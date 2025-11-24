आने वाला है Bharat NCAP 2.0, लागू होंगे बड़े क्रैश टेस्ट और सख्त सेफ्टी रेटिंग, सरकार ने दिया प्रस्ताव
MoRTH ने AIS-197 (रिविज़न 1) के तहत Bharat NCAP के अगले फ़ेज़ के लिए ड्राफ़्ट नियम नोटिफ़ाई किए हैं.
Published : November 24, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने AIS-197 (रिविज़न 1) के तहत Bharat NCAP के अगले फ़ेज़ के लिए ड्राफ़्ट नियम नोटिफ़ाई किए हैं, जिसमें एक ज़्यादा बड़ा सेफ़्टी असेसमेंट फ़्रेमवर्क बताया गया है. Bharat NCAP 2.0 नाम का यह प्रस्ताव, खरीदारों को असल दुनिया की सुरक्षा की साफ़ तस्वीर देने के लिए टेस्टिंग और स्कोरिंग को बढ़ाता है.
जानकारी के अनुसार रेटिंग अब पांच वर्टिकल पर आधारित होगी, जो अभी एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और बेसिक सेफ्टी असिस्ट पर फोकस से आगे बढ़ेगी.
Bharat NCAP 2.0 में क्या होंगे बदलाव
MoRTH के प्रस्ताव पांच स्तंभों में विभाजित किए गए हैं, जो 100-बिंदु रेटिंग प्रणाली पेश करता है. इनमें दुर्घटना संरक्षण (55 प्रतिशत), कमजोर सड़क-उपयोगकर्ता संरक्षण (20 प्रतिशत), सुरक्षित ड्राइविंग (10 प्रतिशत), दुर्घटना से बचाव (10 प्रतिशत) और दुर्घटना के बाद सुरक्षा (5 प्रतिशत) शामिल हैं.
स्टार रेटिंग चाहने वाले किसी भी मॉडल के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और कर्टेन एयरबैग ज़रूरी होंगे. AEB ऑप्शनल रहेगा. साइड-फेसिंग सीट वाले मॉडल रेटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. 2027-29 से, 5-स्टार रेटिंग के लिए 70 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, यह 2029-31 तक बढ़कर 80 पॉइंट्स हो जाएगा. हर पिलर पर मिनिमम स्कोर भी लागू होंगे.
Bharat NCAP 2.0 के तहत नए क्रैश टेस्ट
टेस्टिंग को बढ़ाकर पांच क्रैश इवैल्यूएशन किया जाएगा, जो एक मॉडल के बेस वेरिएंट पर किए जाएंगे:
- 64kph ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट
- 50kph फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट
- 50kph मोबाइल लैटरल बैरियर इम्पैक्ट
- 32kph ऑब्लिक पोल साइड इम्पैक्ट
- 50kph मोबाइल रिजिड रियर इम्पैक्ट
इसमें जोड़े गए फुल-विड्थ फ्रंटल और रियर-इम्पैक्ट टेस्ट का मकसद असल दुनिया के क्रैश को बेहतर ढंग से कॉपी करना है.
Bharat NCAP 2.0: रोलआउट टाइमलाइन
Bharat NCAP 2.0 को अक्टूबर 2027 में मौजूदा प्रोटोकॉल की जगह लेने का प्लान है, जब मौजूदा गाइडलाइंस 20 सितंबर, 2027 को खत्म हो जाएंगी. खरीदारों के लिए, अपडेटेड सिस्टम ज़्यादा साफ़ और पूरी सेफ्टी रेटिंग का वादा करता है. मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ज़्यादा सख़्त लिमिट का मतलब है कि ज़्यादा स्टार स्कोर पाने के लिए एडवांस्ड एक्टिव और पैसिव सेफ्टी टेक ज़रूरी होगी.