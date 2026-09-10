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BGauss का नया C12 MaxR इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, कीमत 1.46 लाख रुपये, जानें फीचर्स

BGauss C12 MaxR भारत में लॉन्च ( फोटो - Bgauss India )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी BGauss ने भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर BGauss C12 MaxR लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर को 1.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. नया BGauss C12 MaxR कंपनी के WSA प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे कंपनी का फ्लेक्सिबल व्हीकल आर्किटेक्चर बताया गया है. इसे कई मोटर, बैटरी और व्हील कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. इस प्लेटफॉर्म में हाई-टेंसाइल माइक्रो-अलॉय स्टील का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी का दावा है कि इसे 1,50,000 km तक की लाइफ के लिए बनाया गया है. BGauss C12 MaxR में 3.8 kWh IP67-रेटेड LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में IDC-सर्टिफाइड दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 178 km तक की रेंज प्रदान करता है. बैटरी के साथ 4.2 kW की मोटर लगाई गई है, जो 75 kmph की टॉप स्पीड देती है. BGauss C12 MaxR में इको, राइड और स्पोर्ट राइडिंग मोड के साथ-साथ रिवर्स मोड, क्रूज़ कंट्रोल और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर दिया गया है. इसके साथ ही, स्कूटर के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में 110 सेफ्टी और प्रोटेक्शन फीचर्स शामिल हैं. स्कूटर के डिज़ाइन की बात करें तो यह स्कूटर अपने छोटे भाई BGauss C12i Max जैसा ही है. हालांकि, नए C12 MaxR में रीडिज़ाइन की गई हेडलाइट और नई कलर स्कीम मिलती है. इसमें रेक्टेंगुलर हेडलाइट हाउसिंग के साथ ऑल-LED सेट-अप है. नीचे की तरफ, इसमें C12i Max जैसा ही इंडिकेटर सेटअप है.