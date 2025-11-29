ETV Bharat / technology

Black Friday Sale 2025: iPhone 17 से लेकर Galaxy S25 Ultra तक, इन फोन्स पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

हैदराबाद: आजकल पूरी दुनिया में ब्लैक फ्राइडे सेल की धूम मची हुई है. भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. हम अपने इस आर्टिकल में आपको ब्लैक फ्राइडे सेल के मौके पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे कई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लोगों को शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स मिल रहे हैं. हालांकि, फ्लिपकार्ट पर चल रही ब्लैक फ्राइडे सेल 28 नवंबर को ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेज़न और क्रोमा के जरिए अभी भी आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आप किन-किन स्मार्टफोन्स पर भरपूर डिस्काउंट पा सकते हैं.

अमेज़न पर ब्लैक फ्राइडे सेल ऑफर्स

Samsung Galaxy S25 Ultra: इस फोन को इस सेल में ऑफर्स के साथ 1,18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. इस फोन में 200MP कैमरा सेटअप, Snapdragon 8 Elite चिपसेट समेत कई खास Galaxy AI फीचर्स भी मिलते हैं.

Samsung Galaxy S24 Ultra: अगर आप सैमसंग के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, तो इस सेल में मिल रहे ऑफर्स का फायदा उठाकर आप इसे 84,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसमें आपको 12GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट, 200MP कैमरा सेटअप और बिल्ट-इन S-Pen समेत GalaxyAI के शानदार फीचर्स मिलते हैं.

OnePlus 15: इस फोन को अमेज़न पर चल रही ब्लैक फ्राइडे सेल में बैंक ऑफर्स के साथ 64,999 रुपये की न्यूनतम कीमत में खरीदा जा सकता है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. इस फोन में 50MP कैमरा सेटअप, Snapdragon 8 Elite के साथ ट्रिपल चिपसेट समेत Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 ओएस और 7300mAh बैटरी के साथ 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है.

iPhone 15: अगर आप एप्पल डिवाइस खरीदना चाहते हैं और आईफोन के शौकीन हैं तो आईफोन 15 को आप इस सेल में कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस सेल के दौरान इस फोन को 52,499 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है. इसमें 6.1 इंच की Super Retina XDR डिस्प्ले, 48MP मेन कैमरा, A16 बायोनिक चिप समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं.

iPhone 16: इस आईफोन को भी आप इस सेल के दौरान बैंक ऑफर्स के साथ 62,900 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन में 128GB स्टोरेज, 6.1 इंच की स्क्रीन, A18 चिप, एक्शन बटन, क्रैश डिटेक्शन जैसे कई खास फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा iPhone 17 Pro Max को आप इस सेल में 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत से खरीद सकते हैं, जिसके साथ आपको 4,497 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है.