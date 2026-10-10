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Festival Sale 2026: ₹3000 रुपये से कम के बेस्ट ईयरबड्स: वनप्लस, ओप्पो और सैमसंग देखें पूरी लिस्ट

ये ईयरबड्स एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद उपयुक्त हैं. ( Image Credit: ETV Bharat via Oneplus, Oppo, Realme )

हैदराबाद: फ्लिपकार्ट, अमेज़न समेत कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिवल सेल की शुरुआत हो चुकी है. इस सेल में इले्क्ट्रोनिक आइटम्स से लेकर घरेलू सामानों तक बहुत सारी चीजों पर डिस्काउंट समेत अन्य ऑफर्स दिए जा रहे हैं.

इस मौके पर अगर आप अपने एक अच्छा ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, जो सस्ती कीमत में आपको मिल जाए, तो हम आपके लिए कुछ अच्छे विकल्प लेकर आए हैं. हमने अपने इस आर्टिकल में फेस्टिवल सेल के दौरान 3,000 रुपये कम कीमत में मिलने वाले 3 शानदार ईयरबड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बेस्ट डील साबित हो सकती है.

OnePlus Nord Buds 4 इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वनप्लस ईयरबड्स का है. इसका नाम OnePlus Nord Buds 4 है. इस ईयरबड की एमआरपी 4,999 रुपये है, लेकिन सेल में इसे बैंक डिस्काउंट के साथ आप इस ईयरबड्स को 2,699 रुपये में खरीद सकते हैं. इसकी खास बात है कि इसमें AI क्लियर कॉल्स और 52db ANC की सुविधा मिलती है. OnePlus Nord Buds 4 (OnePlus) Oppo Enco Air 5 इस लिस्ट में दूसरा ईयरबड्स ओप्पो का है. इसका नाम Oppo Enco Air 5 है. ओप्पो एनको ईयरबड्स सीरीज पिछले कई सालों से लोगों को भरोसा जीतने में सक्षम रही है. इस ईयरबड्स की एमआरपी 2,799 रुपये है, लेकिन इसे फेस्टिवल सेल के दौरान आप ऑफर्स के साथ 2,799 रुपये में खरीद सकते हैं. Oppo Enco Air 5 की खास बात है कि इसमें 52db का ANC यानी एक्टिव नॉयस कैंसिलेशन सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा इसमें 54 घंटे का प्लेटाइम मिलने का दावा भी कंपनी करती है. Oppo Enco Air 5 (Oppo)