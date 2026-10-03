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Festive Sale 2026: फेस्टिव सेल में ₹20,000 के अंदर मिल रहे हैं ये 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स

इस बजट रेंज में पोको और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स सात हजार एमएएच से भी बड़ी दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं. ( Flipkart/Realme )

हैदराबाद: फेस्टिवल सेल की शुरुआत होने वाली है. भारत की दो मुख्य शॉपिंग प्लेटफॉर्म यानी फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ने ही 8 अक्टूबर से अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर सेल की शुरुआत करने का ऐलान कर चुके हैं. इस सेल में कई लोग स्मार्टफोन खरीदने का प्लान करते हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चुनना काफी मुश्किल हो जाता है. इस बार चुनाव करने और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दुनियाभर में चल रही मेमोरी क्राइसिस की वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में लोगों के लिए बजट रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चुनना काफी मुश्किल हो गया है.

हम अपने इस आर्टिकल में 20,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप इस बजट की रेंज में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. हमने अपनी इस लिस्ट में ओप्पो, वीवो, रियलमी, पोको और मोटोरोला के फोन्स को शामिल किया है. OPPO K14x 5G इस लिस्ट में पहला फोन OPPO K14x 5G है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना एक अच्छा स्मार्टफोन है. इस फोन में 6.75 इंच की डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1125 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 6300 (5G) चिपसेट दिया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर करीब साढ़े पांच लाख से ज्यादा है, जबकि Geekbench 6 पर सिंगल और मल्टी स्कोर क्रमश: 761 और 1,761 है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 2MP का एक और कैमरा मिलता है. सेल्फी के लिए फोन में 5MP कैमरा मिलता है. इसके साथ फोन में 6,500mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है. इस फोन की कीमत 18,999 रुपये है. लिहाजा, अगर आपको 19,000 रुपये की रेंज में बड़ी बैटरी और अच्छी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आप इस फोन को खरीदने का मन बना सकते हैं. Vivo T5 Lite 5G इस लिस्ट में वीवो का भी एक फोन शामिल है. इस फोन का नाम Vivo T5 Lite 5G है. इस फोन में 6.74 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स तक की है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर 5.75 लाख से ज्यादा है. गीकबेंच 6 पर सिंगल और मल्टी स्कोर क्रमश: 722 और 1,943 है. इस फोन के पिछले हिस्से पर मेन कैमरा 50MP का है, जिसके साथ 0.08MP का एक सेकेंडरी बैक कैमरा भी मिलता है. इसके साथ 6,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन को IP65 रेटिंग मिली है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड Origin OS पर चलता है. इस फोन की शुरुआती कीमत 20,499 रुपये है, लेकिन ऑफर्स के साथ इसे 20,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है. यह भी इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. POCO M8x 5G