दिल्ली-NCR और गुजरात में लॉन्च हुई Bharat Taxi ऐप, भारत का पहला कोऑपरेटिव राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने Bharat Taxi ऐप को लॉन्च कर दिया है. इसे फिलहाल दिल्ली-NCR और गुजरात में लॉन्च किया गया है.

Bharat Taxi App
Bharat Taxi ऐप (फोटो - ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली-NCR और गुजरात में Bharat Taxi ऐप को लॉन्च कर दिया है, जो भारत का पहला कोऑपरेटिव द्वारा चलाया जाने वाला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है. यह देश में ऐप-बेस्ड मोबिलिटी के लिए एक नया तरीका है. जानकारी के अनुसार, अगले तीन सालों में इसे पूरे भारत में शुरू करने की योजना है.

यह प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को कार, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर बुक करने की सुविधा देता है. इसे Amul समेत आठ प्रमुख कोऑपरेटिव संगठनों के साथ मिलकर शुरू किया गया है, जिसका मकसद ड्राइवर्स की कमाई बढ़ाना और उन्हें सर्विस का मालिकाना हक देना है.

इस ऐप को लॉन्च करने के लिए एक इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें ड्राइवर्स को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि Bharat Taxi मौजूदा राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है. लगभग 800-1,000 ड्राइवर्स की भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि, "आप ड्राइवर होंगे, और आप Bharat Taxi प्लेटफॉर्म के मालिक भी होंगे." उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक एग्रीगेटर मॉडल के विपरीत, प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफ़ा ड्राइवरों के साथ शेयर किया जाएगा.

'Sarathi Didi' फीचर के साथ महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस
खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मुख्य फोकस एरिया है. 'Sarathi Didi' नाम का एक खास फीचर पेश किया गया है, जो महिला यात्रियों को सिर्फ महिला ड्राइवरों द्वारा पिकअप किए जाने का ऑप्शन देता है.

बिना किसी सर्ज प्राइस और ज़ीरो कमीशन
Bharat Taxi ज़ीरो-कमीशन और सर्ज-फ्री प्राइसिंग मॉडल को फॉलो करती है, जिससे यह खुद को विदेशी फंडिंग वाले राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के भारतीय विकल्प के तौर पर पेश करती है. अमित शाह ने इस समारोह में कमाई का स्ट्रक्चर समझाते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म हर 100 रुपये में से 20 रुपये अपने पास रखेगा, जबकि 80 रुपये सीधे ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट में जाएंगे. अमित शाह ने कहा कि जो रकम रखी जाएगी, वह भी सामूहिक रूप से ड्राइवरों की ही होगी.

विस्तार योजनाएं और सिद्धांत
अमित शाह ने कहा कि, "तीन साल के अंदर, Bharat Taxi कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक, पूरे देश में हमारे टैक्सी ड्राइवरों के लिए भलाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनने जा रही है." उन्होंने Bharat Taxi के चार मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बताया कि, मालिकाना हक, सुरक्षा कवर, सम्मान और इनकम का सही बंटवारा, जिसे 'सबका पहिया, सबकी तरक्की' के नारे में समेटा गया है.

ड्राइवर्स और यात्रियों से मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली-NCR में 2.5 लाख से ज़्यादा ड्राइवर पहले ही Bharat Taxi से जुड़ चुके हैं, जबकि 8.5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके हैं. Bharat Taxi से जुड़े ड्राइवरों को IFFCO-TOKIO जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जा रहा है.

सहकारी संस्था द्वारा संचालित है Bharat Taxi प्लेटफॉर्म
इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए, अमित शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी बिज़नेस में नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि, "शायद पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी अनोखी कंपनी बन रही है, जिसका असली मालिक न तो कोई व्यक्ति है और न ही कोई बाहरी कंपनी, बल्कि वह सारथी है जो टैक्सी चलाता है."

प्लेटफ़ॉर्म स्ट्रक्चर और पार्टनरशिप
Bharat Taxi का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड करती है, जो 6 जून, 2025 को मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 के तहत रजिस्टर्ड है. इसे NCDC, IFFCO, GCMMF (अमूल), KRIBHCO, NAFED, NABARD, NDDB और NCEL ने प्रमोट किया है.

