BGMI Redeem Codes की लिस्ट रिलीज़, फ्री गेमिंग आइटम्स पाने के लिए ऐसे करना होगा क्लेम!
BGMI ने वन-पंच मैन के साथ कोलैबोरेशन की पुष्टि की है जिसमें साइटमा जेनीस जैसे कैरेक्टर सेट्स और एक्स्क्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे.
Published : September 8, 2026 at 5:32 PM IST
हैदराबाद: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है. बीजीएमआई ने कई एनिमे फ्रैंचाइज के साथ कोलैब किया है. अब One-Punch Man के साथ भी हाथ मिलाया गया है. यह लिमिटेड टाइम कोलैबोरेशन है, जो आने वाले 4.6 अपडेट के साथ शुरू होगा.
20 सितंबर से यह कोलैब लाइव होगा. प्लेयर्स को एनिमे वाले कैरेक्टर सेट्स और खास इन-गेम रिवॉर्ड्स मिलेंगे. क्राफ्टन इंडिया ने इस कोलैब के लिए 50 रिडीम कोड्स जारी किए हैं. ये कोड्स सीमित समय के लिए ही काम करेंगे.
कौन-कौन से कैरेक्टर मिलेंगे?
इस कोलैबोरेशन में One-Punch Man के फेमस कैरेक्टर्स आएंगे. इनमें Saitama, Genos, Terrible Tornado, Hellish Blizzard और Garou शामिल हैं. इनके थीम वाले स्किन्स और आइटम्स मिलेंगे.
BGMI One-Punch Man रिडीम कोड्स की लिस्ट
- LTZBZNJ6HJJG5P46
- LTZCZQT39TGHPDJK
- LTZDZUKNSSQPAVVG
- LTZEZHUFAVX33AEW
- LTZFZVFAX7SP57TK
- LTZGZUJ575H4A5RW
- LTZHZ5VVN7W5WV8W
- LTZIZMCHVP679CKN
- LTZJZEHMJMVSAVB3
- LTZKZT8N745AWR5T
- LTZLZBH9P8XP7MRK
- LTZMZTFHVFJF9K6K
- LTZNZBN5Q75D8UUG
- LTZOZ9JK8FJREW67
- LTZPZ83NDKJM5MMR
- LTZQZ9PCFSWR5EDU
- LTZRZ83K8GRCFDF6
- LTZVZD4END9VXF77
- LTZTZVWQ7DMSXJUE
- LTZUZWKUTNN8KMQ7
- LTZBAZPANQNUAMFC
- LTZBBZPMVGCAJRC3
- LTZBCZ669QFPV9GW
- LTZBDZJMQQ33HUQH
- LTZBEZAP4P9AVMFS
- LTZBFZBN5G3X9DWD
- LTZBGZSBD4SB3E6F
- LTZBHZVUH69S7MAX
- LTZBIZP8UN3EDF57
- LTZBJZCKDHQ6555X
- LTZBKZBPD6TBCCU8
- LTZBLZC4NS48TU49
- LTZBMZNDFVDS8EBH
- LTZBNZN4E5B94M7H
- LTZBOZE4FU9ESEQA
- LTZBPZCRH7DQ4NDU
- LTZBQZDH6BNCMF49
- LTZBRZGNCVDB8NCF
- LTZBVZMFUWJBNJRK
- LTZBTZSJB6XRHJW4
- LTZBUZX8FRE94WSS
- LTZCAZMM8MX4E44J
- LTZCBZSQSJEHW6RM
- LTZCCZGFKDWRMRU5
- LTZCDZPUASBEJF9E
- LTZCEZ8XHU8EGBWG
- LTZCFZNP5CWT7TP7
- LTZCGZERM9DTKCSX
- LTZCHZN4765QDNW3
- LTZCIZC6NTBBNS6V
कोड कैसे रिडीम करें
कोड्स सिर्फ आधिकारिक BGMI वेबसाइट के Redeem Centre पर ही काम करेंगे.
स्टेप 1: BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर Redeem Centre खोलें.
स्टेप 2: अपना Character ID डालें.
स्टेप 3: रिडेम्पशन कोड एंटर करें.
स्टेप 4: CAPTCHA वेरिफिकेशन पूरा करें और Redeem बटन दबाएं.
स्टेप 5: रिवॉर्ड्स आपके इन-गेम मेल में आ जाएंगे.
इन बातों का रखें ख्याल
इन कोड्स की वैधता सिर्फ 25 सितंबर की है. हर कोड को ज्यादा से ज्यादा 10 प्लेयर्स ही यूज़ कर सकते हैं. ऐसे में जो प्लेयर पहले इस्तेमाल करेगा, उसी को फायदा होगा. एक प्लेयर एक दिन में सिर्फ एक कोड क्लेम कर सकता है. एक्सपायर हो चुके कोड काम नहीं करेंगे. हर कोड एक अकाउंट पर सिर्फ एक बार यूज होगा. Guest अकाउंट पर कोड नहीं चलेंगे.
इन सभी कंडीशन्स के पूरे होने के बाद और सही कोड डालने के बाद प्लेयर के पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा. कोड की लिमिट खत्म होने पर एक्सपायरी नोटिफिकेशन दिखेगा. इन-गेम मेल में आए रिवॉर्ड्स 30 दिनों के अंदर क्लेम करने होंगे. उसके बाद वो मेल भी एक्सपायर हो जाएगा और फ्री में गेमिंग आइटम्स पाने का मौका हाथ से निकल जाएगा.