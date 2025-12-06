ETV Bharat / technology

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं BMW, KTM और Harley की ये बाइक्स, कीमत होगी 5 लाख से कम

2. Harley-Davidson X440 T लिस्ट में दूसरा नाम Harley-Davidson X440 T का है. बता दें कि Hero-Harley ने साल 2023 में भारतीय बाजार में Harley-Davidson X440 को लॉन्च किया था, जिससे भारतीय ग्राहकों को अमेरिकन क्रूज़र DNA का एक आसान पैकेज मिला था. अब कंपनी इस मोटरसाइकिल का नया वर्जन बाजार में उतारने जा रही है. Harley-Davidson ने एक नया मॉडल, X440 T पेश किया है, जिसमें वही बेस और डिज़ाइन होगा जो थोड़ा और स्पोर्टी होगा.

नई BMW F 450 GS के इंजन की बात करें तो इसमें 420cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 8,750 rpm पर 48 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का पीक टॉर्क देता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है, जिसे पूरी तरह से क्लचलेस शिफ्ट के लिए Easy Ride Clutch के साथ लिया जा सकता है.

1. BMW F 450 GS लिस्ट में पहला नाम BMW F 450 GS का है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है, और यह BMW Motorrad के एडवेंचर लाइनअप में नए एंट्री-पॉइंट के तौर पर G 310 GS की जगह लेगी. इस साल की शुरुआत में EICMA 2025 में इस मोटरसाइकिल को प्रदर्शित किया गया था, जिसे TVS Motor के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है, और भारतीय मैन्युफैक्चरर के होसुर प्लांट में इसका प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है.

ये नए उत्पाद क्रूज़र, एडवेंचर मोटरसाइकिल और स्पोर्ट बाइक जैसे सेगमेंट में आने वाले हैं. चाहे आरामदेह राइडिंग हो या रोमांच से भरे एडवेंचर, यहां भारत में 5 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली 5 बाइक्स के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं.

हैदराबाद: मोटरसाइकिल बाजार में कई नए प्रोडक्ट जल्द ही आने वाले हैं. अगर आप पांच लाख रुपये से कम कीमत पर एक नई मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल की दुनिया में आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है. आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में कई मोटरसाइकिलें लॉन्च हो सकती हैं.

Harley-Davidson X440 T (फोटो - Harley-Davidson)

इस क्रूज़र के टेल सेक्शन को ज़्यादा स्लीक बनाने के लिए ट्वीक किया गया है, साथ ही बार-एंड मिरर और शानदार नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं. Harley-Davidson X440 T में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल भी जोड़ा जा सकता है, जिससे राइडिंग मोड, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विचेबल रियर ABS जैसे नए फ़ीचर मिलेंगे.

3. Brixton Crossfire 500 Storr

Brixton Crossfire 500 Storr को गोवा में होने वाले India Bike Week 2025 में लॉन्च किया जा सकता है, जो आने वाले हफ़्तों में होने वाला है. इससे कंपनी भारत में मिडिलवेट ADV सेगमेंट में एंट्री मारने वाली है. इंजन की बात करें तो इसमें 486cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा. यह इंजन 8,500 rpm पर 47 bhp की पावर और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

Brixton Crossfire 500 Storr (फोटो - Brixton)

इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाएगा. इंजन एक ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर सेट किया गया है, जिसमें KYB USD फ्रंट फोर्क्स और पीछे 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर वायर-स्पोक व्हील्स के साथ एक प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक लगाए गए हैं. बाइक में दोनों व्हील्स में सिंगल डिस्क लगाई गई हैं, जिनमें डुअल-चैनल ABS का सपोर्ट दिया जाएगा.

4. KTM RC 390

KTM ने हाल ही में अपनी 390 Duke को रिवाइज़्ड LC4C इंजन के साथ अपडेट किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी इस फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक को जल्द ही लॉन्च कर सकती है. बता दें कि KTM RC 390 ऑस्ट्रिया की एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट है, और इसे 2026 के पहले क्वार्टर में लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

2024 KTM RC 390 (फोटो - KTM)

इंजन की बात करें तो इसमें 390 Duke का 399cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो 8,000 rpm पर 45 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 39 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसे एक रिवाइज़्ड ट्रेलिस फ्रेम पर सेट किया जाएगा, जो बोल्ट-ऑन एल्यूमीनियम सबफ्रेम और एक अपडेटेड स्विंगआर्म से जुड़ा होगा, जबकि साइकिल के पार्ट्स स्ट्रीट नेकेड से लिए जाएंगे.

5. KTM RC 160

लिस्ट में आखिरी नाम भी KTM की फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल KTM RC 160 का है. कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भारत में नई KTM 160 Duke को लॉन्च किया था. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इसका फुली फेयर्ड वर्जन भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है. इंजन की बात करें तो इसमें 164.2cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन लगाया जाएगा.

इस इंजन के साथ स्लिप और असिस्ट क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा जाएगा. KTM 200 Duke के प्लेटफॉर्म से लिया गया, यह इंजन 18.74 bhp की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसे WP-सोर्स्ड सस्पेंशन यूनिट्स वाले उसी ट्रेलिस फ्रेम में रखा जाएगा. इसकी कीमत 2 लाख रुपये से कम रखी जा सकती है.