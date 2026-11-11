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Bharat Mobility Global Expo 2027 की तारीखों का खुलासा, 50 से ज्यादा देश और 1,750 कंपनियां लेंगी हिस्सा

Bharat Mobility Global Expo 2026 की तस्वीर ( फोटो - ETV Bharat )

हैदराबाद: देश में हर साल आयोजित होने वाले Bharat Mobility Global Expo के 2027 संस्करण की तारीखों का खुलासा हो गया है. यह इवेंट 4 से 9 फरवरी, 2027 तक देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. Bharat Mobility Global Expo 2027 में 1,750 से अधिक प्रदर्शक और 50 से ज़्यादा देश हिस्सा लेने वाले हैं.

यह Expo ऑटो इंडस्ट्री को अपने नए उत्पादों को पेश करने और रणनीतिक साझेदारियां बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा. इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, इस मेगा शो में हिस्सा लेने वाले 50 से ज़्यादा देशों में अमेरिका, चीन, जापान, मेक्सिको, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, स्पेन और ताइवान शामिल हैं.

आयोजकों ने यहां एक कार्यक्रम में बताया कि 'Bharat Mobility Global Expo' के तहत 'The Motor Show 2027' में कम से कम 44 वाहन निर्माता कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. ये कंपनियां अलग-अलग पावरट्रेन (इंजन/मोटर सिस्टम) से जुड़ी वाहन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी. Bharat Mobility Global Expo 2026 की तस्वीर (फोटो - ETV Bharat) 'Bharat Mobility Global Expo 2027' का आयोजन "बेहतर कल के लिए स्मार्ट मोबिलिटी" थीम के तहत किया जा रहा है. यह एक्सपो पूरी ऑटोमोटिव वैल्यू चेन को एक मंच पर लाएगा. इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के दो स्थानों पर होगा: 4 से 9 फरवरी तक 'भारत मंडपम' में और 4 से 7 फरवरी तक 'यशोभूमि' में.