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BGMI Lite का नाम बदलकर अब हुआ BGMI Air, कम स्टोरेज वाले फोन में भी खेल पाएंगे गेम

BGMI Air का प्री-रजिस्ट्रेशन एक करोड़ पार कर चुका है और ओपन बीटा जल्द शुरू होने वाला है. ( Image Credit: Krafton India )

हैदराबाद: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई भारत में बहुत पॉपुलर बैटल रोयाल गेम है. इसकी डाउनलोड संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चकी है. अब क्राफ्टन कंपनी इस गेम का हल्का वर्ज़न लेकर आने वाली है, जिसका नाम पहले BGMI Lite तय किया गया था, लेकिन अब कंपनी ने इसका नाम BGMI Air कर दिया है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कम स्टोरेज वाले फोन में भी गेम आसानी से खेला जा सके.

क्राफ्टन इंडिया ने बिल्कुल साफ बताया है कि नाम बदलने के अलावा बाकी सबकुछ पहले जैसा ही रहेगा. BGMI Air का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गेम खेल सकें. इसमें डाउनलोड साइज करीब 1GB ही है. शुरू में कोई फोर्स्ड पैकेज नहीं लगेगा, जबकि सामान्य BGMI में पैकेज जोड़ने के बाद साइज 8GB तक पहुंच जाता है.

बीजीएमआई के मौजूदा प्लेयर्स को अपने अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. BGMI AIR एक अलग गेम के रूप में उपलब्ध होगा. इसके बारे में क्राफ्टन का कहना है कि इसका नाम Air होने के बावजूद भी गेमिंग एक्सपीरियंस हल्का या कम नहीं होगा यानी लोगों को गेमिंग का मजा बिल्कुल वैसा ही आएगा, जैसा पहले आया करता था. गूगल प्ले स्टोर पर 25 अगस्त से ही इसका प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था (Image Credit: Krafton India) प्री-रजिस्ट्रेशन और लॉन्च की बात