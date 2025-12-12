ETV Bharat / technology

BGMI Redeem Codes: 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेंगे नए रिडीम कोड, ऐसे करें क्लेम!

BGMI ने 59 नए रिडीम कोड जारी किए हैं जिनसे प्लेयर्स फ्री में Candied Dreams Mini14 पिंक स्किन हासिल कर सकते हैं.

BGMI has released 59 official redeem codes that allow players to get the Candied Dreams Mini14 pink skin for free for a limited time.
BGMI ने 59 ऑफिशियल रिडीम कोड जारी किए जिनसे प्लेयर्स सीमित समय में Candied Dreams Mini14 पिंक स्किन फ्री में पा सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Play Store)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: अगर आप गेम्स के शौकीन हैं तो आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई के बारे में जानते ही होंगे. बीजीएमआई भारत के सबसे लोकप्रिय बैटल रोयाल गेम्स में से एक है. इस गेम की कंपनी क्राफ्टन इंडिया ने आज यानी 12 दिसंबर 2025 को एक साथ 59 नए रिडीम कोड्स को रिलीज़ किया है. इन रिडीम कोड्स से प्लेयर्स को बेहद क्यूट और एक्सक्लूसिव Candied Dreams Mini14 पिंक स्किन मिल सकते हैं. यह नया ड्रॉप BGMI कम्युनिटी में काफी एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है क्योंकि इतने सारे कोड एक साथ मिलना कम ही होता है.

क्राफ्टन इंडिया की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, बीजीएमआई के ये नए 59 कोड्स की वैधता 28 फरवरी 2026 तक होगी. इन्हें सिर्फ बीजीएमआई की ऑफिशियल चैनल्स पर ही रिडीम किए जा सकेंगे. कंपनी के मुताबिक, हर कोड का लिमिट सिर्फ दस यूज़र्स का है, जो पहले क्लेम करेगा, रिवॉर्ड उसी को मिलेगा.

BGMI रिडीम कोड्स

बीजीएमआई ने कुल 59 कोड्स जारी किए हैं, जिनसे आप आप सीधे इन गेम Candied Dreams Mini14 स्किन अनलॉक कर सकते हैं. हर प्लेयर एक दिन में सिर्फ एक ही कोड रिडीम कर सकता है. कोड्स की पूरी लिस्ट KRAFTON India ने साझा की है, जिसे हम यहां मेंशन कर रहे हैं.

Redeem Codes:

  1. HHZCZ54A9C4CED9V
  2. HHZDZ9TNWVXWNKGH
  3. HHZEZG67A43RPBPQ
  4. HHZFZU9HFPC77V7P
  5. HHZGZKFKHUMFURW7
  6. HHZHZQ76VEHGFJV4
  7. HHZIZ7GVWPFCPUWU
  8. HHZJZV676KJNHSKP
  9. HHZKZW5XSBDU77WG
  10. HHZLZ9J64F9TQBD9
  11. HHZMZR6MC68TTNSA
  12. HHZNZEXQ3DVMU9TA
  13. HHZOZAVWE5CJBUMP
  14. HHZPZ8DGSS9KK7W4
  15. HHZQZN4Q69SNDKEJ
  16. HHZRZD6GQFNEKNKF
  17. HHZVZWX4S66RRPUK
  18. HHZTZC7R5SUBXRH3
  19. HHZUZFEWUHSNTTCP
  20. HHZBAZPFK7NKHREW
  21. HHZBBZQP68SDD9U6
  22. HHZBCZN4WJ3WTAMX
  23. HHZBDZFFQUMCDV66
  24. HHZBEZUKKVS3GANJ
  25. HHZBFZERB539PJ9Q
  26. HHZBGZFDMN5TDRQC
  27. HHZBHZ4V5ECCDUKX
  28. HHZBIZSJRAW34AKF
  29. HHZBJZE599JJ4468
  30. HHZBKZE4X4949T3W
  31. HHZBLZFPSQDH3CTC
  32. HHZBMZQABXPMS5W9
  33. HHZBNZRWWF87QWD3
  34. HHZBOZDX8TXFXTGV
  35. HHZBPZUGQKR4CK84
  36. HHZBQZTJFBWQTSG5
  37. HHZBRZUSF5FUXWGT
  38. HHZBVZJB8WEAGRF6
  39. HHZBTZ3K7HCJWHSV
  40. HHZBUZKF3QUTR3PR
  41. HHZCAZ69HR5FRT59
  42. HHZCBZQTU7JNJK9A
  43. HHZCCZPSWRRKX5DJ
  44. HHZCDZAWWV54U8W7
  45. HHZCEZVBW8WX9RK6
  46. HHZCFZF69836VBJ3
  47. HHZCGZU7MCMJFT4N
  48. HHZCHZJ95WQEGA5K
  49. HHZCIZ4EJP6RSVUK
  50. HHZCJZDJWCTSD5QM
  51. HHZCKZS5GUDKPK6V
  52. HHZCLZHB7GGWKET7
  53. HHZCMZT6HKSEQJNV
  54. HHZCNZP6DV75XKDE
  55. HHZCOZS4S3MFWWS5
  56. HHZCPZMECHWEUPA4
  57. HHZCQZ67TS8TNJCS
  58. HHZCRZBVGFFBSVCV
  59. HHZCVZ6P56AKBBQH

रिडीम करने का सबसे आसान तरीका

स्टेप 1. BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं battlegroundsmobileindia.com/redeem

स्टेप 2. वहां अपना Character ID डालें

स्टेप 3. वह रिडीम कोड टाइप करें जो आप यूज़ करना चाहते हैं

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड एंटर करें. अगर आप पहले दस लोगों में होंगे तो Success लिखकर आ जाएगा

स्टेप 5. अब इन गेम मेल में जाकर अपना रिवार्ड कलेक्ट कर लें

प्लेयर्स को क्या याद रखना चाहिए

  • हर कोड सिर्फ दस लोगों तक सीमित है
  • एक ही यूज़र एक कोड दो बार रिडीम नहीं कर सकता
  • मेल में मिला रिवार्ड सात दिन में कलेक्ट न किया तो गायब हो जाएगा
  • कोड एक्सपायर आने पर Code expired जैसा मैसेज मिलेगा
  • एक अकाउंट सिर्फ एक दिन में एक कोड रिडीम कर सकता है
  • गेस्ट अकाउंट से कोड काम नहीं करेगा
  • इन गेम मेल से मिले रिवॉर्ड को तीस दिन के अंदर क्लेम करना जरूरी है

