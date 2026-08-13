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वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में खोजा अनोखा 'ब्लैक होल स्टार', इसका वजन हमारे सूरज से 1,00,000 गुना ज्यादा है!

ब्लैक होल तारे का आकार हमारे सूरज से 1,00,000 गुना से भी ज़्यादा आंका गया है। ( Image Credit: )

हैदराबाद: अमेरिका में MIT और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने शुरुआती ब्रह्मांड में एक बहुत ज्यादा चमकीला लाल धब्बा खोजा है. ब्रह्मांड में की गई यह एक ऐसी खोज है, जिसमें दुनियाभर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. यह वस्तु आकार में हमारे पूरे सौरमंडल के बराबर है और यह दिखने में किसी बहुत बड़े और विशाल तारे जैसी लगती है.

हालांकि, इसमें हैरानी की बात यह है कि यह किसी सामान्य तारे से लगभग 100 अरब गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है. इतनी ज्यादा एनर्जी किसी भी आम तारे से निकलना असंभव है. आमतौर पर इतनी ज्यादा एनर्जी सिर्फ ब्लैक होल से ही निकलते हुए देखी जाती है.

इसी अज़ीबोगरीब मेल की वजह से अभी तक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह एक बिल्कुल नई तरह की खगोलीय चीज है. वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक होल स्टार” नाम दिया है. यह खोज नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की मदद से की गई है. इससे जुड़ी रिसर्च साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है.

ब्लैक होल स्टार क्या है?

वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में मिली यह नई चीज़ असल में ब्लैक होल और तारे का मिला-जुला रूप है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है. इसके बीच में एक बेहद डीप ब्लैक होल है. उसके चारों तरफ गैस का बहुत घना बादल लिपटा हुआ है. यह गैस का बादल आम तारों की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी नहीं लेता है, बल्कि बीच में मौजूद ब्लैक होल से एनर्जी हासिल करता है.

इस रिसर्च के मुख्य लेखक रोहन नायडू एमआईटी में फेलो के रूप में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि इस चीज के सेंटर में एक ब्लैक होल, जिसका वजह सूरज से करीब एक लाख गुना ज्यादा है. इस ब्लैक होल के चारों ओर गैस का इतना बड़ा घेरा है कि वो देखने में पूरे सौरमंडल जितना बड़ा तारा लगता है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह वाकई ब्लैक होल स्टार साबित होता है तो यह JWST की लगभग हर पिक्चर में दिखने वाले रहस्यमय छोटे लाल धब्बों की पहेली सुलझाने में मदद कर सकता है. ये छोटे लाल धब्बे शुरुआती ब्रह्मांड में हर जगह नजर आते हैं लेकिन आज के ब्रह्मांड में गायब हो जाते हैं. यही वजह लंबे समय से वैज्ञानिकों को उलझाए हुए थी.