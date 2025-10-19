ETV Bharat / technology

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

इस दिवाली पर गिफ्ट करने के लिए कुछ स्मार्ट और यूज़फुल टेक गैजेट्स ( फोटो क्रेडिट: PR )

हैदराबाद: भारत में सबसे लोकप्रिय त्यौहारों में से एक दिवाली है. हर साल लोग दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं और दिवाली का सीज़न आते ही अपने करीबियों के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट ढूंढने लगते हैं, जो यादगार हो, काम का हो और थोड़ा स्टाइलिश भी हो. अगर आप इस बार दिवाली के मौके पर अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या प्रियजन को कुछ हटके गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी वाले गिफ्ट्स ट्राई कर सकते हैं, जो दिखने में खास तो है ही और डेली लाइफ में काफी काम भी आते हैं. आइए हम आपको कुछ ऐसे ही स्मार्ट, स्टाइलिश और यूज़फुल टेक गिफ्ट्स के बारे में बताते हैं, जो आप इस दिवाली में दे सकते हैं. हमने अलग-अलग प्राइज रेंज के प्रोडक्ट्स को चुना है, जिनमें 649 रुपये से लेकर 11,990 रुपये तक के प्रोडक्ट्स शामिल हैं. 1. XElectron 15.6 इंच WiFi Digital Photo Frame अगर आप ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो इमोशंस से भरपूर हो, तो ये डिजिटल फोटो फ्रेम परफेक्ट रहेगा. इसमें आप अपने फोन से WiFi के जरिए फोटो और वीडियो भेज सकते हैं. फुल HD टच स्क्रीन पर सारी यादें शानदार क्वालिटी में दिखती हैं. फैमिली फोटोज़ से लेकर ट्रैवल मोमेंट्स तक, इसमें सबकुछ दिखता है, वो भी डेली अपडेट के साथ. कीमत: ₹11,990

₹11,990 कहां मिलेगा: Amazon पर XElectron 15.6 Inch WiFi Digital Photo Frame (फोटो क्रेडिट: PR) 2. XElectron Techno Plus Android 13 Smart Projector अगर आप कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, जिससे आपके प्रियजन को अपने घर पर ही किसी सिनेमा थेटर जैसा अनुभव हो तो ये स्मार्ट प्रोजेक्टर सही रहेगा. यह Full HD सपोर्ट, 4K डिकोडिंग, और दमदार स्पीकर के साथ आता है. यह गिफ्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. यह मौहाल को शानदार बना देता है, फिर चाहे फैमिली मूवी नाइट हो या फ्रेंड्स के साथ दिवाली पार्टी . कीमत: ₹6,990

₹6,990 कहां मिलेगा: Amazon पर 3. URBAN NUVO Portable Blender Series अगर आप दिवाली के मौके पर अपने प्रियजनों को हेल्दी शेक या स्मूदी आदि पीने के लिए एक स्मार्ट पोर्टेबल ब्लेंडर गिफ्ट करना चाहते हैं तो URBAN NUVO Portable Blender Series एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस सीरीज में कुल चार ऑप्शन्स मिलते हैं, जिनमें Nuvo 450 से लेकर Nuvo Max तक के वेरिएंट्स शामिल हैं. इसमें पावरफुल मोटर, स्टील ब्लेड, टाइप-C चार्जिंग और BPA-फ्री बॉडी मिलती है. यह स्टाइलिश होने के साथ-साथ काफी यूज़फुल भी है, जिसका इस्तेमाल आप घर हो या जिम हर जगह कर सकते हैं. कीमत: ₹1,999 से शुरू

₹1,999 से शुरू कहां मिलेगा: URBAN की ऑफिशियल वेबसाइट पर