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Festival Sale 2026: ₹500 से ₹25,000 तक के बेस्ट स्पीकर्स, जिन पर मिल रही बेस्ट डील्स!

प्रीमियम रेंज में Sony ULT Field 7 लगभग आधे दाम पर उपलब्ध है और बहुत बेहतर साउंड देता है. ( Image Credits: ETV Bharat via Hammer, Sony, JBL, Boat, and Bose )

हैदराबाद: भारत में आजकल फेस्टिवल सेल का सीज़न चल रहा है. यह सेल फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रोनिक आइटम्स की कंपनियों की वेबसाइट्स पर भी चल रहे हैं. इस फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन से लेकर स्पीकर तक तमाम प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स दिए जा रहे हैं. आजकल ब्लूटूथ स्पीकर भी कई घरों की जरूरत बन चुका है, जिसका इस्तेमाल लोग अपने फोन, लैपटॉप या टैबलेट जैसे डिवाइस से कनेक्ट करके करते हैं.

अगर आप भी इस फेस्टिव सीज़न में एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो आइए हम आपको अलग-अलग प्राइस रेंज में कुछ अच्छे स्पीकर्स के बारे में बताते हैं. हमने अपनी इस लिस्ट में एंट्री-लेवल, बजट, मिडरेंज और प्रीमियम रेंज समेत अलग-अलग प्राइस रेंज में कई स्पीकर्स को चुना है, जो आपके लिए इस सेल के दौरान बेस्ट डील साबित हो सकते हैं.

एंट्री-लेवल रेंज - ₹500 की रेंज से शुरू होने वाले स्पीकर्स इस लिस्ट में हम सबसे पहले बजट स्पीकर्स की बात करेंगे, जितनी कीमत 1,000 रुपये से भी कम से ही शुरू हो जाती है. हालांकि, हम आपको बता दें कि कम कीमत वाले स्पीकर्स में साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको मोबाइल या लैपटॉप जैसी डिवाइस की तुलना में काफी तेज वॉल्यूम वाली आवाज़ सुनने को मिल जाएगी. हम आपको नीचे बजट रेंज वाले स्पीकर्स बता रहे हैं, सिर्फ 549 रुपये से 1,493 रुपये के बीच में है और इनमें आपको लाउड साउंड, बढ़िया कनेक्टिविटी समेत कुछ अन्य अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं: Boat Stone 350 Pro Plus 16W Bluetooth Speaker (Boat) Hammer Drop Sunrise 5W Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹549 में मिल रहा है.

- यह स्पीकर सेल में ₹549 में मिल रहा है. Boat Stone 352 या 358 10W Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹1,099 में मिल रहा है.

- यह स्पीकर सेल में ₹1,099 में मिल रहा है. Hammer Wave 2 20W Portable Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹1,099 में मिल रहा है.

- यह स्पीकर सेल में ₹1,099 में मिल रहा है. Boat Stone 350 Pro Plus 16W Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹1,493 में मिल रहा है. यह भी पढ़ें: Festival Sale 2026: ₹3000 से कम के बेस्ट ईयरबड्स: वनप्लस, ओप्पो और सैमसंग देखें पूरी लिस्ट बजट रेंज - ₹5,000 से कम वाले स्पीकर्स