AI को लेकर अब बिल गेट्स ने दी चेतावनी, कहा - 'यह एक अरब लोगों की मौत का कारण बन सकता है'
बिल गेट्स ने NBC इंटरव्यू में कहा कि AI एक अरब मौतों वाली घटनाएं करवाने जितना ताकतवर है, इसलिए कानून जरूरी है.
Published : September 28, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाले संभावित खतरों को लेकर पिछले कई हफ्तों से काफी बहस चल रही है. इसके बारे में कई एआई कंपनियों के मालिकों से लेकर अमेरिका के वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों तक ने काफी कुछ कहा है. कोई कह रहा है कि एआई से दुनिया को काफी खतरा है तो कोई कह रहा है कि एआई से किसी को कोई खतरा नहीं है. अब इस बहस में माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के सह-संस्थापक बिल गेट्स (Bill Gates) भी शामिल हो चुके हैं और उन्होंने इसमें अपनी राय रखी है.
बिल गेट्स ने भी आर्टफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. उनका कहना है कि एआई इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि अगर इस पर ठीक से निगरानी न की गई, रिस्ट्रिक्शन न लगाए गए तो यह कई ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकती है, जिनके कारण एक अरब लोगों की जान जा सकती है. गेट्स ने अमेरिका के नेताओं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से अपील की है कि वो एआई डेवलपमेंट के लिए नियम बनाएं.
बिल गेट्स ने ये बातें एनसीबी के एक कार्यक्रम मीट द प्रेस (Meet the Press) को दिए इंटरव्यू में कही है, जो रविवार यानी 27 सितंबर 2026 को प्रसारित किया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि एआई जैसा कोई पावरफुल टूल आजतक कभी भी किसी बुरी नियत वाले लोगों के हाथ में नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि कोई भी एआई कंपनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती है कि उसका खुद अपनी कंपनी पर कंट्रोल करना ही एआई खतरों से बचने के लिए काफी है.
एआई के लिए कानूनी नियम बनाने होंगे
गेट्स का कहना है कि एआई टेक्नोलॉजी से होने वाले संभावित खतरों के लिए सुरक्षा इंतजाम और निगरानी कैसे की जाए, इसके लिए एक विस्तृत चर्चा करनी होगी और उस चर्चा में एआई कंपनियों के साथ-साथ नेताओं और कानून लागू करने वाले लोगों को भी शामिल होना होगा. गेट्स चाहते हैं कि एआई खतरों से सुरक्षा इंतजाम कंपनियों की मर्जी पर नहीं छोड़े जाने चाहिए, बल्कि इसके लिए कानूनी नियम बनाए जाने चाहिए, जिसका पालन करना जरूरी होना चाहिए.
माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक ने नियम बनाने और उससे पालन करने के लिए होने वाले खर्चे को इंडस्ट्री का ओवरहेड यानी कारोबार का एक आम खर्च बताया. उनके मुताबिक इससे एआई कंपनियों का काम थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उनकी तरक्की की रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं होगी.
बिल गेट्स ने किल स्विच (Kill Switch) यानी जरूरत पड़ने पर एआई को बंद करने देने वाली व्यवस्था पर भी बात की. सोर्स के अनुसार, उनका कहना है कि एआई अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि खुद ही कंप्यूटर्स पर कब्जा कर ले और बंद होने से बच जाए. उन्होंने कहा कि किल स्विच की बहस से पता चलता है कि कुछ लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में कितनी कम समझ है.
बिल गेट्स ने इससे पहले भी अगस्त 2026 में अपने ब्लॉग गेट्सनोट्स (GatesNotes) पर करीब 6,000 शब्दों का लंबा लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने एआई से बड़े लेवल पर पैदा होने वाले गंभीर खतरों की बात की थी. अब उन्होंने अपने एक नए इंटरव्यू में एक बार फिर एआई से होने वाले खतरों की चेतावनी दी है. उनका यह इंटरव्यू ऐसे वक्त में आया है, जब OpenAI के सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) और Anthropic के डारियो अमोदेई (Dario Amodei) ने एआई ग्रोथ की रफ्तार को धीमा करने की बात कही है. हालांकि, Nvidia के सीईओ जेनसन हॉन्ग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि एआई से किसी को कोई खतरा नहीं है.