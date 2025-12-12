ETV Bharat / technology

BGMI Redeem Codes: 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेंगे नए रिडीम कोड, ऐसे करें क्लेम!

BGMI ने 59 ऑफिशियल रिडीम कोड जारी किए जिनसे प्लेयर्स सीमित समय में Candied Dreams Mini14 पिंक स्किन फ्री में पा सकते हैं. ( फोटो क्रेडिट: Play Store )

हैदराबाद: अगर आप गेम्स के शौकीन हैं तो आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई के बारे में जानते ही होंगे. बीजीएमआई भारत के सबसे लोकप्रिय बैटल रोयाल गेम्स में से एक है. इस गेम की कंपनी क्राफ्टन इंडिया ने आज यानी 12 दिसंबर 2025 को एक साथ 59 नए रिडीम कोड्स को रिलीज़ किया है. इन रिडीम कोड्स से प्लेयर्स को बेहद क्यूट और एक्सक्लूसिव Candied Dreams Mini14 पिंक स्किन मिल सकते हैं. यह नया ड्रॉप BGMI कम्युनिटी में काफी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है क्योंकि इतने सारे कोड एक साथ मिलना कम ही होता है.

क्राफ्टन इंडिया की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, बीजीएमआई के ये नए 59 कोड्स की वैधता 28 फरवरी 2026 तक होगी. इन्हें सिर्फ बीजीएमआई की ऑफिशियल चैनल्स पर ही रिडीम किए जा सकेंगे. कंपनी के मुताबिक, हर कोड का लिमिट सिर्फ दस यूज़र्स का है, जो पहले क्लेम करेगा, रिवॉर्ड उसी को मिलेगा.

BGMI रिडीम कोड्स

बीजीएमआई ने कुल 59 कोड्स जारी किए हैं, जिनसे आप आप सीधे इन गेम Candied Dreams Mini14 स्किन अनलॉक कर सकते हैं. हर प्लेयर एक दिन में सिर्फ एक ही कोड रिडीम कर सकता है. कोड्स की पूरी लिस्ट KRAFTON India ने साझा की है, जिसे हम यहां मेंशन कर रहे हैं.

Redeem Codes: