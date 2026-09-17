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17 सितंबर के BGMI Redeem Codes, जानें कैसे पाएं Frilly Ribbon Backpack

कोड रिडीम करते समय याद रखें कि एक दिन में सिर्फ एक कोड चलेगा और इनाम तीस दिनों के अंदर मेल से क्लेम करना जरूरी है. ( Image Credit: Google Play Store )

हैदराबाद: BGMI खेलने वाले दोस्तों के लिए अच्छी खबर आई हैं. क्राफ्टन इंडिया ने 17 सितंबर को नए रिडीम कोड्स जारी किए हैं. ये कोड्स बीजीएमआई के लेटेस्ट अपडेट यानी BGMI 4.6 Update के साथ आए हैं. इस अपडेट में मिडनाइन हंटर्स नाम का नया थीम मोड आया है. Ocean Odyssey मोड भी वापस आ गया है. इन कोड्स से आप मुफ्त में Frilly Ribbon Backpack और कई अन्य इनाम ले सकते हैं. इस लिस्ट में कुल 50 कोड्स दिए गए हैं. हर कोड की लिमिट है, इसलिए जल्दी इस्तेमाल करना जरूरी है. क्या-क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे? इस बार रिडीम कोड से मिलने वाले रिवॉर्ड्स में से सबसे खास Frilly Ribbon Backpack है. यह एक खूबसूरत कॉस्टमेटिक आइटम है. इसका डिज़ाइन हल्के पेस्टल रंग का है. ऊपर रिबन की परतें बनी हुई हैं और क्लैस्प बो के आकार का है. इसके अलावा स्किन्स, आउटफिट्स और यूसी यानी Unknown Cash भी मिल सकता है. ये सब लिमिटेड टाइम के इनाम हैं. कोई भी खिलाड़ी इन्हें फ्री में पा सकता है, बशर्ते कोड सही समय पर यूज़ करे. आइए हम आपको आज यानी 17 सितंबर 2026 वाले बीजीएमआई रिडीम कोड्स की लिस्ट दिखाते हैं. इनमें से आप किसी को भी चुनकर इस्तेमाल कर सकते हैं: - MEZBZ58BT6XU53DR - MEZCZQCEBCFQT383 - MEZDZMRN8TCCT3GW - MEZEZNHABEGRXEEE - MEZFZ87PBC88VEMA - MEZGZBFHFQFH9ANG - MEZHZBUJKREQNQ54 - MEZIZXPQQXMNTUV5 - MEZJZMEVRT4SJ7JT - MEZKZKENEJP9V4XK - MEZLZB88KHUTKVPU - MEZMZE6UQD75GWRT - MEZNZ8RH6X6M99AC - MEZOZKJUTTBD4AX8 - MEZPZFRUBVMVDUX5 - MEZQZTJETHHJFBVM - MEZRZW5TJXDTSFEX - MEZVZRWPWKXMCRUV - MEZTZFCWDJSK8WUR - MEZUZ4F3WJCTE3VM - MEZBAZM4CMVUR5GS - MEZBBZXESTRP4QC6 - MEZBCZ8APN8QDHPD - MEZBDZHJQMKFAEUJ - MEZBEZB8DC3SNB5Q - MEZBFZFSQ8DEASJW - MEZBGZNXR8KFM3TE - MEZBHZMPN546ETHW - MEZBIZ45FBB7DJX3 - MEZBJZ56HXN9XN66 - MEZBKZP5SR33JK5F - MEZBLZESW9NMPAEQ - MEZBMZ3N94CB85MV - MEZBNZXKP5KFXUPT - MEZBOZBJ4U4R9AFM - MEZBPZWMT9HBPEWD - MEZBQZJNHDGSWWFS - MEZBRZESDRAA4F8X - MEZBVZBVMMHNMRN5 - MEZBTZ787X79RSHS - MEZBUZ8XGUPFUBTR - MEZCAZD7U4VRWUJP - MEZCBZT3E8SCQS76 - MEZCCZ7HMAQ77QSX - MEZCDZVXKNS6XM55 - MEZCEZ5JWSX93WEW - MEZCFZT5DSH3DHWK - MEZCGZ35UT5P6FRP - MEZCHZW93PR7FSNT - MEZCIZW96E954GA5 कोड्स कैसे इस्तेमाल करें?