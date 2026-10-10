ETV Bharat / technology

Festival Sale 2026: ₹30,000 से कम के बेस्ट स्मार्टफोन, Realme, Oppo, Nothing देखें पूरी लिस्ट

इन फोन्स में बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग और अच्छी प्रोसेसर के साथ शानदार डिस्प्ले मिलता है जो डेली-यूज़ के लिए अच्छे ऑप्शन्स हैं. ( ETV Bharat via Realme, Vivo, Motorola, Samsung, and Redmi )

हैदराबाद: भारत समेत पूरी दुनिया में स्मार्टफोन की कीमत काफी बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती ही जा रही है. स्मार्टफोन कंपनियां नए फोन्स को काफी महंगी कीमत पर लॉन्च कर रही है और पुराने फोन्स की कीमतों को भी बढ़ाती जा रही है. इस महंगाई का कारण दुनियाभर में बढ़ते जा रहे एआई डेटा सेंटर्स की संख्या की वजह हुई मेमोरी चिप की किल्लत है. हालांकि, आजकल भारत में फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत हो चुकी है. हर साल फेस्टिव सीज़न का इंतजार देशभर के यूज़र्स को रहता है ताकि उन्हें कम कीमत में सामान मिल सके.

अगर आप महंगे स्मार्टफोन्स के दौर में फेस्टिव सीज़न का इंतजार कर रहे थे ताकि आपको ऑफर और डिस्काउंट के साथ कुछ कम कीमत में नए और अच्छे स्मार्टफोन्स खरीदने का मौका मिल जाए, तो हमारा ये आर्टिकल आपके काफी काम आ सकता है. हमने इस आर्टिकल में मौजूदा फेस्टिवल सीज़न के दौरान 30,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले उन स्मार्टफोन्स को चुना है, जो स्पेसिफिकेशन्स और पब्लिक रिव्यूज़ के आधार पर अच्छे हैं. ध्यान रखें कि इन स्मार्टफोन्स का रिव्यू हमने व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया है. आप इन स्मार्टफोन्स को फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से सेल ऑफर्स का फायदा उठाते हुए खरीद सकते हैं.

Realme P4 Pro 5G इस लिस्ट में एक शानदार फोन रियलमी का है. इस फोन का नाम Realme P4 Pro 5G है. इस फोन को फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान 30,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है. इस फोन की खास स्पेसिफिकेशन्स पर गौर करें तो इसमें प्रोसेसर के लिए Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 7,000mAh बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ 144Hz डिस्प्ले दिया गया है. Realme P4 Pro 5G (Realme) इस फोन की थिकनेस 7.68mm है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP मेन कैमरा दिया गया है, जो Sony IMX896 OIS सेंसर के साथ आता है और इससे 60fps पर 4K वीडियो शूट की जा सकती है. इस फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है. इस फोन को पहले 32,999 रुपये में बेचा जा रहा था, लेकिन सेल के दौरान ऑफर्स के साथ 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 29,379 रुपये में खरीदा जा सकता है. Realme P4 Power 5G इस फोन में दूसरा फोन भी रियलमी का ही है, जो इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन है. अगर आप इसी प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो Realme P4 Power 5G आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इस फोन को पहले 34,999ल रुपये में बेचा जा रहा था, लेकिन सेल के दौरान आप इसे 28,974 रुपये में भी खरीद सकते हैं. Realme P4 Power 5G (Realme) इस फोन की सबसे खास बात इसकी बैटरी है. इसमें कंपनी ने 10,001mAh की बैटरी दी है, जिसका मतलब है कि एक बार फोन को फुल चार्ज करने पर आप दो दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इसकी वजह से फोन का वजन थोड़ा ज्यादा भी है. इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट मिलता है. Motorola Edge 70 Fusion