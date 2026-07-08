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BGMI में वापस आएगा स्पाइडर-मैन, 4.5 अपडेट में मिलेगा नया वर्टिकल गेमप्ले

इस अपडेट में Erangel पर नया Skyline Plaza शहर बनेगा, साथ ही वेब-स्विंगिंग और वॉल-क्लाइम्बिंग जैसी एबिलिटीज़ भी मिलेंगी. ( Image Credit: Krafton India )

हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि Marvel's Spider-Man: Brand New Day अब बीजीएमआई (BGMI) यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में वापसी करने वाला है. यह कोलैबोरेशन बीजीएमआई के अपकमिंग अपडेट यानी BGMI 4.5 Update का हिस्सा होगा. इसे 30 जुलाई से 14 सितंबर तक गेम में उपलब्ध कराया जाएगा. यह कोलैबोरेशन फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ के साथ टाइम किया गया है और बीजीएमआई में मार्वल की वापसी का भी प्रतिक है. इस बार के बीजीएमआई अपडेट को इस गेम की हिस्ट्री में सबसे बड़े गेमप्ले ट्रांसफॉर्मेशन में से एक भी माना जा रहा है. Erangel पर बनेगा नया वर्टिकल शहर इस अपडेट में एरांगल के जाने-पहचाने ज़ोन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां मैप का एक हिस्सा स्पाइडर-मैन से इंस्पायर्ड मॉडर्न अर्बन डिस्ट्रिक्ट में बदल जाएगा. Gatka और Mansion जैसे ट्रैडिशनल कॉम्बैट ज़ोन की जगह अब Skyline Plaza नाम का नया हाई-राइज़ डिस्ट्रिक्ट लेगा. Skyline Plaza की मदद से प्लेयर्स ऊपर की तरफ से आगे बढ़ पाएंगे. यहां पर रूफटॉप प्लेटफॉर्म्स, एलिवेटेड वॉकवेज़ और तेज ट्रैवर्सल रूट्स मिलेंगे, जो प्लेयर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बदल देंगे और बेहतर बनाएंगे. इसके अलावा पूरे अर्बन ज़ोन में Skyline Ziplines भी लगाई जाएंगी, जिनकी मदद से प्लेयर्स रूफटॉप्स के बीच तेजी से मूव कर पाएंगे.