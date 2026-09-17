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17 सितंबर के BGMI Redeem Codes, जानें कैसे पाएं Frilly Ribbon Backpack

BGMI के लिए 50 नए कोड जारी आए हैं, जिनसे खिलाड़ी Frilly Ribbon Backpack और अन्य मुफ्त इनाम आसानी से पा सकते हैं जल्दी करके.

When redeeming the code, remember that only one code works per day, and the reward must be claimed via mail within thirty days.
कोड रिडीम करते समय याद रखें कि एक दिन में सिर्फ एक कोड चलेगा और इनाम तीस दिनों के अंदर मेल से क्लेम करना जरूरी है. (Image Credit: Google Play Store)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: BGMI खेलने वाले दोस्तों के लिए अच्छी खबर आई हैं. क्राफ्टन इंडिया ने 17 सितंबर को नए रिडीम कोड्स जारी किए हैं. ये कोड्स बीजीएमआई के लेटेस्ट अपडेट यानी BGMI 4.6 Update के साथ आए हैं. इस अपडेट में मिडनाइन हंटर्स नाम का नया थीम मोड आया है.

Ocean Odyssey मोड भी वापस आ गया है. इन कोड्स से आप मुफ्त में Frilly Ribbon Backpack और कई अन्य इनाम ले सकते हैं. इस लिस्ट में कुल 50 कोड्स दिए गए हैं. हर कोड की लिमिट है, इसलिए जल्दी इस्तेमाल करना जरूरी है.

क्या-क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे?

इस बार रिडीम कोड से मिलने वाले रिवॉर्ड्स में से सबसे खास Frilly Ribbon Backpack है. यह एक खूबसूरत कॉस्टमेटिक आइटम है. इसका डिज़ाइन हल्के पेस्टल रंग का है. ऊपर रिबन की परतें बनी हुई हैं और क्लैस्प बो के आकार का है. इसके अलावा स्किन्स, आउटफिट्स और यूसी यानी Unknown Cash भी मिल सकता है.

ये सब लिमिटेड टाइम के इनाम हैं. कोई भी खिलाड़ी इन्हें फ्री में पा सकता है, बशर्ते कोड सही समय पर यूज़ करे. आइए हम आपको आज यानी 17 सितंबर 2026 वाले बीजीएमआई रिडीम कोड्स की लिस्ट दिखाते हैं. इनमें से आप किसी को भी चुनकर इस्तेमाल कर सकते हैं:

  1. - MEZBZ58BT6XU53DR
  2. - MEZCZQCEBCFQT383
  3. - MEZDZMRN8TCCT3GW
  4. - MEZEZNHABEGRXEEE
  5. - MEZFZ87PBC88VEMA
  6. - MEZGZBFHFQFH9ANG
  7. - MEZHZBUJKREQNQ54
  8. - MEZIZXPQQXMNTUV5
  9. - MEZJZMEVRT4SJ7JT
  10. - MEZKZKENEJP9V4XK
  11. - MEZLZB88KHUTKVPU
  12. - MEZMZE6UQD75GWRT
  13. - MEZNZ8RH6X6M99AC
  14. - MEZOZKJUTTBD4AX8
  15. - MEZPZFRUBVMVDUX5
  16. - MEZQZTJETHHJFBVM
  17. - MEZRZW5TJXDTSFEX
  18. - MEZVZRWPWKXMCRUV
  19. - MEZTZFCWDJSK8WUR
  20. - MEZUZ4F3WJCTE3VM
  21. - MEZBAZM4CMVUR5GS
  22. - MEZBBZXESTRP4QC6
  23. - MEZBCZ8APN8QDHPD
  24. - MEZBDZHJQMKFAEUJ
  25. - MEZBEZB8DC3SNB5Q
  26. - MEZBFZFSQ8DEASJW
  27. - MEZBGZNXR8KFM3TE
  28. - MEZBHZMPN546ETHW
  29. - MEZBIZ45FBB7DJX3
  30. - MEZBJZ56HXN9XN66
  31. - MEZBKZP5SR33JK5F
  32. - MEZBLZESW9NMPAEQ
  33. - MEZBMZ3N94CB85MV
  34. - MEZBNZXKP5KFXUPT
  35. - MEZBOZBJ4U4R9AFM
  36. - MEZBPZWMT9HBPEWD
  37. - MEZBQZJNHDGSWWFS
  38. - MEZBRZESDRAA4F8X
  39. - MEZBVZBVMMHNMRN5
  40. - MEZBTZ787X79RSHS
  41. - MEZBUZ8XGUPFUBTR
  42. - MEZCAZD7U4VRWUJP
  43. - MEZCBZT3E8SCQS76
  44. - MEZCCZ7HMAQ77QSX
  45. - MEZCDZVXKNS6XM55
  46. - MEZCEZ5JWSX93WEW
  47. - MEZCFZT5DSH3DHWK
  48. - MEZCGZ35UT5P6FRP
  49. - MEZCHZW93PR7FSNT
  50. - MEZCIZW96E954GA5

कोड्स कैसे इस्तेमाल करें?

क्राफ्टन ने साफ कहा है कि ये कोड्स सिर्फ आधिकारिक रिडीम सेंटर पर ही काम करेंगे. इसके लिए आपको कुछ नियम याद रखना जरूरी है. एक प्लेयर एक दिन में सिर्फ एक कोड ही यूज़ कर सकता है. एक कोड सिर्फ एक अकाउंट पर सिर्फ एक बार चलेगा. गेस्ट अकाउंट पर ये कोड्स नहीं चलते.

इसका इनाम इन-गेम स्टोर के अंदर मेल में ही आएगा. उस मेल को 30 दिनों के अंदर क्लेम कर लेना होगा वरना खत्म हो जाएगा. इस कोड को रिडीम करने का तरीका बहुत आसान है. आइए हम आपको इसके स्टेप्स बनाए हैं:

स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले www.battlegroundsmobileindia.com/redeem पर जाएं.

स्टेप 2: वहां अपना BGMI Character ID डालें.

स्टेप 3: अब ऊपर दिए गए किसी एक कोड को लिखें.

स्टेप 4: CAPTCHA पूरा करें.

स्टेप 5: Redeem बटन दबाएं.

अब अगर आपको कोड सफलतापूर्वक क्लेम हो गया तो आपका रिवॉर्ड आपके इन-गेम स्टोर पर मेल के जरिए आ जाएगा. ये कोड्स 25 सितंबर 2026 तक वैध है, लेकिन हर कोड को ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक ऐसा नियम है, जिसमें जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा. इस कारण आपको अगर फ्री में बीजीएमआई के इन-गेम आइटम्स को पाना है तो आपको जल्द से जल्द ट्राई करना चाहिए.

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