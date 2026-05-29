Blue Origin का रॉकेट हुआ ब्लास्ट, इंजन फायरिंग टेस्ट के दौरान हुआ हादसा, देखें वीडियो
Blue Origin ने जानकारी दी कि अगले हफ़्ते होने वाले सैटेलाइट लॉन्च से पहले इंजन-फायरिंग टेस्ट के दौरान उसका New Glenn रॉकेट ब्लास्ट हो गया.
Published : May 29, 2026 at 5:18 PM IST
नई दिल्ली: Amazon के CEO जेफ बेजोस की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी Blue Origin का एक रॉकेट गुरुवार रात USA के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के लॉन्च पैड पर एक टेस्ट के दौरान ब्लास्ट हो गया. Blue Origin ने कहा कि उसका New Glenn रॉकेट – जिसका नाम जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी थे – अगले हफ्ते होने वाले सैटेलाइट लॉन्च से पहले किए जा रहे इंजन-फायरिंग टेस्ट के दौरान ब्लास्ट हो गया.
केप कैनावेरल स्पेस फ़ोर्स स्टेशन के अधिकारियों के मुताबिक, धमाके में किसी को चोट नहीं आई. स्टेशन ने कन्फ़र्म किया कि, "सभी लोगों का पता लगा लिया गया है और कोई घायल/मौत नहीं हुई है."
बेज़ोस ने X के ज़रिए कहा कि, "असल वजह जानना अभी बहुत जल्दी होगी, लेकिन हम उसे ढूंढने के लिए पहले से ही काम कर रहे हैं. बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन जिसे भी बनाने की ज़रूरत है, हम उसे फिर से बनाएंगे और फिर से उड़ना शुरू कर देंगे. यह इसके लायक है."
X पर शेयर किए गए एक बयान में, Blue Origin ने इस गड़बड़ी की पुष्टि की और कहा कि टेस्ट में शामिल सभी लोग सुरक्षित हैं. कंपनी ने पोस्ट किया कि, "आज के हॉटफायर टेस्ट के दौरान हमें एक गड़बड़ी का अनुभव हुआ. सभी लोगों का पता लगा लिया गया है. जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, हम अपडेट देंगे."
Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026
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केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के अंदर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36 (LC-36) NASA के केनेडी स्पेस सेंटर के बगल में है. Blue Origin ने LC-36 को US स्पेस फोर्स से लीज़ पर लिया है, जो केप कैनावेरल स्टेशन का मालिक है और उसे चलाता है. अप्रैल में बड़े न्यू ग्लेन को इंजन फेल होने की वजह से गलत ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने के बाद रोक दिया गया था.
यह रॉकेट की सिर्फ़ तीसरी उड़ान थी, जिसे ब्लू ओरिजिन NASA के लिए मून लैंडर लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने वाले लैंडर भी शामिल हैं. कंपनी इस पतझड़ में एक प्रोटोटाइप लूनर लैंडर को फ़्लाइट टेस्ट के लिए चांद पर लॉन्च करने की तैयारी में थी.
इस हफ़्ते की शुरुआत में, NASA ने Blue Origin को आर्टेमिस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अगले कुछ सालों में मून बग्गी की एक जोड़ी लॉन्च करने के लिए करोड़ों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया. NASA एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने X पर कहा कि, "स्पेसफ़्लाइट बहुत मुश्किल है, और नई हेवी-लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल है."
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
उन्होंने Artemis प्रोग्राम पर किसी भी असर के बारे में जानकारी देने का वादा किया, जिसमें एक मून बेस भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने हाल ही में बताया था. केप कैनावेरल और कोकोआ बीच के आस-पास के घर रात करीब 9 बजे हिल गए, और लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछा कि क्या हुआ. क्योंकि LC-36 बीच से दिख रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर जल्द ही ऑरेंज कलर के आग के गोले की फ़ोटो और वीडियो की बाढ़ आ गई.
यह रॉकेट 4 जून को Amazon के Leo लो-अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन के लिए 48 सैटेलाइट्स के साथ ऑर्बिट में लॉन्च होने वाला था, जबकि पहले इसका नाम Project Kuiper था. यह SpaceX की Starlink सर्विस का कॉम्पिटिटर है. स्टेशन के अधिकारियों ने कहा कि इस धमाके से दूसरी कंपनियों के दूसरे पैड्स से होने वाले आने वाले लॉन्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
इसमें United Launch Alliance का Atlas V रॉकेट भी शामिल है, जिसे Amazon Leo सैटेलाइट्स के एक और बैच के साथ शुक्रवार रात को लॉन्च किया जाना है. SpaceX के एलन मस्क, जिनके रॉकेट धमाके भी हुए हैं, ने अपनी संवेदनाएं जताईं. उन्होंने Blue Origin को X पर लिखा कि, "यह देखकर दुख हुआ, उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे."