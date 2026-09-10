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BGauss का नया C12 MaxR इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, कीमत 1.46 लाख रुपये, जानें फीचर्स

BGauss ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर BGauss C12 MaxR लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर की कीमत 1.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

BGauss C12 MaxR
BGauss C12 MaxR भारत में लॉन्च (फोटो - Bgauss India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 11:11 AM IST

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हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी BGauss ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर BGauss C12 MaxR लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर को 1.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. नया BGauss C12 MaxR कंपनी के WSA प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे कंपनी का फ्लेक्सिबल व्हीकल आर्किटेक्चर बताया गया है.

इसे कई मोटर, बैटरी और व्हील कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. इस प्लेटफॉर्म में हाई-टेंसाइल माइक्रो-अलॉय स्टील का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी का दावा है कि इसे 1,50,000 km तक की लाइफ के लिए बनाया गया है.

BGauss C12 MaxR में 3.8 kWh IP67-रेटेड LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में IDC-सर्टिफाइड दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 178 km तक की रेंज प्रदान करता है. बैटरी के साथ 4.2 kW की मोटर लगाई गई है, जो 75 kmph की टॉप स्पीड देती है.

BGauss C12 MaxR में इको, राइड और स्पोर्ट राइडिंग मोड के साथ-साथ रिवर्स मोड, क्रूज़ कंट्रोल और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर दिया गया है. इसके साथ ही, स्कूटर के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में 110 सेफ्टी और प्रोटेक्शन फीचर्स शामिल हैं.

स्कूटर के डिज़ाइन की बात करें तो यह स्कूटर अपने छोटे भाई BGauss C12i Max जैसा ही है. हालांकि, नए C12 MaxR में रीडिज़ाइन की गई हेडलाइट और नई कलर स्कीम मिलती है. इसमें रेक्टेंगुलर हेडलाइट हाउसिंग के साथ ऑल-LED सेट-अप है. नीचे की तरफ, इसमें C12i Max जैसा ही इंडिकेटर सेटअप है.

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ट्यूबलेस टायर के साथ 12-इंच के एलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जिसके साथ ही 220 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक और CBS भी दिया गया है. स्कूटर में सस्पेंशन का काम हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और फाइव-स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स गैस-इमल्शन रियर सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है. नए C12 MaxR का ग्राउंड क्लीयरेंस 160 mm रखा गया है, और इसकी स्टैंडर्ड पेलोड कैपेसिटी 150 kg है.

स्कूटर में मिलने वाले फ़ीचर्स की बात करें तो, इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल नोटिफ़िकेशन, राइड और चार्जिंग स्टैटिस्टिक्स, यूज़र प्रोफ़ाइल, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और कई डिस्प्ले थीम हैं. दूसरे फ़ंक्शन में डिस्टेंस-टू-एम्प्टी, फ़ॉलसेंस, साइड-स्टैंड और मेन-स्टैंड मोटर कट-ऑफ़, सर्विस रिमाइंडर, रिमेम्बर माई मोड और गाइड माई होम शामिल हैं.

BGauss के कनेक्टेड इकोसिस्टम के माध्यम से, स्कूटर पैरेंटल लॉक, सिक्योरलॉक, चयन योग्य स्पीड मोड, प्रोफाइल सेटिंग्स, फर्मवेयर अपडेट, वाहन स्वास्थ्य जांच, एसओएस और डिजीलॉकर कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इस स्कूटर में सीट के नीचे अच्छा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है, साथ ही पॉप-आउट अम्ब्रेला होल्डर, डॉक्यूमेंट्स और वॉलेट के लिए लॉक होने वाला कम्पार्टमेंट, मोबाइल फोन और बोतल स्टोरेज, वायरलेस चार्जिंग और सफाई के कपड़े के लिए अलग से जगह है.

यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अलग-अलग कलर ऑप्शन में मिलता है, जिनमें स्पार्कलिंग वाइन विद शैंपेन गोल्ड, टेरा ग्रीन विद शैंपेन गोल्ड, पर्ल व्हाइट और सैटिन ब्लैक कलर शामिल हैं.

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