ETV Bharat / technology

आने वाला है Bharat NCAP 2.0, लागू होंगे बड़े क्रैश टेस्ट और सख्त सेफ्टी रेटिंग, सरकार ने दिया प्रस्ताव

Tata Altroz क्रैश टेस्ट ( फोटो - Bharat NCAP )

हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने AIS-197 (रिविज़न 1) के तहत Bharat NCAP के अगले फ़ेज़ के लिए ड्राफ़्ट नियम नोटिफ़ाई किए हैं, जिसमें एक ज़्यादा बड़ा सेफ़्टी असेसमेंट फ़्रेमवर्क बताया गया है. Bharat NCAP 2.0 नाम का यह प्रस्ताव, खरीदारों को असल दुनिया की सुरक्षा की साफ़ तस्वीर देने के लिए टेस्टिंग और स्कोरिंग को बढ़ाता है. जानकारी के अनुसार रेटिंग अब पांच वर्टिकल पर आधारित होगी, जो अभी एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और बेसिक सेफ्टी असिस्ट पर फोकस से आगे बढ़ेगी. Maruti Suzuki Invicto ​​क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP) Bharat NCAP 2.0 में क्या होंगे बदलाव

MoRTH के प्रस्ताव पांच स्तंभों में विभाजित किए गए हैं, जो 100-बिंदु रेटिंग प्रणाली पेश करता है. इनमें दुर्घटना संरक्षण (55 प्रतिशत), कमजोर सड़क-उपयोगकर्ता संरक्षण (20 प्रतिशत), सुरक्षित ड्राइविंग (10 प्रतिशत), दुर्घटना से बचाव (10 प्रतिशत) और दुर्घटना के बाद सुरक्षा (5 प्रतिशत) शामिल हैं.