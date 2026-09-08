ETV Bharat / technology

BGMI Redeem Codes की लिस्ट रिलीज़, फ्री गेमिंग आइटम्स पाने के लिए ऐसे करना होगा क्लेम!

रिडीम कोड्स 20 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेंगे और हर कोड अधिकतम दस प्लेयर्स ही यूज कर सकते हैं. ( Image Credit: Play Store )

हैदराबाद: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है. बीजीएमआई ने कई एनिमे फ्रैंचाइज के साथ कोलैब किया है. अब One-Punch Man के साथ भी हाथ मिलाया गया है. यह लिमिटेड टाइम कोलैबोरेशन है, जो आने वाले 4.6 अपडेट के साथ शुरू होगा. 20 सितंबर से यह कोलैब लाइव होगा. प्लेयर्स को एनिमे वाले कैरेक्टर सेट्स और खास इन-गेम रिवॉर्ड्स मिलेंगे. क्राफ्टन इंडिया ने इस कोलैब के लिए 50 रिडीम कोड्स जारी किए हैं. ये कोड्स सीमित समय के लिए ही काम करेंगे. कौन-कौन से कैरेक्टर मिलेंगे? इस कोलैबोरेशन में One-Punch Man के फेमस कैरेक्टर्स आएंगे. इनमें Saitama, Genos, Terrible Tornado, Hellish Blizzard और Garou शामिल हैं. इनके थीम वाले स्किन्स और आइटम्स मिलेंगे. BGMI One-Punch Man रिडीम कोड्स की लिस्ट LTZBZNJ6HJJG5P46 LTZCZQT39TGHPDJK LTZDZUKNSSQPAVVG LTZEZHUFAVX33AEW LTZFZVFAX7SP57TK LTZGZUJ575H4A5RW LTZHZ5VVN7W5WV8W LTZIZMCHVP679CKN LTZJZEHMJMVSAVB3 LTZKZT8N745AWR5T LTZLZBH9P8XP7MRK LTZMZTFHVFJF9K6K LTZNZBN5Q75D8UUG LTZOZ9JK8FJREW67 LTZPZ83NDKJM5MMR LTZQZ9PCFSWR5EDU LTZRZ83K8GRCFDF6 LTZVZD4END9VXF77 LTZTZVWQ7DMSXJUE LTZUZWKUTNN8KMQ7 LTZBAZPANQNUAMFC LTZBBZPMVGCAJRC3 LTZBCZ669QFPV9GW LTZBDZJMQQ33HUQH LTZBEZAP4P9AVMFS LTZBFZBN5G3X9DWD LTZBGZSBD4SB3E6F LTZBHZVUH69S7MAX LTZBIZP8UN3EDF57 LTZBJZCKDHQ6555X LTZBKZBPD6TBCCU8 LTZBLZC4NS48TU49 LTZBMZNDFVDS8EBH LTZBNZN4E5B94M7H LTZBOZE4FU9ESEQA LTZBPZCRH7DQ4NDU LTZBQZDH6BNCMF49 LTZBRZGNCVDB8NCF LTZBVZMFUWJBNJRK LTZBTZSJB6XRHJW4 LTZBUZX8FRE94WSS LTZCAZMM8MX4E44J LTZCBZSQSJEHW6RM LTZCCZGFKDWRMRU5 LTZCDZPUASBEJF9E LTZCEZ8XHU8EGBWG LTZCFZNP5CWT7TP7 LTZCGZERM9DTKCSX LTZCHZN4765QDNW3 LTZCIZC6NTBBNS6V कोड कैसे रिडीम करें कोड्स सिर्फ आधिकारिक BGMI वेबसाइट के Redeem Centre पर ही काम करेंगे.