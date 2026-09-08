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BGMI Redeem Codes की लिस्ट रिलीज़, फ्री गेमिंग आइटम्स पाने के लिए ऐसे करना होगा क्लेम!

BGMI ने वन-पंच मैन के साथ कोलैबोरेशन की पुष्टि की है जिसमें साइटमा जेनीस जैसे कैरेक्टर सेट्स और एक्स्क्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे.

The redeem codes will be valid from September 20 to September 25, and each code can be used by a maximum of ten players.
रिडीम कोड्स 20 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेंगे और हर कोड अधिकतम दस प्लेयर्स ही यूज कर सकते हैं. (Image Credit: Play Store)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 5:32 PM IST

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हैदराबाद: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है. बीजीएमआई ने कई एनिमे फ्रैंचाइज के साथ कोलैब किया है. अब One-Punch Man के साथ भी हाथ मिलाया गया है. यह लिमिटेड टाइम कोलैबोरेशन है, जो आने वाले 4.6 अपडेट के साथ शुरू होगा.

20 सितंबर से यह कोलैब लाइव होगा. प्लेयर्स को एनिमे वाले कैरेक्टर सेट्स और खास इन-गेम रिवॉर्ड्स मिलेंगे. क्राफ्टन इंडिया ने इस कोलैब के लिए 50 रिडीम कोड्स जारी किए हैं. ये कोड्स सीमित समय के लिए ही काम करेंगे.

कौन-कौन से कैरेक्टर मिलेंगे?

इस कोलैबोरेशन में One-Punch Man के फेमस कैरेक्टर्स आएंगे. इनमें Saitama, Genos, Terrible Tornado, Hellish Blizzard और Garou शामिल हैं. इनके थीम वाले स्किन्स और आइटम्स मिलेंगे.

BGMI One-Punch Man रिडीम कोड्स की लिस्ट

  1. LTZBZNJ6HJJG5P46
  2. LTZCZQT39TGHPDJK
  3. LTZDZUKNSSQPAVVG
  4. LTZEZHUFAVX33AEW
  5. LTZFZVFAX7SP57TK
  6. LTZGZUJ575H4A5RW
  7. LTZHZ5VVN7W5WV8W
  8. LTZIZMCHVP679CKN
  9. LTZJZEHMJMVSAVB3
  10. LTZKZT8N745AWR5T
  11. LTZLZBH9P8XP7MRK
  12. LTZMZTFHVFJF9K6K
  13. LTZNZBN5Q75D8UUG
  14. LTZOZ9JK8FJREW67
  15. LTZPZ83NDKJM5MMR
  16. LTZQZ9PCFSWR5EDU
  17. LTZRZ83K8GRCFDF6
  18. LTZVZD4END9VXF77
  19. LTZTZVWQ7DMSXJUE
  20. LTZUZWKUTNN8KMQ7
  21. LTZBAZPANQNUAMFC
  22. LTZBBZPMVGCAJRC3
  23. LTZBCZ669QFPV9GW
  24. LTZBDZJMQQ33HUQH
  25. LTZBEZAP4P9AVMFS
  26. LTZBFZBN5G3X9DWD
  27. LTZBGZSBD4SB3E6F
  28. LTZBHZVUH69S7MAX
  29. LTZBIZP8UN3EDF57
  30. LTZBJZCKDHQ6555X
  31. LTZBKZBPD6TBCCU8
  32. LTZBLZC4NS48TU49
  33. LTZBMZNDFVDS8EBH
  34. LTZBNZN4E5B94M7H
  35. LTZBOZE4FU9ESEQA
  36. LTZBPZCRH7DQ4NDU
  37. LTZBQZDH6BNCMF49
  38. LTZBRZGNCVDB8NCF
  39. LTZBVZMFUWJBNJRK
  40. LTZBTZSJB6XRHJW4
  41. LTZBUZX8FRE94WSS
  42. LTZCAZMM8MX4E44J
  43. LTZCBZSQSJEHW6RM
  44. LTZCCZGFKDWRMRU5
  45. LTZCDZPUASBEJF9E
  46. LTZCEZ8XHU8EGBWG
  47. LTZCFZNP5CWT7TP7
  48. LTZCGZERM9DTKCSX
  49. LTZCHZN4765QDNW3
  50. LTZCIZC6NTBBNS6V

कोड कैसे रिडीम करें

कोड्स सिर्फ आधिकारिक BGMI वेबसाइट के Redeem Centre पर ही काम करेंगे.

स्टेप 1: BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर Redeem Centre खोलें.

स्टेप 2: अपना Character ID डालें.

स्टेप 3: रिडेम्पशन कोड एंटर करें.

स्टेप 4: CAPTCHA वेरिफिकेशन पूरा करें और Redeem बटन दबाएं.

स्टेप 5: रिवॉर्ड्स आपके इन-गेम मेल में आ जाएंगे.

इन बातों का रखें ख्याल

इन कोड्स की वैधता सिर्फ 25 सितंबर की है. हर कोड को ज्यादा से ज्यादा 10 प्लेयर्स ही यूज़ कर सकते हैं. ऐसे में जो प्लेयर पहले इस्तेमाल करेगा, उसी को फायदा होगा. एक प्लेयर एक दिन में सिर्फ एक कोड क्लेम कर सकता है. एक्सपायर हो चुके कोड काम नहीं करेंगे. हर कोड एक अकाउंट पर सिर्फ एक बार यूज होगा. Guest अकाउंट पर कोड नहीं चलेंगे.

इन सभी कंडीशन्स के पूरे होने के बाद और सही कोड डालने के बाद प्लेयर के पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा. कोड की लिमिट खत्म होने पर एक्सपायरी नोटिफिकेशन दिखेगा. इन-गेम मेल में आए रिवॉर्ड्स 30 दिनों के अंदर क्लेम करने होंगे. उसके बाद वो मेल भी एक्सपायर हो जाएगा और फ्री में गेमिंग आइटम्स पाने का मौका हाथ से निकल जाएगा.

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