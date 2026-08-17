Krafton India ने किया BGMI Lite का बड़ा ऐलान, 2026 के अंत तक होगा लॉन्च
Krafton India ने भारत में BGMI Lite को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे कम पावरफुल स्मार्टफोन वालों को भी फायदा मिलेगा.
Published : August 17, 2026 at 11:28 AM IST
हैदराबाद: विश्व और भारत की सबसे लोकप्रिय गेमिंग कंपनियों में से एक क्राफ्टन ने भारत में बीते रविवार यानी कल ही एक बड़ा ऐलान किया है. क्राफ्टन इंडिया ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई का लाइट वर्ज़न यानी BGMI Lite का ऐलान किया है.
कंपनी ने जानकारी दी है कि इस साल यानी 2026 के अंत तक BGMI Lite को भारत में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, क्राफ्टन ने अभी तक इस गेम के फीचर्स और पूरी डिटेल्स सामने नहीं रखी हैं. कंपनी का कहना है कि लॉन्च के करीब आने पर और जानकारी शेयर की जाएगी.
BGMI Lite क्या है?
क्राफ्टन इंडिया ने अपने बयान में बताया है कि BGMI Lite को लॉन्च करने का मकसद भारत में बीजीएमआई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है. कंपनी ने इसे बीजीएमआई एक्सपीरियंस के सफर में 'नेक्स्ट चैप्टर' बताया है. क्राफ्टन के मुताबिक, बीजीएमआई का लाइट वर्ज़न उन स्मार्टफोन्स में भी चल पाएगा, जिनमें कम पावर होती है.
इसका मतलब है कि अब कम कीमत वाले सस्ते स्मार्टफोन्स में भी लोग बीजीएमआई खेल पाएंगे. हालांकि, अभी तक कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कम पावरफुल स्मार्टफोन्स में कम से कम क्या स्पेसिफिकेशन्स होने चाहिए. गेम के फीचर्स और गेमप्ले एक्सपीरियंस को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. एक्सपर्ट्स और यूज़र्स सिर्फ 'Lite' शब्द से अंदाजा लगा रहे हैं कि यह वर्ज़न कमजोर परफॉर्मेंस वाले फोन रखने वाले गेमर्स के लिए बनाया गया है.
5वीं एनिवर्सरी अपडेट में मिले शानदार रिवॉर्ड्स
यह ऐलान बीजीएमआई की 5वीं एनिवर्सरी एडिशन के 4.5 अपडेट के बाद आया है. अपनी पांचवीं सालगिरह के मौके पर क्राफ्टन इंडिया ने कुछ रिडीम कोड्स भी जारी किए हैं, जिनकी मदद से प्लेयर्स फ्री में इन-गेम रिवॉर्ड्स पा सकते हैं. इनमें स्किन्स, आउटफिट्स और UC (अनओन कैश) जैसे रिवॉर्ड्स शामिल हैं. इन रिवॉर्ड्स में Mecha Ant Backpack और Smiling Pal Backpack सबसे ज्यादा खास हैं.
इस अपडेट में कंपनी ने तीन बड़ी ग्लोबल फ्रैंचाइज़ी के साथ कोलैबोरेशन भी किया है. इनमें Naruto, Spider-Man: Brand New Day और Ferrari शामिल हैं. Naruto कोलैबोरेशन के तहत प्लेयर्स Erangel और Livik मैप्स के बदले हुए वर्जन में एनिमे सीरीज़ से प्रेरित लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं. गेम में निंजुत्सु-बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम भी जोड़ा गया है. वहीं, Spider-Man: Brand New Day कोलैबोरेशन के जरिए Erangel में Web Swing, Web Attack और Spider Climb जैसे नए ट्रैवर्सल मैकेनिक्स जोड़े गए हैं.
Ferrari कोलैबोरेशन में गेम में चार नई कार मॉडल्स शामिल की गई हैं, जिनमें Ferrari SF90 XX Spider, Ferrari LaFerrari, Ferrari Purosangue और Ferrari Roma शामिल हैं. क्राफ्टन के मुताबिक, बीजीएमआई अभी तक भारत में 260 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स तक पहुंच चुका है, जो इसकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है.