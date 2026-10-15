BGMI Lite का नाम बदलकर अब हुआ BGMI Air, कम स्टोरेज वाले फोन में भी खेल पाएंगे गेम
Krafton ने BGMI Lite का नाम बदलकर BGMI Air कर दिया है और यह हल्का वर्जन जल्द ही भारत में उपलब्ध होगा.
Published : October 15, 2026 at 2:16 PM IST
हैदराबाद: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी बीजीएमआई भारत में बहुत पॉपुलर बैटल रोयाल गेम है. इसकी डाउनलोड संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो चकी है. अब क्राफ्टन कंपनी इस गेम का हल्का वर्ज़न लेकर आने वाली है, जिसका नाम पहले BGMI Lite तय किया गया था, लेकिन अब कंपनी ने इसका नाम BGMI Air कर दिया है. यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कम स्टोरेज वाले फोन में भी गेम आसानी से खेला जा सके.
क्राफ्टन इंडिया ने बिल्कुल साफ बताया है कि नाम बदलने के अलावा बाकी सबकुछ पहले जैसा ही रहेगा. BGMI Air का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गेम खेल सकें. इसमें डाउनलोड साइज करीब 1GB ही है. शुरू में कोई फोर्स्ड पैकेज नहीं लगेगा, जबकि सामान्य BGMI में पैकेज जोड़ने के बाद साइज 8GB तक पहुंच जाता है.
बीजीएमआई के मौजूदा प्लेयर्स को अपने अकाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. BGMI AIR एक अलग गेम के रूप में उपलब्ध होगा. इसके बारे में क्राफ्टन का कहना है कि इसका नाम Air होने के बावजूद भी गेमिंग एक्सपीरियंस हल्का या कम नहीं होगा यानी लोगों को गेमिंग का मजा बिल्कुल वैसा ही आएगा, जैसा पहले आया करता था.
प्री-रजिस्ट्रेशन और लॉन्च की बात
एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर 25 अगस्त से ही इसका प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था और अभी तक एक करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं. कंपनी ने बताया है कि वो जल्द ही बीजीएमएआई एयर का ओपन बीटा शुरू करेगी. इसमें प्लेयर्स की राय लेकर गेम को और भी बेहतर बनाया जाएगा. इसका पूरा लॉन्च इसी साल यानी 2026 में ही होना है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी पक्की तारीख नहीं बताई है.
क्राफ्टन ने अगस्त में ही इस हल्के वर्ज़न का ऐलान किया था. उनका मकसद बीजीएमआई यूनिवर्स को और बड़ा बनाना है. इस कारण कंपनी चाहती है कि जिन गेमर्स के पास कम स्टोरेज वाला फोन है, वो भी इस गेम को आसानी से खेल सकें. आजकल मेमोरी क्राइसिस की वजह से रैम और स्टोरेज की कीमत काफी बढ़ चुकी है, जिसके कारण फोन भी महंगे हो गए हैं.
20,000 रुपये की रेंज में अब ज्यादातर फोन 4GB या ज्यादा से ज्यादा 6GB रैम देने लगे हैं और स्टोरेज भी 64GB या अधिकतम 128GB ही मिल पाता. इस प्राइस रेंज में 128GB स्टोरेज तो अब बहुत कम फोन्स में मिल रहा है. ऐसे में गेमर्स के लिए ज्यादा रैम और स्टोरेज वाले फोन में गेम खेलकर अच्छा एक्सपीरियंस लेना काफी महंगा हो गया है, लेकिन क्राफ्टन इंडिया का नया वर्ज़न यानी BGMI Air शायद गेमर्स की इस समस्या को कम कर सकता है.