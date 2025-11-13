BGMI 4.1 Update हुआ रिलीज: Anamika बनी गेम की डरावनी दुल्हन! ऐसे करें डाउनलोड
BGMI ने भारत में अपना लेटेस्ट अपडेट रिलीज कर दिया है. आइए हम आपको इस नए अपडेट के बारे में बताते हैं.
Published : November 13, 2025 at 2:01 PM IST
हैदराबाद: BGMI ने आज आखिरकार अपना लेटेस्ट अपडेट रिलीज़ कर दिया है. इस अपडेट का नाम BGMI 4.1 Update है. यह इस साल का सबसे बड़ा और अंतिम अपडेट भी है. इस अपडेट के जरिए क्राफ्टन ने अपने इस गेम में सिर्फ सीज़नल कंटेंट ही नहीं बल्कि भारत के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर हॉरर यानी डरावने कैरेक्टर्स को भी शामिल किया है. इसके अलावा इस नए गेमिंग अपडेट के साथ बीजीएमआई में नए गेम मोड्स और Porsche supercar जैसी शानदार चीज़ें जोड़ी गई हैं. आइए हम आपको इन सभी खास चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इस अपडेट की रिलीज़ टाइमिंग और इसे इंस्टॉल करने का तरीका बताते हैं.
BGMI 4.1 Update को भारत में गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर वेबसाइटस पर भी पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया गया है. इसे रोलआउट करने की शुरुआत 13 नवंबर यानी आज सुबह 6:30 बजे से ही हो गई थी और 12:30 PM तक में इसे हर प्लेटफॉर्म पर हरेक यूज़र्स के लिए रोलआउट कर दिया गया था.
एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे डाउनलोड करें BGMI 4.1 Update
स्टेप 1: गूगल प्ले स्टोर खोलें और BGMI सर्च करें.
स्टेप 2: Update के बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपडेट को डाउनलोड हो जाने तक का इंतजार करें.
स्टेप 4: डाउनलोड होने के बाद अपडेट अपने-आप आपको डिवाइस में इंस्टॉल भी हो जाएगा.
स्टेप 5: उसके बाद आपको BGMI खोलना है और लेटेस्ट अपडेट के सभी नए फीचर्स का आनंद लेना है.
iOS डिवाइस में कैसे डाउनलोड करें BGMI 4.1 Update
स्टेप 1: ऐप स्टोर खोलें और BGMI सर्च करें.
स्टेप 2: Update के बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपडेट को डाउनलोड हो जाने तक का इंतजार करें.
स्टेप 4: डाउनलोड होने के बाद अपडेट अपने-आप आपको डिवाइस में इंस्टॉल भी हो जाएगा.
स्टेप 5: उसके बाद आपको BGMI खोलना है और लेटेस्ट अपडेट के सभी नए फीचर्स का आनंद लेना है.
BGMI 4.1 Update APK डाउनलोड कैसे करें
स्टेप 1: इसके लिए आप सबसे पहले BGMI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: उसके बाद BGMI 4.1 Update APK Download को होमपेज पर सर्च करें.
स्टेप 3: Download के ऑप्शन पर टैप करें.
स्टेप 4: उसके बाद नए अपडेट को डिवाइस में डाउनलोड और इंस्टॉल होने का इंतजार करें.
स्टेप 5: अब गेम खोलें और नए अपडेट के फीचर्स इंजॉय करें.
ऊपर बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने डिवाइस में बीजीएमआई के इस लेटेस्ट और सर्दियों वाले अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं. अब हम आपको इस नए अपडेट के साथ आए नए फीचर्स और मोड्स के बारे में बताते हैं, जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल नया और फ्रेस बना सकते हैं.
