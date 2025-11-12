ETV Bharat / technology

BGMI 4.1 अपडेट कल से होगा लाइव, मिलेगा नया Royale Pass, Frosty Funland थीम और ढेरों रिवॉर्ड्स

BGMI 4.1 अपडेट में नया Frosty Funland थीम, Glacier स्किन्स और A16 Royale Pass के साथ 100 लेवल्स के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे. ( फोटो क्रेडिट: Krafton )

हैदराबाद: अगर आप BGMI (Battlegrounds Mobile India) खेलने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है. क्राफ्टन ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि BGMI 4.1 अपडेट का रोलआउट 13 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा. इस अपडेट के साथ गेमर्स को इस गेम में कई नई चीजें मिलेंगी. इस अपडेट में नया Royale Pass, फ्रॉस्टी थीम वाला मोड और गेमप्ले में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए हम आपको बीजीएमआई के इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताते हैं.

BGMI 4.1 अपडेट कब और कैसे मिलेगा

Krafton के मुताबिक, अपडेट की शुरुआत भारतीय समयानुसार 13 नवंबर की सुबह 6:30 बजे (IST) से होगी. एंड्रॉयड यूजर्स में से पहले 30% प्लेयर्स को अपडेट मिलेगा, उसके बाद 9:30 बजे तक 50%, और 11:30 बजे तक 100% प्लेयर्स को रोलआउट पूरा हो जाएगा. वहीं, iOS यूजर्स को पूरा अपडेट सुबह 9:30 बजे तक मिल जाएगा. इसके अलावा जो लोग मैन्युअली डाउनलोड करना चाहते हैं, उनके लिए APK फाइल BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर 12:30 बजे से उपलब्ध होगी.

A16 Royale Pass — नए लेवल्स और जबरदस्त रिवॉर्ड्स

नया A16 Royale Pass 100 लेवल्स के साथ आएगा और हर लेवल पर खास रिवॉर्ड्स मिलेंगे.