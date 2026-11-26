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Black Friday Sale 2026: 27 नवंबर से शुरू सेल में कैसे पहचानें असली डील, किन प्रोडक्ट्स पर मिल रहे हैं ऑफर

ब्लैक फ्राइडे सेल पर मिलने वाले कुछ खास प्रोडक्ट्स की खास डील्स ( Etv Bharat )

हैदराबाद: अगर आप ऑनलाइन सेल, डिस्काउंट और ऑफर्स के शौकीन हैं तो आपने ब्लैक फ्राईडे सेल के बारे में जरूर सुना होगा. यह सेल हर साल बहुत चर्चा में रहता है. इस सेल के बारे में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी खास शुक्रवार को चीजें काफी सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन असल में यह सिर्फ एक दिन का सेल नहीं होता. इस सेल का असली फायदा तभी होता है, जब आप समझदारी से तुलना करें और हर ऑफर की शर्तों को ध्यान से पढ़ें. इस आर्टिकल में हम आपको ब्लैक फ्राइडे सेल क्या होता है, इसका फायदा कैसे उठाए और इस बार सेल में किन खास प्रोडक्ट्स पर अच्छे डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे.

Black Friday Sale क्या होता है?

ब्लैक फ्राइडे सेल मूल रूप से अमेरिका का एक शॉपिंग इवेंट है. Thanksgiving के अगले दिन यानी शुक्रवार को रिटेलर्स बड़ी-बड़ी छूट का ऐलान करते हैं. उसके बाद आने वाले सोमवार को साइबर मंडे (Cyber Monday) होता है. भारत में Amazon, Flipkart, Tata CLiQ, AJIO, Croma जैसी कंपनियां इन तारीखों के आसपास अपने-अपने सेल का आयोजन करती हैं. हर प्लेटफॉर्म पर सेल की तारीख अलग-अलग हो सकती है. कोई पहले शुरू कर देता, कोई ब्लैक फ्राइडे वाले दिन शुरू करता है तो कोई साइबर मंडे तक बढ़ा देता है. इस कारण Black Friday का नाम सुनकर खरीदने की बजाय अपनी जरूरत और असली कीमत समझना ज्यादा जरूरी है. Sale Guide: आसानी से समझें क्या चेक करना चाहिए हाल की कीमत से तुलना करें: आप सिर्फ एमआरपी पर मिलने वाली छूट को न देखें. आप देखें कि वही प्रोडक्ट पिछले कुछ हफ्तों में कितने में बिक रहा था. अगर हाल की कीमत 2500 रुपये थी और अब 2000 रुपये है, तो असली बचत 500 रुपये है.आप Keepa, BuyHatke या PriceHistory जैसे टूल्स से पिछले दाम देख सकते हैं.

आप सिर्फ एमआरपी पर मिलने वाली छूट को न देखें. आप देखें कि वही प्रोडक्ट पिछले कुछ हफ्तों में कितने में बिक रहा था. अगर हाल की कीमत 2500 रुपये थी और अब 2000 रुपये है, तो असली बचत 500 रुपये है.आप Keepa, BuyHatke या PriceHistory जैसे टूल्स से पिछले दाम देख सकते हैं. मॉडल और वेरिएंट एक जैसे हों: फोन में स्टोरेज, एपलायंस में क्षमता और फीचर्स कपड़ों में साइज़, ये सब मैच होने चाहिए. नया, Refurbished या Renewed का फर्क भी साफ-साफ चेक करें.

फोन में स्टोरेज, एपलायंस में क्षमता और फीचर्स कपड़ों में साइज़, ये सब मैच होने चाहिए. नया, Refurbished या Renewed का फर्क भी साफ-साफ चेक करें. Bank offer की शर्तें पढ़ें: 10% की छूट का मतलब यह नहीं कि पूरी रकम पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आपको ये सब भी देखना होगा जैसे- मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू, मैक्सिम डिस्काउंट लिमिट, कौनसा कार्ड एलिजिबल है, इंस्टेंट डिस्काउंट या बाद में कैशबैक. ईएमआई पर इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस भी जोड़कर कुल रकम को जोड़े तो पता चलेगा कि अंतिम डिस्काउंट कितने रुपयो का मिल सकता है.

