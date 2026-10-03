ETV Bharat / technology

Festive Sale 2026: फेस्टिव सेल में ₹20,000 के अंदर मिल रहे हैं ये 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स

मेमोरी क्राइसिस के कारण मोबाइल की कीमतें बढ़ने के बावजूद इस फेस्टिव सेल में बीस हजार रुपये के अंदर बेहतरीन स्मार्टफोन चुनना संभव है.

In this budget range, brands like Poco and Motorola are offering powerful batteries—even larger than 7,000 mAh—and fast charging.
इस बजट रेंज में पोको और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स सात हजार एमएएच से भी बड़ी दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं. (Flipkart/Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 5:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने वाली है. भारत की दो मुख्य शॉपिंग प्लेटफॉर्म यानी फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ने ही 8 अक्टूबर से अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर सेल की शुरुआत करने का ऐलान कर चुके हैं. इस सेल में कई लोग स्मार्टफोन खरीदने का प्लान करते हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चुनना काफी मुश्किल हो जाता है. इस बार चुनाव करने और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर में चल रही मेमोरी क्राइसिस की वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में लोगों के लिए बजट रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चुनना काफी मुश्किल हो गया है.

हम अपने इस आर्टिकल में 20,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप इस बजट की रेंज में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. हमने अपनी इस लिस्ट में ओप्पो, वीवो, रियलमी, पोको और मोटोरोला के फोन्स को शामिल किया है.

OPPO K14x 5G

इस लिस्ट में पहला फोन OPPO K14x 5G है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना एक अच्छा स्मार्टफोन है. इस फोन में 6.75 इंच की डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1125 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 (5G) चिपसेट दिया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर करीब साढ़े पांच लाख से ज्यादा है, जबकि Geekbench 6 पर सिंगल और मल्टी स्कोर क्रमश: 761 और 1,761 है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 2MP का एक और कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए फोन में 5MP कैमरा मिलता है. इसके साथ फोन में 6,500mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है. इस फोन की कीमत 18,999 रुपये है. लिहाजा, अगर आपको 19,000 रुपये की रेंज में बड़ी बैटरी और अच्छी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आप इस फोन को खरीदने का मन बना सकते हैं.

Vivo T5 Lite 5G

इस लिस्ट में वीवो का भी एक फोन शामिल है. इस फोन का नाम Vivo T5 Lite 5G है. इस फोन में 6.74 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स तक की है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर 5.75 लाख से ज्यादा है. गीकबेंच 6 पर सिंगल और मल्टी स्कोर क्रमश: 722 और 1,943 है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर मेन कैमरा 50MP का है, जिसके साथ 0.08MP का एक सेकेंडरी बैक कैमरा भी मिलता है. इसके साथ 6,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन को IP65 रेटिंग मिली है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड Origin OS पर चलता है. इस फोन की शुरुआती कीमत 20,499 रुपये है, लेकिन ऑफर्स के साथ इसे 20,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है. यह भी इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

POCO M8x 5G

इस लिस्ट में पोको का भी एक फोन शामिल है. इस फोन का नाम POCO M8x 5G है, जिसमें 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करी है. फोन में Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट मिलता है, जिसका AnTuTu स्कोर करीब साढ़े छह लाख से ज्यादा है. गीकबेंच 6 पर सिंगल और मल्टी स्कोर क्रमश: 841 और 1,146 है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा और 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिलता है. इस फोन में 7,900mAh की बैटरी और 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इस फोन में 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है यानी आप इसमें Android 20 ओएस भी इस्तेमाल कर पाएंगे. इस फोन की शुरुआती कीमत फ्लिपकार्ट पर 18,999 रुपये है. लिहाजा, अगर आप बड़ी बैटरी, ठीक-ठाक प्रोसेसर और लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो इसके बारे में सोच सकते हैं.

Realme P4 Lite 5G

इस लिस्ट में रियलमी का भी एक फोन है, जिसका नाम Realme P4 Lite 5G है. इस फोन में 6.8 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक का है. इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है, जिसका AnTuTu स्कोर करीब साढ़े चार लाख है. गीकबेंच 6 पर इसका सिंगल और मल्टी स्कोर क्रमश: 782 और 2,012 है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 13MP का मेन कैमरा दिया गया है. हालांकि, इसमें 7000mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है, जो 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन की कीमत 18,999 रुपये से शुरू होती है.

Moto G37 Power

इस लिस्ट में आखिरी फोन Moto G37 Power है. इस फोन में 6.7 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1050 निट्स है. इसमें प्रोसेसर के लिए Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर 5.70 लाख से ज्यादा है. गीकबेंच 6 पर इसका सिंगल और मल्टी स्कोर क्रमश: 823 और 1,357 है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन क्वॉड पिक्सल कैमरा और एक टू-इन-वन सेंसर दिया गया है. इस फोन में 7,000mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इस फोन की शुरुआती कीमत 17,999 रुपये है.

TAGGED:

BEST SMARTPHONES UNDER 20000
FESTIVE SALE SMARTPHONE DEALS
FLIPKART AMAZON SALE MOBILE OFFERS
BEST BUDGET SMARTPHONES 2026
TOP 5G PHONES UNDER 20000

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.