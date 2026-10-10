Festival Sale 2026: ₹3000 रुपये से कम के बेस्ट ईयरबड्स: वनप्लस, ओप्पो और सैमसंग देखें पूरी लिस्ट
फेस्टिवल सेल में 3000 रुपये से कम कीमत में वनप्लस, ओप्पो और सैमसंग जैसे शानदार ईयरबड्स मिल रहे हैं. आइए हम आपको लिस्ट दिखाते हैं.
Published : October 10, 2026 at 2:20 PM IST
हैदराबाद: फ्लिपकार्ट, अमेज़न समेत कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिवल सेल की शुरुआत हो चुकी है. इस सेल में इले्क्ट्रोनिक आइटम्स से लेकर घरेलू सामानों तक बहुत सारी चीजों पर डिस्काउंट समेत अन्य ऑफर्स दिए जा रहे हैं.
इस मौके पर अगर आप अपने एक अच्छा ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, जो सस्ती कीमत में आपको मिल जाए, तो हम आपके लिए कुछ अच्छे विकल्प लेकर आए हैं. हमने अपने इस आर्टिकल में फेस्टिवल सेल के दौरान 3,000 रुपये कम कीमत में मिलने वाले 3 शानदार ईयरबड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बेस्ट डील साबित हो सकती है.
OnePlus Nord Buds 4
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वनप्लस ईयरबड्स का है. इसका नाम OnePlus Nord Buds 4 है. इस ईयरबड की एमआरपी 4,999 रुपये है, लेकिन सेल में इसे बैंक डिस्काउंट के साथ आप इस ईयरबड्स को 2,699 रुपये में खरीद सकते हैं. इसकी खास बात है कि इसमें AI क्लियर कॉल्स और 52db ANC की सुविधा मिलती है.
Oppo Enco Air 5
इस लिस्ट में दूसरा ईयरबड्स ओप्पो का है. इसका नाम Oppo Enco Air 5 है. ओप्पो एनको ईयरबड्स सीरीज पिछले कई सालों से लोगों को भरोसा जीतने में सक्षम रही है. इस ईयरबड्स की एमआरपी 2,799 रुपये है, लेकिन इसे फेस्टिवल सेल के दौरान आप ऑफर्स के साथ 2,799 रुपये में खरीद सकते हैं. Oppo Enco Air 5 की खास बात है कि इसमें 52db का ANC यानी एक्टिव नॉयस कैंसिलेशन सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें 54 घंटे का प्लेटाइम मिलने का दावा भी कंपनी करती है.
Samsung Buds Core
इस लिस्ट में अगला नाम सैमसंग के बड्स है. सैमसंग के इस ईयरबड्स का नाम Samsung Buds Core है. इस प्रोडक्ट की एमआरपी 9,999 रुपये है, लेकिन इसे आप फेस्टिवल सेल के दौरान बैंक डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस ईयरबड्स की खास बात है कि यह AI एनेबल्ड है और इसमें 55dB का ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है. एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बाहर की आवाज को कानों में आने से रोकता है.
Realme Air 8
इन तीन इयबर्ड्स के अलावा अगर आपका बजट 3,000 रुपये से थोड़ा ऊपर जा सकता है तो हम आपको एक और कंपनी के ईयरबड्स का विकल्प बताते हैं, जो इस प्राइस रेंज में एक अच्छा प्रोडक्ट है और आपके लिए एक अच्छी डील साबित हो सकती है.
इस प्रोडक्ट का नाम Realme Air 8 है. इसकी एमआरपी 5,299 रुपये है, लेकिन इसे आप फेस्टिवल सेल के दौरान ऑफर्स के साथ 3,499 रुपये में खरीद सकते हैं. इस ईयरबड्स की खास बात है कि इसमें 58 घंटे का प्लेटाइम मिलता है और फिर 55dB का एएनसी सपोर्ट यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट भी मिलता है.