो के रूप में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि इस चीज के सेंटर में एक ब्लैक होल, जिसका वजह सूरज से करीब एक लाख गुना ज्यादा है. इस ब्लैक होल के चारों ओर गैस का इतना बड़ा घेरा है कि वो देखने में पूरे सौरमंडल जितना बड़ा तारा लगता है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह वाकई ब्लैक होल स्टार साबित होता है तो यह JWST की लगभग हर पिक्चर में दिखने वाले रहस्यमय छोटे लाल धब्बों की पहेली सुलझाने में मदद कर सकता है. ये छोटे लाल धब्बे शुरुआती ब्रह्मांड में हर जगह नजर आते हैं लेकिन आज के ब्रह्मांड में गायब हो जाते हैं. यही वजह लंबे समय से वैज्ञानिकों को उलझाए हुए थी.
कैसे हुई इस अनोखी वस्तु की खोज
इसमें खास बात यह है कि वैज्ञानिकों की टीम इस चीज को ढूंढने नहीं निकली थी. असल में, वो 'मिराज ऑर मिरेकल' नाम के सर्वे के तहत ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे दूर की गैलेक्सियों की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें जेडब्ल्यूएसटी की पिक्चर्स में एक बेहद लाल और चमकीला धब्बा दिखा, जो बाकी सबसे अलग नज़र आ रहा था.
आमतौर पर जब भी अंतरिक्ष में कोई चीज़ लाल रंग की दिखाई देती है तो वैज्ञानिक मानते हैं कि उसके चारों ओर धूल की परते हैं. जैसे धूएं की वजह से आसमान लाल दिखने लगता है, लेकिन इस धब्बे की रोशनी में कुछ और संकेत मिले हैं, जो धूल के हिसाब से मेल नहीं खा रहे थे.
इसमें सबसे खास बात यह रही है कि एक खास वेवलेंथ के नीचे इस धब्बे की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती थी. इस चीज को वैज्ञानिकों की भाषा में 'बामर ब्रेक' कहा जाता है. आमतौर पर वैज्ञानिक ये पैटर्न उन तारों में मिलता है, जो कुछ सौ करोड़ साल पुराने होते हैं, लेकिन इस धब्बे में यह ब्रेक इतना ज्यादा गहरा था कि इसे किसी सामान्य तारे से जोड़ना नामुमकिन हो गया.
इसके बाद वैज्ञानिकों ने अलग-अलग सिमुलेशन चलाकर इस बात को समझने की कोशिस की सिर्फ हाइड्रोजन गैस बिना धूल के इतना ज्यादा लाल कैसे हो सकता है. जब उन्होंने इस हाइड्रोजन के घने बादल के बीच एक एक्टिव ब्लैक होल जोड़कर टेस्ट किया, तब जाकर उनकी गणना की असली पिक्चर से मिल पाई.
वैज्ञानिकों ने इस चीज का नाम MoM-BH*-1 रखा है. उनकी टीम को उम्मीद है कि ब्रह्मांड में दिखने वाले बाकी छोटे लाल धब्बे भी ऐसे ही ब्लैक होल स्टार हो सकते हैं हालांकि वो इतने ज्यादा चमकीले नहीं हैं. इस रिसर्च को एमआईटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट नासा और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टिट्यूट का सहयोग मिला है.