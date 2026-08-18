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BGMI Lite का प्री-रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से शुरू होगा, जानें प्रोसेस और बाकी डिटेल

मौजूदा BGMI प्लेयर्स को अकाउंट ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी, गेम 2026 के आखिर तक इंडिया में कमर्शियली लॉन्च होगा. ( Image Credit: Krafton India )

हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने अपने पॉपुलर बैटल रॉयल गेम का लाइट वर्ज़न लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने बताया कि बीजीएमआई लाइट के लिए फ्री-रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2026 से एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर शुरू हो जाएगा. यह गेम खासतौर पर उन प्लेयर्स के लिए तैयार किया गया है, जो कम स्टोरेज या लो-एंड डिवाइस पर बिना किसी परेशानी या लैगिंग के गेम खेलना चाहते हैं.

कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस लाइट वर्ज़न का शुरुआती डाउनलोड साइज़ करीब 1GB का होगा, जो ओरिजिनल बीजीएमआई के मुकाबले काफी कम है. गेम को साल 2026 के आखिर तक कमर्शियली इंडिया में लॉन्च किया जाएगा.

इसमें सबसे बड़ी राहत की बात है कि यह पुराने बीजीएमआई प्लेयर्स को अपना अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी. इसका मतलब है कि जो लोग पहले से बीजीएमआई खेल रहे हैं, वो बिना माइग्रेशन प्रोसेस के सीधे BGMI Lite एक्सेस कर पाएंगे.