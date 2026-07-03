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BGMI में अब युवा खिलाड़ी बनेंगे कप्तान: राइजिंग स्टार इंविटेशनल क्या है? जानें पूरी डिटेल

क्राफ्टन इंडिया ने राइजिंग स्टार इंविटेशनल का ऐलान किया है, जिसमें 16 युवा खिलाड़ी अपनी टीमों की कप्तानी करते हुए दिग्गज प्रोफेशनल्स के साथ खेलेंगे.

A prize money of Rs 5 lakh has been kept in this three-day tournament, the matches will be held from July 3 to 5.
तीन दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 5 लाख रुपये की इनामी राशि रखी गई है, मुकाबले 3 से 5 जुलाई तक होंगे. (Image Credit: Krafton India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 8:30 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय ई-स्पोर्ट्स सीन में नए टैलेंट को आगे लाने की दिशा में क्राफ्टन इंडिया ने एक नया कदम उठाया है. कंपनी ने राइजिंग स्टार इंविटेशनल नाम के टूर्नामेंट का ऐलान किया है, जिसे देश का पहला बीजीएमआई बीजीएमआई इनविटेशनल इवेंट बताया जा रहा है.

यह खास तौर पर क्राफ्टन इंडिया ईस्पोर्ट्स के राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम से जुड़े खिलाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है. यह 3 जुलाई यानी आज से शुरू हुआ है और 5 जुलाई तक चलने वाला है. इस तीन दिन के टूर्नामेंट में 16 राइजिंग स्टार खिलाड़ी अपनी-अपनी पांच सदस्यों वाली टीमों की कमान संभालेंगे. इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 5 लाख रुपये रखी गई है और इसका पूरा प्रसारण क्राफ्टन इंडिया ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा.

नए खिलाड़ियों को दिग्गजों के साथ खेलने का मौका

इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात है कि यहां पर उभरते हुए खिलाड़ियों को टीम की कप्तानी करने का भी मौका मिलेगा, जबकि उनकी टीम्स में देश के कई जाने-माने प्रोफेशनल बीजीएमआई खिलाड़ी भी शामिल होंगे. हेक्टर, हाइड्रो, नाइट, लेवी, जतिनओजी, जसलीन, क्रेटस, जस्टी, वांटेड, ईविल, मेर्नोक्स, सरजलई, शिराज, नूबपरी, सौम्यराज और सैम जैसे राइजिंग स्टार्स अपनी टीमों का नेतृत्व करते नजर आएंगे.

वहीं इन टीमों में जोनाथन, रॉनी, बीस्ट, जेली, ओमेगा, मूर्ति, रीपर, कलयुग, काय्रोस, ग्रेविटी और फ्यूरी जैसे अनुभवी नाम भी खेलते दिखेंगे. यानी नए खिलाड़ियों को अपने ही आदर्श खिलाड़ियों की कप्तानी करने का मौका मिलेगा. कंपनी के मुताबिक इस फॉर्मेट का मकसद ग्रासरूट लेवल के टैलेंट को असली प्रतिस्पर्धी माहौल का अनुभव देना है, ताकि वे आगे चलकर प्रोफेशनल सर्किट के लिए तैयार हो सकें.

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कहां और कैसे होंगे मुकाबले

इस टूर्नामेंट के सभी मैच एरंगेल, मीरामार और रोंडो मैप्स पर खेले जाएंगे. तीन दिनों में सबसे ज्यादा पॉइंट्स जुटाने वाली टीम राइजिंग स्टार इंविटेशनल की पहली चैंपियन बनेगी और पूरी इनामी राशि अपने नाम करेगी.

क्राफ्टन इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर (ईस्पोर्ट्स) करण पाठक ने इस मौके पर कहा कि राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम की शुरुआत ही इस सवाल के साथ हुई थी कि भारत के अगले प्रोफेशनल बीजीएमआई खिलाड़ी कहां से आएंगे और यह टूर्नामेंट उसी दिशा में एक अहम कदम है.

गौरतलब है कि 2026 में इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाते हुए इसका दूसरा बैच भी लॉन्च किया गया था. फैंस टूर्नामेंट से जुड़े शेड्यूल और लाइव अपडेट्स के लिए क्राफ्टन इंडिया ईस्पोर्ट्स के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं.

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