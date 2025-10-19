Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास
अगर आप इस बार दिवाली पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को टेक प्रोडक्ट्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो आइए हम कुछ अच्छे ऑप्शन्स दिखाते हैं.
Published : October 19, 2025 at 7:40 AM IST
हैदराबाद: भारत में सबसे लोकप्रिय त्यौहारों में से एक दिवाली है. हर साल लोग दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं और दिवाली का सीज़न आते ही अपने करीबियों के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट ढूंढने लगते हैं, जो यादगार हो, काम का हो और थोड़ा स्टाइलिश भी हो. अगर आप इस बार दिवाली के मौके पर अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या प्रियजन को कुछ हटके गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी वाले गिफ्ट्स ट्राई कर सकते हैं, जो दिखने में खास तो है ही और डेली लाइफ में काफी काम भी आते हैं. आइए हम आपको कुछ ऐसे ही स्मार्ट, स्टाइलिश और यूज़फुल टेक गिफ्ट्स के बारे में बताते हैं, जो आप इस दिवाली में दे सकते हैं. हमने अलग-अलग प्राइज रेंज के प्रोडक्ट्स को चुना है, जिनमें 649 रुपये से लेकर 11,990 रुपये तक के प्रोडक्ट्स शामिल हैं.
1. XElectron 15.6 इंच WiFi Digital Photo Frame
अगर आप ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो इमोशंस से भरपूर हो, तो ये डिजिटल फोटो फ्रेम परफेक्ट रहेगा. इसमें आप अपने फोन से WiFi के जरिए फोटो और वीडियो भेज सकते हैं. फुल HD टच स्क्रीन पर सारी यादें शानदार क्वालिटी में दिखती हैं. फैमिली फोटोज़ से लेकर ट्रैवल मोमेंट्स तक, इसमें सबकुछ दिखता है, वो भी डेली अपडेट के साथ.
- कीमत: ₹11,990
- कहां मिलेगा: Amazon पर
2. XElectron Techno Plus Android 13 Smart Projector
अगर आप कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, जिससे आपके प्रियजन को अपने घर पर ही किसी सिनेमा थेटर जैसा अनुभव हो तो ये स्मार्ट प्रोजेक्टर सही रहेगा. यह Full HD सपोर्ट, 4K डिकोडिंग, और दमदार स्पीकर के साथ आता है. यह गिफ्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. यह मौहाल को शानदार बना देता है, फिर चाहे फैमिली मूवी नाइट हो या फ्रेंड्स के साथ दिवाली पार्टी .
- कीमत: ₹6,990
- कहां मिलेगा: Amazon पर
3. URBAN NUVO Portable Blender Series
अगर आप दिवाली के मौके पर अपने प्रियजनों को हेल्दी शेक या स्मूदी आदि पीने के लिए एक स्मार्ट पोर्टेबल ब्लेंडर गिफ्ट करना चाहते हैं तो URBAN NUVO Portable Blender Series एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस सीरीज में कुल चार ऑप्शन्स मिलते हैं, जिनमें Nuvo 450 से लेकर Nuvo Max तक के वेरिएंट्स शामिल हैं. इसमें पावरफुल मोटर, स्टील ब्लेड, टाइप-C चार्जिंग और BPA-फ्री बॉडी मिलती है. यह स्टाइलिश होने के साथ-साथ काफी यूज़फुल भी है, जिसका इस्तेमाल आप घर हो या जिम हर जगह कर सकते हैं.
- कीमत: ₹1,999 से शुरू
- कहां मिलेगा: URBAN की ऑफिशियल वेबसाइट पर
4. URBAN CAMP 30000mAh Powerbank
पावर कट या ट्रैवलिंग के दौरान फोन बंद हो जाना अब पुरानी बात है. इस समस्या का समाधान करने के लिए आप ये हाई कैपेसिटी पावरबैंक भी गिफ्ट कर सकते हैं, जो लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक – सब कुछ चार्ज कर देता है. इसका डिज़ाइन भी दमदार है और बिल्ट क्वालिटी मजबूत है.
- कीमत: ₹3,999
- कहां मिलेगा: URBAN की वेबसाइट पर
5. SEAGLE Wireless Bluetooth Speaker
आप इस छोटे साइज वाले कॉम्पैक्ट स्पीकर्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं. यह वायरलेस है, पोर्टेबल है और इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है. दिवाली के म्यूज़िक नाइट्स, किचन पार्टीज़ या आउटडोर गेट-टुगेदर्स जैसे आप हर के मूमेंट में इस स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- कीमत: ₹1,428
- कहां मिलेगा: Amazon पर
6. SYNQ OWS Earbuds (JST 476)
अगर आप अपने म्यूज़िक लवर फ्रेंड को कुछ बढ़िया गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये ईयरबड्स भी गिफ्ट कर सकते हैं. इसमें 9D साउंड, HD माइक, 50 घंटे की बैटरी और टच कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं. Bluetooth 5.4 से कनेक्टिविटी भी तगड़ी है.
- कीमत: ₹3,299
- कहां मिलेगा: Corseca की वेबसाइट पर
7. U&i Classy Power Bank (UiPB 2701)
अगर कोई ज्यादा ट्रैवल करता है या लैपटॉप-फोन साथ में कैरी करता है, तो 20,000mAh वाला ये पावर बैंक बहुत काम आएगा. इसमें Type-C पोर्ट, LED डिस्प्ले और एक बिल्ट-इन केबल भी है, जो एकदम क्लासी लुक के साथ आता है. ऐसे में यह भी एक अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है.
- कीमत: ₹2,149
- कहां मिलेगा: देशभर के रिटेल स्टोर्स पर
8. U&i Classy Earbuds (TWS 7020)
यह ईयरबड्स भी गिफ्ट करने के लिए एक अच्छा और सस्ता ऑप्शन है. इसमें 60 घंटे का प्लेबैक, Bluetooth 5.4, गेमिंग के लिए लो लेटेंसी और वॉटर रेसिस्टेंस फीचर्स मिलते हैं. ये ईयरबड्स किसी भी यूज़र के लिए कमाल का गिफ्ट हो सकता है. ये कॉलिंग, म्यूज़िक या वर्कआउट – हर सिचुएशन में फिट बैठते हैं.
- कीमत: ₹799
- कहां मिलेगा: ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर
9. Powerbox 20 Pro Power Bank
अगर आपके घर में कोई ट्रैवलर या गेमर है, तो उन्हें गिफ्ट करने के लिए ये हाई कैपेसिटी (30,000mAh) वाला पावर बैंक बेस्ट रहेगा. 65W आउटपुट, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल डिस्प्ले और मल्टीपल पोर्ट्स – सब कुछ इसमें मिल जाएगा.
- कीमत: ₹3,249
- कहां मिलेगा: देशभर के टॉप रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध
10. Rover 3 Pro Bluetooth Neckband
इसमें लंबी बैटरी लाइफ (40 घंटे), शानदार साउंड, ENC कॉलिंग, लो लेटेंसी गेमिंग मिलते हैं. यह एक सस्ता और स्टाइलिश नेकबैंड है, जिसे आप दिवाली के मौके पर अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट कर सकते हैं.
- कीमत: ₹649
- कहां मिलेगा: सभी प्रमुख ऑफलाइन स्टोर्स पर