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Bharat NCAP ने किया Tata Sierra EV का क्रैश टेस्ट, मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

हैदराबाद: Bharat NCAP ने Tata Motors की इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Sierra EV का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें इस कार ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. इस कार को एडल्ट सेफ्टी टेस्ट में 32 में से 30.62 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में 49 में से 45 पॉइंट मिले हैं.

इन टेस्ट के लिए Tata Sierra EV के टॉप-एंड 'Empowered A 75kWh QWD' वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया था, बताया जा रहा है कि यह रेटिंग इस इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है.

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, सभी महत्वपूर्ण अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में इस EV को 'ठीक' रेटिंग दी गई.

Tata Sierra EV के BNCAP एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) रिजल्ट फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, Tata Sierra EV ने ड्राइवर और को-ड्राइवर के सिर, छाती, पेल्विस और जांघों को 'अच्छी' सुरक्षा प्रदान की. हालांकि, उनके पैर के निचले हिस्से की हड्डी को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि ड्राइवर के पैरों को 'मामूली' सुरक्षा ही मिल पाई.

Tata Sierra EV के BNCAP चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) का रिजल्ट

Tata Sierra EV ने COP टेस्ट में, आगे की तरफ रखे गए 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी के लिए, फ्रंट क्रैश (8 में से 8) और साइड क्रैश (4 में से 4) टेस्ट में पूरे अंक हासिल किए. इसे CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में भी 12 में से 12 अंक मिले, लेकिन व्हीकल असेसमेंट स्कोर में 4 अंक कम हो गए. इस तरह, बच्चों की सुरक्षा का कुल स्कोर 49 में से 45 अंक रहा.

Tata Sierra EV के सेफ्टी फीचर्स

Sierra EV में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM), रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर वाइपर और वॉशर, रियरव्यू कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Tata Sierra EV को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

इसके अलावा, कार में सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, ISOFIX माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS और EBD जैसे फीचर्स में मौजूद हैं. ये सभी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.

Sierra EV की कीमत की बात करें तो इसे 18.79 लाख रुपये से लेकर 25.99 लाख रुपये तक है और यह Mahindra BE 6 Sporteq, Hyundai Creta Electric, Maruti e-Vitara, VinFast VF6 और MG ZS EV जैसी कारों को टक्कर देती है.