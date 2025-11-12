BGMI 4.1 अपडेट कल से होगा लाइव, मिलेगा नया Royale Pass, Frosty Funland थीम और ढेरों रिवॉर्ड्स
BGMI 4.1 अपडेट 13 नवंबर से रोलआउट होगा, जिसमें नया Royale Pass, Frosty Funland थीम और कई शानदार फीचर्स शामिल होंगे.
Published : November 12, 2025 at 8:05 PM IST
हैदराबाद: अगर आप BGMI (Battlegrounds Mobile India) खेलने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है. क्राफ्टन ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि BGMI 4.1 अपडेट का रोलआउट 13 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा. इस अपडेट के साथ गेमर्स को इस गेम में कई नई चीजें मिलेंगी. इस अपडेट में नया Royale Pass, फ्रॉस्टी थीम वाला मोड और गेमप्ले में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए हम आपको बीजीएमआई के इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताते हैं.
BGMI 4.1 अपडेट कब और कैसे मिलेगा
Krafton के मुताबिक, अपडेट की शुरुआत भारतीय समयानुसार 13 नवंबर की सुबह 6:30 बजे (IST) से होगी. एंड्रॉयड यूजर्स में से पहले 30% प्लेयर्स को अपडेट मिलेगा, उसके बाद 9:30 बजे तक 50%, और 11:30 बजे तक 100% प्लेयर्स को रोलआउट पूरा हो जाएगा. वहीं, iOS यूजर्स को पूरा अपडेट सुबह 9:30 बजे तक मिल जाएगा. इसके अलावा जो लोग मैन्युअली डाउनलोड करना चाहते हैं, उनके लिए APK फाइल BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर 12:30 बजे से उपलब्ध होगी.
A16 Royale Pass — नए लेवल्स और जबरदस्त रिवॉर्ड्स
नया A16 Royale Pass 100 लेवल्स के साथ आएगा और हर लेवल पर खास रिवॉर्ड्स मिलेंगे.
|लेवल
|रिवॉर्ड
|1
|Icebound Raider Set
|10
|Glacier MG3 (Upgradeable)
|40
|Glacial Phantom Set
|70
|Glacier UAZ स्किन
|100
|Crystalborn Emperor Set (Ultimate Mythic Outfit)
इसके साथ-साथ बीजीएमआई के इस नए अपडेट के साथ आपको नए इमोट्स, ऑर्नामेंट्स और ईवॉल्विंग बैकपैक डिज़ाइन भी पास का हिस्सा होंगे. इसका मतलब है कि हर लेवल पर कुछ न कुछ मजेदार मिलने वाला है.
नया थीम मोड: Frosty Funland
इस बार क्राफ्टन सर्दियों का मज़ा गेम में भी लेकर आया है. Erangel मैप में नया Frosty Funland थीम जोड़ा गया है, जिसमें Penguin Town नाम की एक खास जगह होगी. यहां लूट क्रेट्स एक बड़े पेंग्विन स्टैच्यू के अंदर छिपे होंगे. यह गेमर्स को काफी आकर्षित कर सकती है.
नए गैजेट्स भी मिलेंगे:
- Fish Rocket Launcher (मज़ेदार नई वेपन)
- Ice Gadgets (मोबिलिटी और ट्रैप्स के लिए)
- Blue Fin Tuna Syringe (हेल्थ और स्पीड बूस्ट करने के लिए)
इसके अलावा गेम में कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स को भी जोड़ा गया है. उदाहरण के तौर पर अब नॉक होने के बाद भी लूटिंग करना, और मूविंग लूट ट्रक्स से इंटरैक्शन करना आसान हो गया है.