10% की छूट का मतलब यह नहीं कि पूरी रकम पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आपको ये सब भी देखना होगा जैसे- मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू, मैक्सिम डिस्काउंट लिमिट, कौनसा कार्ड एलिजिबल है, इंस्टेंट डिस्काउंट या बाद में कैशबैक. ईएमआई पर इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस भी जोड़कर कुल रकम को जोड़े तो पता चलेगा कि अंतिम डिस्काउंट कितने रुपयो का मिल सकता है. Exchange offer को अलग समझें: अगर कीमत में एक्सचेंज का फायदा जोड़ा गया है तो बिना एक्सचेंज के कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ये भी आपको देखना चाहिए. पुराना सामान देने की शर्तें और वैल्यूशन कैसे होगी, ये भी पढ़ लें.

अगर कीमत में एक्सचेंज का फायदा जोड़ा गया है तो बिना एक्सचेंज के कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ये भी आपको देखना चाहिए. पुराना सामान देने की शर्तें और वैल्यूशन कैसे होगी, ये भी पढ़ लें. फाइनल चेकआउट अमाउंट ही असली कीमत: ऊपर की सभी बातों का ध्यान रखने के बाद डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, ऑप्शन सर्विसेज़ आदि जोड़ने के बाद जो रकम बनती है, वो ही आपका असली खर्च है. इस तरह से आपको ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स का फाइनल चेकआउट अमाउंट चेक करके तुलना करनी चाहिए और जहां सबसे कम हो, वहां से खरीदना चाहिए.

ऊपर की सभी बातों का ध्यान रखने के बाद डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, ऑप्शन सर्विसेज़ आदि जोड़ने के बाद जो रकम बनती है, वो ही आपका असली खर्च है. इस तरह से आपको ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स का फाइनल चेकआउट अमाउंट चेक करके तुलना करनी चाहिए और जहां सबसे कम हो, वहां से खरीदना चाहिए. रिटर्न और वारंटी पॉलिसी जरूर पढ़ें: इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार सिर्फ रिप्लेसमेंट या सर्विस सेंटर वाला नियम होता है. डेडलाइन, शर्तें और वारंटी कौन दे रहा है, ये सब प्रोडक्ट पेज पर लिखा होता है, जो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए.

इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार सिर्फ रिप्लेसमेंट या सर्विस सेंटर वाला नियम होता है. डेडलाइन, शर्तें और वारंटी कौन दे रहा है, ये सब प्रोडक्ट पेज पर लिखा होता है, जो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए. Cyber Monday का इंतजार जरूरी नहीं: बाद में और सस्ता मिलेगा, ऐसा सोचकर वर्तमान में मौजूदा अच्छे ऑफर को छोड़ना गलत हो सकता है. अगर अभी की कीमत, शर्तें और जरूरत ठीक लग रही है तो सोच-समझकर खरीद सकते हैं. खास प्रोडक्ट्स की बढ़िया डील्स iPhone 18 Pro 256GB: रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro के 256GB वाले वेरिएंट को फ्लिपकार्ट पर 1,60,900 रुपये में लिस्टेट किया गया है, जबकि इसकी एमआरपी 1,64,900 रुपये है. Flipkart Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड वालों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, जिससे कीमत 1.57 लाख रुपये से नीचे जा सकती है. Amazon Fire TV Stick 4K Plus: इसे अमेज़न इंडिया की वेबसाइट से 5,499 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि सेल से पहले इसकी कीमत 6,999 रुपये थी. यानी सेल में यह प्रोडक्ट 21% कम कीमत पर लिस्ट किया गया है. इसमें Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, Wi-Fi 6 और Alexa+ वॉइस सर्च मिलती है. Sony WH-1000XM6 हेडफोन: इस हेडफोन को क्रोमा की सेल में करीब 30,990 रुपये की शुरुआती कीमत से खरीदा जा सकता है, जबकि दूसरे रिटेलर पर इसकी कीमत करीब 35,990 रुपये दिख रही है. Washing Machine: क्रोमा पर टॉप-लोड वॉशिंग मशीन 9,990 रुपये से और सिंगल-डोर फ्रिज 10,490 रुपये से शुरू हैं. Shure SM7B Microphone: इसे अमेज़न इंडिया पर करीब 52,990 रुपये में लिस्टेड किया गया है, जबकि इसकी एमआरपी 54,000 रुपये है. Sony HT-S400 Soundbar: इस साउंडबार की कीमत 12,890 रुपये दिख रही है, जबकि इसकी एमआरपी 26,990 रुपये है. यह एक वायरलेस सबवूफर और 330 वॉट आउटपुट है. Dreame के प्रोडक्ट्स पर बेस्ट डील्स