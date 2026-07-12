BGMI 4.5 अपडेट 16 जुलाई को होगा लॉन्च, Naruto के साथ मिलेगा बड़ा Anime कोलैबोरेशन
BGMI का 4.5 अपडेट 16 जुलाई से लाइव होगा, जिसमें नारूतो एनीमे थीम के साथ नए लोकेशन और सिनेमैटिक्स जोड़े गए हैं.
Published : July 12, 2026 at 10:47 AM IST
हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने आखिरकार BGMI यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के 4.5 अपडेट का ऐलान कर दिया है. इस बार बीजीएमआई का नया अपडेट एक खास गिफ्ट लेकर आ रहा है, जो यूज़र्स का दिल खुश कर सकता है.
बीजीएमआई ने इस अपडेट के लिए नारूतो एनीमे सीरीज़ (Naruto Anime Series) के साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है. यह अपडेट 16 जुलाई 2026 को रिलीज़ होगा और इससे जुड़ा थीम्ड इवेंट 14 सितंबर 2026 तक खेला जा सकेगा. गेम के फैंस लंबे समय से इस अपडेट का इंतजार कर रहे थे और अब क्राफ्टन ने इसकी पूरी डिटेल सामने रख दी है.
एंड्रॉयड फोन में कैसे डाउनलोड करें नया अपडेट
- एंड्रॉयज यूज़र्स को सबस पहले गूगल प्ले स्टोर खोलना होगा.
- वहां बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सर्च करें
- अब अपडेट के ऑप्शन पर टैप करें
- इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद गेम लॉन्च करें
पूरे एक्सपीरियंस के लिए जरूरी इन-गेम रिसोर्स पैक भी डाउनलोड कर लें
आईफोन में कैसे डाउनलोड करें नया अपडेट
- आईफोन और आईपैड यूजर्स को ऐप स्टोर खोलना होगा
- उसके बाद बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सर्च करें
- अब अपडेट के ऑप्शन पर टैप करें
नया अपडेट इंस्टॉल करने के बाद, जब भी प्रॉम्प्ट आए, तो एडिशनल रिसोर्स फाइल्स भी इंस्टॉल कर लें, वरना टेक्सचर, कैरेक्टर मॉडल्स और इवेंट एसेट्स मिस हो सकते हैं.
गेम में क्या-क्या नया मिलेगा?
इस कोलैबरेशन के लिए Erangel और Livik मैप्स को नारूतो की दुनिया Konohagakure यानी हिडन लीफ विलेज की थीम में ढाला जाएगा. यहां पर प्लेयर्स निंजा एकेडमी, नारूतो का अपार्टमेंट, इचिराकु रामेन शॉप, ग्रेट नारूतो ब्रिज और वैली ऑफ द एंड जैसी मशहूर जगहें एक्सप्लोर कर सकेंगे.
बीजीएमआई के इस नए अपडेट सिर्फ मैप ही नहीं, बल्कि गेम में इंटरैक्टिव सिनेमैटिक्स भी जोड़े गए हैं, जिनमें नारूतो इन-फ्लाइट सीक्वेंस, कुरामा मेमोरी स्पेस और खास लॉबी म्यूजिक शामिल है.
रिपोर्ट के मुताबिक इसी 4.5 अपडेट में मार्वल की फिल्म Spider-Man: Brand New Day के साथ भी एक थीम्ड मोड जोड़ा जाएगा, जो 30 जुलाई से लाइव होगा.
इसका मतलब है कि बीजीएमआई के फैंस के लिए यह अपडेट एक साथ दो बड़े कोलैबोरेशन लेकर आ रहा है. कुल मिलाकर, यह अपडेट BGMI के 26 करोड़ से ज्यादा इंडियन प्लेयर बेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा एनीमे-थीम्ड एक्सपीरियंस साबित हो सकता है.