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Krafton India ने किया BGMI Lite का बड़ा ऐलान, 2026 के अंत तक होगा लॉन्च

BGMI की 5वीं एनिवर्सरी एडिशन में Naruto, Spider-Man और Ferrari के कोलैबोरेशन के साथ नए रिवॉर्ड्स और फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. ( Image Credit: Krafton India )

हैदराबाद: विश्व और भारत की सबसे लोकप्रिय गेमिंग कंपनियों में से एक क्राफ्टन ने भारत में बीते रविवार यानी कल ही एक बड़ा ऐलान किया है. क्राफ्टन इंडिया ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई का लाइट वर्ज़न यानी BGMI Lite का ऐलान किया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस साल यानी 2026 के अंत तक BGMI Lite को भारत में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, क्राफ्टन ने अभी तक इस गेम के फीचर्स और पूरी डिटेल्स सामने नहीं रखी हैं. कंपनी का कहना है कि लॉन्च के करीब आने पर और जानकारी शेयर की जाएगी. BGMI Lite क्या है? क्राफ्टन इंडिया ने अपने बयान में बताया है कि BGMI Lite को लॉन्च करने का मकसद भारत में बीजीएमआई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है. कंपनी ने इसे बीजीएमआई एक्सपीरियंस के सफर में 'नेक्स्ट चैप्टर' बताया है. क्राफ्टन के मुताबिक, बीजीएमआई का लाइट वर्ज़न उन स्मार्टफोन्स में भी चल पाएगा, जिनमें कम पावर होती है. इसका मतलब है कि अब कम कीमत वाले सस्ते स्मार्टफोन्स में भी लोग बीजीएमआई खेल पाएंगे. हालांकि, अभी तक कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कम पावरफुल स्मार्टफोन्स में कम से कम क्या स्पेसिफिकेशन्स होने चाहिए. गेम के फीचर्स और गेमप्ले एक्सपीरियंस को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. एक्सपर्ट्स और यूज़र्स सिर्फ 'Lite' शब्द से अंदाजा लगा रहे हैं कि यह वर्ज़न कमजोर परफॉर्मेंस वाले फोन रखने वाले गेमर्स के लिए बनाया गया है.