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AI को लेकर अब बिल गेट्स ने दी चेतावनी, कहा - 'यह एक अरब लोगों की मौत का कारण बन सकता है'

गेट्स के मुताबिक किल स्विच अकेले काफी नहीं है, और सुरक्षा नियमों से AI कंपनियों का सिर्फ थोड़ा काम बढ़ेगा. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले संभावित खतरों को लेकर पिछले कई हफ्तों से काफी बहस चल रही है. इसके बारे में कई एआई कंपनियों के मालिकों से लेकर अमेरिका के वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों तक ने काफी कुछ कहा है. कोई कह रहा है कि एआई से दुनिया को काफी खतरा है तो कोई कह रहा है कि एआई से किसी को कोई खतरा नहीं है. अब इस बहस में माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के सह-संस्थापक बिल गेट्स (Bill Gates) भी शामिल हो चुके हैं और उन्होंने इसमें अपनी राय रखी है.