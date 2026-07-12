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BGMI 4.5 अपडेट 16 जुलाई को होगा लॉन्च, Naruto के साथ मिलेगा बड़ा Anime कोलैबोरेशन

यह थीम्ड इवेंट 14 सितंबर तक चलेगा और इसी अपडेट में Spider-Man: Brand New Day का कोलैबोरेशन भी जुड़ रहा है. ( Image Credit: Krafton India )

हैदराबाद: क्राफ्टन इंडिया ने आखिरकार BGMI यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के 4.5 अपडेट का ऐलान कर दिया है. इस बार बीजीएमआई का नया अपडेट एक खास गिफ्ट लेकर आ रहा है, जो यूज़र्स का दिल खुश कर सकता है. बीजीएमआई ने इस अपडेट के लिए नारूतो एनीमे सीरीज़ (Naruto Anime Series) के साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है. यह अपडेट 16 जुलाई 2026 को रिलीज़ होगा और इससे जुड़ा थीम्ड इवेंट 14 सितंबर 2026 तक खेला जा सकेगा. गेम के फैंस लंबे समय से इस अपडेट का इंतजार कर रहे थे और अब क्राफ्टन ने इसकी पूरी डिटेल सामने रख दी है. एंड्रॉयड फोन में कैसे डाउनलोड करें नया अपडेट एंड्रॉयज यूज़र्स को सबस पहले गूगल प्ले स्टोर खोलना होगा.

वहां बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सर्च करें

अब अपडेट के ऑप्शन पर टैप करें

इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद गेम लॉन्च करें पूरे एक्सपीरियंस के लिए जरूरी इन-गेम रिसोर्स पैक भी डाउनलोड कर लें आईफोन में कैसे डाउनलोड करें नया अपडेट