Frosty Funland: Winter Theme से सजी Erangel Map
इस अपडेट की सबसे खास बात Frosty Funland है. इसके तहत Erangel का एक हिस्सा अब पूरी तरह बर्फ़ से ढका नज़र आएगा, जैसा कि सर्दियों के मौसम में भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर राज्यों में होता है. इसमें Penguin Town नाम का नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) जोड़ा गया है. यहां आपको मिनी स्नो फेस्टिवल विलेज, फोटो ज़ोन्स, लूट इवेंट्स और Penguin मिशन्स मिलेंगे, जिन्हें एक्सप्लोर करने पर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं.
|फीचर
|डिटेल
|Magic Ice Skates
|जिससे आप बर्फ़ पर रास्ता बना सकते हैं और तेजी से मूव कर सकते हैं.
|Winterland Kar-98K
|अब यह राइफल आइस राउंड्स से दुश्मनों को स्लो कर देती है.
|Swordfish Syringe
|इसे थ्रो करने से टीममेट्स की हेल्थ और स्पीड बढ़ती है.
|Penguin Snowmobile
|चार-सीटर स्नो व्हीकल जिसमें स्नोबॉल फायरिंग भी संभव है.
POWNIN: मिथिकल निंजा पेंगुइन
BGMI 4.1 Update के साथ गेम में एक नया एआई असिस्टेंट भी जोड़ा गया है, जिसे POWNIN कहा जा रहा है यानी Mythical Ninja Penguin. ये आपके साथ फाइट में मदद करेगा, शूरिकेन फेंक सकता है, शॉर्ट टेलीपोर्टेशन कर सकता है और सेल्फ हील भी कर सकता है.
Anamika: भारत की एक्सक्लूसिव डरावनी दुल्हन
इस बार बीजीएमआई ने अपने अपडेट के साथ भारतीय गेमर्स के लिए खासतौर पर एक नई Anamika – The Haunted Indian Bride नाम की कैरेक्टर को भी जोड़ा है, जो Erangel में हर वक्त दिखाई देगी, जबकि HUB में वो हर रात 9 बजे से 12 बजे तक मिलेगी. प्लेयर्स अगर Anamika को शूट करते हैं, तो उन्हें gold-grade horror skins, upgradeable weapons, और voice packs जैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं. अनामिका के पास तीन खास पावर हैं-
- Brass Rush: नज़दीकी एरिया में चार्ज अटैक
- Teleportation: तुरंत लोकेशन बदलना
- Brass Claw: जो टाइम के साथ डैमेज देती है और प्लेयर्स को नॉक कर देती है
Metro Royale वापसी के साथ अपग्रेड
BGMI का एक्सट्रैक्शन स्टाइल मोड Metro Royale फिर से लौट आया है. इससे आप नीचे मेंशन किए बेनिफिट्स उठा सकते हैं-
- अब इसमें नए NPC relations सिस्टम से आप गिफ्ट देकर एफेक्शन बढ़ा सकते हैं
- Reputation System को री-डिज़ाइन किया गया है.
- इसके अलावा सीज़न एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स अब और भी बड़े और प्रोग्रेसिव हैं.
- हर सीज़न में अलग चैप्टर, नए मिशन्स और पर्मानेंट अनलॉक्स भी शामिल हैं.
Porsche Supercar और Gameplay Tweaks
अब BGMI में Porsche Supercar भी आ चुकी है, जो गेमर्स को एकदम रियलिस्टिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. इसके साथ-साथ गेम में इन चीजों को भी जोड़ा गया है-
- सोलो प्लेयर्स के लिए कस्टम राउंड सिलेक्शन
- स्क्वॉड लूट शेयरिंग
- स्नो फेस्टिवल टीज़र चेस्ट्स
- वीकली मिशन्स का नया इंटरफेस
भारत के लिए खास विंटर इवेंट्स और रिवॉर्ड्स
- Winter Warfare Exchange Centre (Nov–Dec):
- रोज़ के मिशन्स से permanent purple rewards और Mahindra Spin Crates मिलेंगे.
- Rocket Exchange Centre (Dec–Jan): स्पिन बेस्ड रिवॉर्ड्स में प्रीमियम सेट्स, फायरवर्क्स और विंटर आउटफिट्स शामिल हैं.
- Weekend GRIND: हर वीकेंड 90 मिनट लॉगिन करने पर एक्सक्लूसिव पराशूट्स और आउटफिट्स मिलेंगे.