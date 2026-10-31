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Binance हैक: 6.3 अरब डॉलर की चोरी, क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या होगा?

Binance ने सारा नुकसान SAFU फंड और कंपनी के पैसे से भरने का वादा किया है, विदड्रॉल्स फेज़ में खुलेंगे. ( Binance )

हैदराबाद: दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस से करीब 6.3 अरब डॉलर चोरी हो हए हैं. इसे क्रिप्टो के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है. एक भारतीय रिपोर्ट के अनुसार, यह रकम भारतीय रुपये के अनुसार करीब 59,000 करोड़ रुपये के बराबर है. बाइनेंस और कई ब्लॉकचेन कंपनियों के अनुसार चोरी 29 अक्टूबर की शाम को शुरू हुई और ज्यादातर पैसा सिर्फ शुरुआती 20 मिनट में ही निकाल लिया गया.

TRM Labs और Chainalysis जैसी कंपनियों का कहना है कि इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का हैकिंग ग्रुप शामिल है, जिसका नाम TraderTraitor हो सकता है. हालांकि, अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है और बाइनेंस ने भी किसी हैंकिंग ग्रुप का नाम नहीं लिया है. कंपनी ने अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि यूज़र्स का पैसा सुरक्षित है और पूरा नुकसान वही यानी बाइनेंस ही भरेगी. आइए अब हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि बाइनेंस क्या है, उस रात क्या हुआ, हैंकर्स ने कैसे बाइनेंस की सिक्योरिटी को बायपास करके इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और अब आगे क्या होगा.

चोरी हुआ अमाउंट: बाइनेंस के मुताबिक करीब 6.3 अरब डॉलर की चोरी हुई है. हालांकि, TRM ने 6.36 अरब डॉलर और Elliptic ने 6.43 अरब डॉलर का आंकड़ा बताया है.

बाइनेंस के मुताबिक करीब 6.3 अरब डॉलर की चोरी हुई है. हालांकि, TRM ने 6.36 अरब डॉलर और Elliptic ने 6.43 अरब डॉलर का आंकड़ा बताया है. चोरी कब हुई: 29 अक्टूबर 2026 की शाम 20:05 UTC से यानी भारतीय समय में 30 अक्टूबर की रात करीब 1:35 बजे से चोरी की शुरुआत हुई.

29 अक्टूबर 2026 की शाम 20:05 UTC से यानी भारतीय समय में 30 अक्टूबर की रात करीब 1:35 बजे से चोरी की शुरुआत हुई. कितनी तेजी से: ज्यादातर रकम करीब 20 मिनट में ही निकाल ली गई और यह पूरी चोरी करीब चार घंटों तक चलती रही.

ज्यादातर रकम करीब 20 मिनट में ही निकाल ली गई और यह पूरी चोरी करीब चार घंटों तक चलती रही. पुराना रिकॉर्ड टूटा: 2025 में Bybit से करीब 1.5 अरब डॉलर चोरी हुए थे. अब इस चोरी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि ये उससे करीब चार गुना ज्यादा बड़ी चोरी है.

2025 में Bybit से करीब 1.5 अरब डॉलर चोरी हुए थे. अब इस चोरी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि ये उससे करीब चार गुना ज्यादा बड़ी चोरी है. किसने की चोरी: अभी तक इसका पक्का पता नहीं चला है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप TraderTraitor पर शक किया जा रहा है.

अभी तक इसका पक्का पता नहीं चला है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप TraderTraitor पर शक किया जा रहा है. कितना पैसा बचा: TRM के मुताबिक करीब 2.7 अरब डॉलर फ्रीज हो चुके हैं. बाकी रकम का बड़ा हिस्सा अब भी हैकर के वॉलेट्स में ही हैं.

