Bharat Mobility Global Expo 2027 की तारीखों का खुलासा, 50 से ज्यादा देश और 1,750 कंपनियां लेंगी हिस्सा
Bharat Mobility Global Expo के 2027 संस्करण की तारीखों का खुलासा हो गया है. यह इवेंट 4 से 9 फरवरी, 2027 तक आयोजित होगा.
Published : November 11, 2026 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: देश में हर साल आयोजित होने वाले Bharat Mobility Global Expo के 2027 संस्करण की तारीखों का खुलासा हो गया है. यह इवेंट 4 से 9 फरवरी, 2027 तक देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. Bharat Mobility Global Expo 2027 में 1,750 से अधिक प्रदर्शक और 50 से ज़्यादा देश हिस्सा लेने वाले हैं.
यह Expo ऑटो इंडस्ट्री को अपने नए उत्पादों को पेश करने और रणनीतिक साझेदारियां बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा. इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, इस मेगा शो में हिस्सा लेने वाले 50 से ज़्यादा देशों में अमेरिका, चीन, जापान, मेक्सिको, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, स्पेन और ताइवान शामिल हैं.
आयोजकों ने यहां एक कार्यक्रम में बताया कि 'Bharat Mobility Global Expo' के तहत 'The Motor Show 2027' में कम से कम 44 वाहन निर्माता कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. ये कंपनियां अलग-अलग पावरट्रेन (इंजन/मोटर सिस्टम) से जुड़ी वाहन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी.
'Bharat Mobility Global Expo 2027' का आयोजन "बेहतर कल के लिए स्मार्ट मोबिलिटी" थीम के तहत किया जा रहा है. यह एक्सपो पूरी ऑटोमोटिव वैल्यू चेन को एक मंच पर लाएगा. इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के दो स्थानों पर होगा: 4 से 9 फरवरी तक 'भारत मंडपम' में और 4 से 7 फरवरी तक 'यशोभूमि' में.
बता दें कि यह दुनिया के सबसे बड़े मोबिलिटी शो में से एक है, जिसमें दो स्थानों पर 2.5 लाख वर्ग फुट का प्रदर्शनी क्षेत्र है और इसमें 10 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है.
इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि 'The Motor Show 2027' प्रदर्शनी में 44 वाहन निर्माता कंपनियां 79,000 वर्ग मीटर जगह लेंगी और विभिन्न पावरट्रेन से जुड़ी वाहन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी.
उन्होंने कहा कि, "इसमें हिस्सा लेने वाले गाड़ी बनाने वाले, भारत में काम करने वाली बड़ी भारतीय ऑटोमोटिव कंपनियों और ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स के अलग-अलग तरह के मिक्स को दिखाते हैं. ये बनाने वाले अलग-अलग तरह के पावरट्रेन वाली गाड़ियों की कैटेगरी में नए प्रोडक्ट दिखाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक से लेकर CNG/LNG से लेकर इथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों और हाइड्रोजन जैसे बायोफ्यूल तक शामिल हैं."
Bharat Mobility Global Expo 2027 में एक साथ 11 शो आयोजित किए जाएंगे. इनमें Auto Expo-The Motor Show, इंडिया इंटरनेशनल टायर शो, भारत बैटरी शो, इंडिया साइकिल शो, मोबिलिटी टेक पैवेलियन, स्टील एंड एडवांस्ड मैटेरियल्स पैवेलियन, द कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी शो, भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो, एग्री मोबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो, एयर मोबिलिटी एक्सपो और मेट्रो एंड अर्बन मास ट्रांजिट एक्सपो शामिल हैं.