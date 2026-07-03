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BGMI में अब युवा खिलाड़ी बनेंगे कप्तान: राइजिंग स्टार इंविटेशनल क्या है? जानें पूरी डिटेल

तीन दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 5 लाख रुपये की इनामी राशि रखी गई है, मुकाबले 3 से 5 जुलाई तक होंगे. ( Image Credit: Krafton India )