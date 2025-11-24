ETV Bharat / technology

आने वाला है Bharat NCAP 2.0, लागू होंगे बड़े क्रैश टेस्ट और सख्त सेफ्टी रेटिंग, सरकार ने दिया प्रस्ताव

MoRTH ने AIS-197 (रिविज़न 1) के तहत Bharat NCAP के अगले फ़ेज़ के लिए ड्राफ़्ट नियम नोटिफ़ाई किए हैं.

Tata Altroz ​​Crash Test
Tata Altroz क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने AIS-197 (रिविज़न 1) के तहत Bharat NCAP के अगले फ़ेज़ के लिए ड्राफ़्ट नियम नोटिफ़ाई किए हैं, जिसमें एक ज़्यादा बड़ा सेफ़्टी असेसमेंट फ़्रेमवर्क बताया गया है. Bharat NCAP 2.0 नाम का यह प्रस्ताव, खरीदारों को असल दुनिया की सुरक्षा की साफ़ तस्वीर देने के लिए टेस्टिंग और स्कोरिंग को बढ़ाता है.

जानकारी के अनुसार रेटिंग अब पांच वर्टिकल पर आधारित होगी, जो अभी एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और बेसिक सेफ्टी असिस्ट पर फोकस से आगे बढ़ेगी.

Maruti Suzuki Invicto Crash Test
Maruti Suzuki Invicto ​​क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP)

Bharat NCAP 2.0 में क्या होंगे बदलाव
MoRTH के प्रस्ताव पांच स्तंभों में विभाजित किए गए हैं, जो 100-बिंदु रेटिंग प्रणाली पेश करता है. इनमें दुर्घटना संरक्षण (55 प्रतिशत), कमजोर सड़क-उपयोगकर्ता संरक्षण (20 प्रतिशत), सुरक्षित ड्राइविंग (10 प्रतिशत), दुर्घटना से बचाव (10 प्रतिशत) और दुर्घटना के बाद सुरक्षा (5 प्रतिशत) शामिल हैं.

स्टार रेटिंग चाहने वाले किसी भी मॉडल के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और कर्टेन एयरबैग ज़रूरी होंगे. AEB ऑप्शनल रहेगा. साइड-फेसिंग सीट वाले मॉडल रेटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. 2027-29 से, 5-स्टार रेटिंग के लिए 70 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, यह 2029-31 तक बढ़कर 80 पॉइंट्स हो जाएगा. हर पिलर पर मिनिमम स्कोर भी लागू होंगे.

Tata Harrier EV ​​Crash Test
Tata Harrier EV ​​क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP)

Bharat NCAP 2.0 के तहत नए क्रैश टेस्ट
टेस्टिंग को बढ़ाकर पांच क्रैश इवैल्यूएशन किया जाएगा, जो एक मॉडल के बेस वेरिएंट पर किए जाएंगे:

  1. 64kph ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट
  2. 50kph फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट
  3. 50kph मोबाइल लैटरल बैरियर इम्पैक्ट
  4. 32kph ऑब्लिक पोल साइड इम्पैक्ट
  5. 50kph मोबाइल रिजिड रियर इम्पैक्ट

इसमें जोड़े गए फुल-विड्थ फ्रंटल और रियर-इम्पैक्ट टेस्ट का मकसद असल दुनिया के क्रैश को बेहतर ढंग से कॉपी करना है.

Citroen C3 Aircross ​​Crash Test
Citroen C3 Aircross क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP)

Bharat NCAP 2.0: रोलआउट टाइमलाइन
Bharat NCAP 2.0 को अक्टूबर 2027 में मौजूदा प्रोटोकॉल की जगह लेने का प्लान है, जब मौजूदा गाइडलाइंस 20 सितंबर, 2027 को खत्म हो जाएंगी. खरीदारों के लिए, अपडेटेड सिस्टम ज़्यादा साफ़ और पूरी सेफ्टी रेटिंग का वादा करता है. मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ज़्यादा सख़्त लिमिट का मतलब है कि ज़्यादा स्टार स्कोर पाने के लिए एडवांस्ड एक्टिव और पैसिव सेफ्टी टेक ज़रूरी होगी.

TAGGED:

BHARAT NCAP
BHARAT NCAP 2 SAFETY NORMS
BHARAT NCAP 2 CRASH TEST
BHARAT NCAP 2 CRASH TEST RULES
GOVT PROPOSED BHARAT NCAP 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.