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Festival Sale 2026: फेस्टिवल सीजन में 25 हजार के अंदर खरीदना है नया फोन, तो देखें ये 5 ऑप्शन

Festival Sale 2026 ( फोटो - Realme, Infinix, OnePlus, iQOO )

हैदराबाद: ग्लोबल मार्केट में मेमोरी और प्रोसेसर की बढ़ती कीमतों के चलते स्मार्टफोन्स की कीमतों में बीते कुछ महीनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने अपने फोन्स की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की है. ऐसे में बजट सेगमेंट के फोन्स अब मिड-रेंज फोन्स की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं. लेकिन जैसा कि हर साल होता है, कुछ ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर त्योहारों के दौरान फेस्टिवल सेल होती है, जिसमें स्मार्टफोन की कीमतों में कमी आ जाती है.

यह सेल स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए बिल्कुल सही होता है, और अगर आप भी इन त्योहारों में एक नया बजट स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हम यहां आपको 25,000 रुपये के अंदर मिलने वाले बजट फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमतों में काफी गिरावट आई है, और आप इन्हें खरीद सकते हैं.

1. Samsung Galaxy M17 5G Samsung की ओर से आने वाला यह स्मार्टफोन 25,000 रुपये की कम कीमत में आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. फेस्टिवल सेल से पहले इस स्मार्टफोन को 24,999 रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है, लेकिन अब इसकी कीमत 21,999 रुपये हो गई. इसके साथ ही Amazon पर इस फोन को 1250 रुपये के बैंक ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है. Samsung Galaxy M17 5G (फोटो - Samsung) श्रेणी विवरण डिस्प्ले 6.7-इंच Super AMOLED, FHD+ (1080 × 2340 पिक्सल) डाइमेंशन और वजन 164.4 × 77.9 × 7.5 मिमी / 192 ग्राम ड्यूरेबिलिटी IP54 (धूल और पानी के छींटों से बचाव) प्रोसेसर Octa-Core Samsung Exynos 1330 + Mali-G68 MP2 GPU RAM 4GB / 6GB / 8GB स्टोरेज 128GB इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 (6 जनरेशन OS अपग्रेड + 6 साल सिक्योरिटी अपडेट) कैमरा रियर: 50MP मेन (f/1.8, OIS) + अल्ट्रा-वाइड + 2MP मैक्रो (10x डिजिटल ज़ूम) / फ्रंट: 13MP वाइड-एंगल बैटरी 5,000 mAh 2. iQOO Z11 Lite 5G स्मार्टफोन निर्माता iQOO अपने Z11 Lite स्मार्टफोन को 22,499 रुपये की कीमत पर बेच रही है. हालांकि कि लॉन्च के समय इस फोन की कीमत काफी कम थी, लेकिन चिप और मेमोरी क्राइसेज की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन इसके बाद भी Amazon की फेस्टिवल सेल में इसे 21,824 रुपये में खरीदा जा सकता है, क्योंकि इस पर 674 रुपये का कैशबैक मिल रहा है. इसके साथ ही इस पर 21,374 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. iQOO Z11 Lite 5G (फोटो - iQOO) श्रेणी विवरण डिस्प्ले 6.74-इंच IPS LCD, HD+ (720 × 1600), 120Hz, 1200 निट्स HBM वजन 209 ग्राम ड्यूरेबिलिटी IP65, SGS फाइव-स्टार + मिलिट्री-ग्रेड ड्रॉप रेजिस्टेंस (MIL-STD-810H) प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6300 (6nm, ऑक्टा-कोर) + Mali-G57 MC2 GPU RAM 4GB / 6GB (वर्चुअल RAM बढ़ाने की सुविधा) स्टोरेज 128GB / 256GB (microSDXC / हाइब्रिड स्लॉट से एक्सपेंडेबल) ऑपरेटिंग सिस्टम OriginOS 6 (Android 16) + AI फीचर्स कैमरा रियर: 50MP मेन (f/1.8) + डेप्थ / AI लेंस / फ्रंट: 5MP (वॉटरड्रॉप / पंच-होल) बैटरी 6,500 mAh