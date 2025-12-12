BGMI Redeem Codes: 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेंगे नए रिडीम कोड, ऐसे करें क्लेम!
BGMI ने 59 नए रिडीम कोड जारी किए हैं जिनसे प्लेयर्स फ्री में Candied Dreams Mini14 पिंक स्किन हासिल कर सकते हैं.
Published : December 12, 2025 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: अगर आप गेम्स के शौकीन हैं तो आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई के बारे में जानते ही होंगे. बीजीएमआई भारत के सबसे लोकप्रिय बैटल रोयाल गेम्स में से एक है. इस गेम की कंपनी क्राफ्टन इंडिया ने आज यानी 12 दिसंबर 2025 को एक साथ 59 नए रिडीम कोड्स को रिलीज़ किया है. इन रिडीम कोड्स से प्लेयर्स को बेहद क्यूट और एक्सक्लूसिव Candied Dreams Mini14 पिंक स्किन मिल सकते हैं. यह नया ड्रॉप BGMI कम्युनिटी में काफी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है क्योंकि इतने सारे कोड एक साथ मिलना कम ही होता है.
क्राफ्टन इंडिया की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, बीजीएमआई के ये नए 59 कोड्स की वैधता 28 फरवरी 2026 तक होगी. इन्हें सिर्फ बीजीएमआई की ऑफिशियल चैनल्स पर ही रिडीम किए जा सकेंगे. कंपनी के मुताबिक, हर कोड का लिमिट सिर्फ दस यूज़र्स का है, जो पहले क्लेम करेगा, रिवॉर्ड उसी को मिलेगा.
BGMI रिडीम कोड्स
बीजीएमआई ने कुल 59 कोड्स जारी किए हैं, जिनसे आप आप सीधे इन गेम Candied Dreams Mini14 स्किन अनलॉक कर सकते हैं. हर प्लेयर एक दिन में सिर्फ एक ही कोड रिडीम कर सकता है. कोड्स की पूरी लिस्ट KRAFTON India ने साझा की है, जिसे हम यहां मेंशन कर रहे हैं.
Redeem Codes:
- HHZCZ54A9C4CED9V
- HHZDZ9TNWVXWNKGH
- HHZEZG67A43RPBPQ
- HHZFZU9HFPC77V7P
- HHZGZKFKHUMFURW7
- HHZHZQ76VEHGFJV4
- HHZIZ7GVWPFCPUWU
- HHZJZV676KJNHSKP
- HHZKZW5XSBDU77WG
- HHZLZ9J64F9TQBD9
- HHZMZR6MC68TTNSA
- HHZNZEXQ3DVMU9TA
- HHZOZAVWE5CJBUMP
- HHZPZ8DGSS9KK7W4
- HHZQZN4Q69SNDKEJ
- HHZRZD6GQFNEKNKF
- HHZVZWX4S66RRPUK
- HHZTZC7R5SUBXRH3
- HHZUZFEWUHSNTTCP
- HHZBAZPFK7NKHREW
- HHZBBZQP68SDD9U6
- HHZBCZN4WJ3WTAMX
- HHZBDZFFQUMCDV66
- HHZBEZUKKVS3GANJ
- HHZBFZERB539PJ9Q
- HHZBGZFDMN5TDRQC
- HHZBHZ4V5ECCDUKX
- HHZBIZSJRAW34AKF
- HHZBJZE599JJ4468
- HHZBKZE4X4949T3W
- HHZBLZFPSQDH3CTC
- HHZBMZQABXPMS5W9
- HHZBNZRWWF87QWD3
- HHZBOZDX8TXFXTGV
- HHZBPZUGQKR4CK84
- HHZBQZTJFBWQTSG5
- HHZBRZUSF5FUXWGT
- HHZBVZJB8WEAGRF6
- HHZBTZ3K7HCJWHSV
- HHZBUZKF3QUTR3PR
- HHZCAZ69HR5FRT59
- HHZCBZQTU7JNJK9A
- HHZCCZPSWRRKX5DJ
- HHZCDZAWWV54U8W7
- HHZCEZVBW8WX9RK6
- HHZCFZF69836VBJ3
- HHZCGZU7MCMJFT4N
- HHZCHZJ95WQEGA5K
- HHZCIZ4EJP6RSVUK
- HHZCJZDJWCTSD5QM
- HHZCKZS5GUDKPK6V
- HHZCLZHB7GGWKET7
- HHZCMZT6HKSEQJNV
- HHZCNZP6DV75XKDE
- HHZCOZS4S3MFWWS5
- HHZCPZMECHWEUPA4
- HHZCQZ67TS8TNJCS
- HHZCRZBVGFFBSVCV
- HHZCVZ6P56AKBBQH
रिडीम करने का सबसे आसान तरीका
स्टेप 1. BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं battlegroundsmobileindia.com/redeem
स्टेप 2. वहां अपना Character ID डालें
स्टेप 3. वह रिडीम कोड टाइप करें जो आप यूज़ करना चाहते हैं
स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड एंटर करें. अगर आप पहले दस लोगों में होंगे तो Success लिखकर आ जाएगा
स्टेप 5. अब इन गेम मेल में जाकर अपना रिवार्ड कलेक्ट कर लें
प्लेयर्स को क्या याद रखना चाहिए
- हर कोड सिर्फ दस लोगों तक सीमित है
- एक ही यूज़र एक कोड दो बार रिडीम नहीं कर सकता
- मेल में मिला रिवार्ड सात दिन में कलेक्ट न किया तो गायब हो जाएगा
- कोड एक्सपायर आने पर Code expired जैसा मैसेज मिलेगा
- एक अकाउंट सिर्फ एक दिन में एक कोड रिडीम कर सकता है
- गेस्ट अकाउंट से कोड काम नहीं करेगा
- इन गेम मेल से मिले रिवॉर्ड को तीस दिन के अंदर क्लेम करना जरूरी है