TRM के मुताबिक करीब 2.7 अरब डॉलर फ्रीज हो चुके हैं. बाकी रकम का बड़ा हिस्सा अब भी हैकर के वॉलेट्स में ही हैं. बाइनेंस का वादा: इस चोरी में हुआ पूरा नुकसान SAFU फंड और कंपनी के पैसों से भरा जाएगा. इसके लिए 6.34 अरब डॉलर अलग रखे गए हैं. Binance क्या है और क्या करती है बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज हैं. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से शेयर खरीदने-बेचने के लिए Upstoks, Grow आदि ब्रोकर का ऐप होता है, ठीक उसी तरह Bitcoin और Ethereum जैसे क्रिप्टो खरीदने-बेचने के लिए एक्सचेंज होता है, जहां लोग पैसे लगाते हैं, बेचते हैं और अपने कॉइन्स को भी वहीं रखे रहते हैं. बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है. इसे Changpeng Zhao (CZ) ने जुलाई 2017 में चीन में शुरू किया था. CoinMarketCap के हिसाब से इसके पास करीब 155 अरब डॉलर के असेट्स हैं, जो किसी और एक्सचेंज से ज्यादा है. Zhao ने 2023 में सीईओ का पद छोड़ दिया था. उन्होंने उसी साल अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाम रहने से जुड़े एक अपराध में अपना गुनाह कबूल किया था. हालांकि, 23 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें माफी दे दी थी. अबी कंपनी के को-सीईओ Yi He और Richard Teng हैं. अब आपको दो शब्दों को समझना जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं दो शब्दों पर टिकी हुई है. एक्सचेंज अपने ग्राहकों के कॉइन्स को दो तरह के वॉलेट में रखता है. पहला - Cold Wallet: कोल्ड वॉलेट, जो इंटरनेट से कटा रहता है. यह एक तिजोरी जैसा है, जिसमें ज्यादातर माल रहता है. दूसरा - Hot Wallet: हॉट वॉलेट, जो हर वक्त इंटरनेट से जुड़ा रहता है. यह दुकान के गल्ले जैसा है, जिससे ग्राहकों को विदड्रॉल्स यानी पैसे निकालने पर तुरंत पेमेंट करनी होती है. रिचर्ड तेंग ने बताया कि ज्यादातर एसेट्स कोल्ड वॉलेट्स में रहते हैं और जब कोई यूज़र पैसा निकलता है, तभी हॉट वॉलेट में लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार हमला हॉट वॉलेट पर हुआ है. हर वॉलेट का एक प्राइवेट की होता है, जो उसका डिजिटल पासवर्ड है. इसका मतलब है कि जिसका पास Key है, वही पैसा भेज सकता है. यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि बाइनेंस ने साल 2018 में SAFU नाम का एक इमरजेंसी फंड बनाया था. अल ज़जीरा के मुताबिक, यह करीब एक अरब डॉलर का है और इसे पूरा बिटकॉइन में रखा गया है. इस कहानी को समझने के लिए जरूरी टर्म Blockchain: वह खुला बही-खाता, जिसमें क्रिप्टो का हर लेन-देन दर्ज होता है. कोई भी इसे देख सकता है, इसीलिए जांच करने वाली कंपनियां पैसे का पीछा कर पाती हैं.

Stablecoin: ऐसा क्रिप्टो, जिसकी कीमत डॉलर के बराबर रखने की कोशिश होती है, जैसे USDT और USDC. इन्हें जारी करने वाली कंपनियां, जैसे Tether और Circle, किसी पते को फ्रीज़ कर सकती हैं यानी वहां पड़े टोकन्स को हिलने से रोक सकती हैं.

Smart contract: यह ब्लॉकचेन पर रखा एक प्रोग्राम होता है, जो तय नियमों से अपने आप काम करता है.

Tornado Cash: यह एक मिक्सर सर्विस है, जो यह छिपा देती है कि क्रिप्टो कहां से आया और कहां गया. TRM के मुताबिक हैकर्स ने इसका इस्तेमाल अपने वॉलेट में शुरुआती छोटी रकम भरने के लिए किया था.

Native asset: ये Bitcoin और Ether जैसे सिक्के होते हैं, जिनका कोई जारी करने वाला नहीं होता. इसलिए इन्हें कोई कंपनी फ्रीज़ नहीं कर सकती. हैकर्स इसी वजह से स्टेबलकॉइन्स को जल्दी इनमें बदलना चाहते हैं. उस रात क्या हुआ: टाइमलाइन 28 अक्टूबर की सुबह: हैकर्स ने तैयारी शुरू की. TRM के मुताबिक चोरी से कम से कम 36 घंटे पहले उनके वॉलेट में Tornado Cash से तीन छोटी रकम आईं.