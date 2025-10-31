ETV Bharat / technology

आज से शुरू होगा BGMI इंटरनेशनल कप 2025, एक करोड़ के इनाम के लिए भिड़ेंगी 16 टीमें

BGMI इंटरनेशनल कप 2025 ( फोटो- - KRAFTON India )

नई दिल्ली: BGMI इंटरनेशनल कप (BMIC) 2025 के उद्घाटन के लिए मंच तैयार है, जो भारतीय ईस्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है. भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय BGMI लैन कार्यक्रम में दुनिया का स्वागत कर रहा है. इस इवेंट का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाला है. BGMI इंटरनेशनल कप 2025 में तीन देशों की 16 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. इन देशों में भारत, दक्षिण कोरिया और जापान की शीर्ष टीमें शामिल हैं. फाइलन में जाने वाली टीमें: