आज से शुरू होगा BGMI इंटरनेशनल कप 2025, एक करोड़ के इनाम के लिए भिड़ेंगी 16 टीमें
BGMI इंटरनेशनल कप 2025 के उद्घाटन के लिए मंच तैयार है. इस इवेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा.
Published : October 31, 2025 at 10:48 AM IST
नई दिल्ली: BGMI इंटरनेशनल कप (BMIC) 2025 के उद्घाटन के लिए मंच तैयार है, जो भारतीय ईस्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है. भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय BGMI लैन कार्यक्रम में दुनिया का स्वागत कर रहा है.
इस इवेंट का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाला है. BGMI इंटरनेशनल कप 2025 में तीन देशों की 16 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. इन देशों में भारत, दक्षिण कोरिया और जापान की शीर्ष टीमें शामिल हैं.
फाइलन में जाने वाली टीमें:
|देश
|टीमें
|भारत
|1. आरंगुटान
|2. K9 ईस्पोर्ट्स
|3. टीम सोल
|4. ट्रू रिपर्स
|5. नेबुला ईस्पोर्ट्स
|6. गॉड्स रेन
|7. मिस्टीरियस4
|8. मैडकिंग्स
|साउथ कोरिया
|9. डीप्लस
|10. नोंगशिम रेडफोर्स
|11. जेचेओन फलांक्स
|12. डीआरएक्स
|जापान
|13. रिजेक्ट
|14. रीइग्नाइट
|15. मेकिंग द रोड
|16. सीएजी ओसाका
ये टीमें 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार पूल और ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 के लिए दो प्रतिष्ठित योग्यता स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. पहली बार, भारतीय ई-स्पोर्ट्स प्रशंसक टॉप लेवल प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, क्योंकि BGMI शोडाउन (BMSD) 2025 के माध्यम से क्वालीफाई करने वाली भारत की सर्वश्रेष्ठ आठ टीमें, एक उच्च-दांव वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में कोरिया और जापान की सबसे मजबूत टीमों से भिड़ेंगी.
यह ऐतिहासिक आयोजन भारत को ई-स्पोर्ट्स उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के KRAFTON इंडिया के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है. BGMI इंटरनेशनल कप 2025 की लाइव कवरेज, अपडेट और पर्दे के पीछे की सारी सामग्री के लिए BGMI और KRAFTON इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जा सकते हैं. लेटेस्ट अपडेट के लिए आप BGMI के आधिकारिक YouTube, Instagram और Facebook पेज पर भी जा सकते हैं.