Festival Sale 2026: ₹500 से ₹25,000 तक के बेस्ट स्पीकर्स, जिन पर मिल रही बेस्ट डील्स!
सेल सीजन में हर बजट के हिसाब से अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर्स मिल रहे हैं जो आवाज और पोर्टेबिलिटी दोनों देते हैं.
Published : October 13, 2026 at 6:28 PM IST
हैदराबाद: भारत में आजकल फेस्टिवल सेल का सीज़न चल रहा है. यह सेल फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रोनिक आइटम्स की कंपनियों की वेबसाइट्स पर भी चल रहे हैं. इस फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन से लेकर स्पीकर तक तमाम प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स दिए जा रहे हैं. आजकल ब्लूटूथ स्पीकर भी कई घरों की जरूरत बन चुका है, जिसका इस्तेमाल लोग अपने फोन, लैपटॉप या टैबलेट जैसे डिवाइस से कनेक्ट करके करते हैं.
अगर आप भी इस फेस्टिव सीज़न में एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो आइए हम आपको अलग-अलग प्राइस रेंज में कुछ अच्छे स्पीकर्स के बारे में बताते हैं. हमने अपनी इस लिस्ट में एंट्री-लेवल, बजट, मिडरेंज और प्रीमियम रेंज समेत अलग-अलग प्राइस रेंज में कई स्पीकर्स को चुना है, जो आपके लिए इस सेल के दौरान बेस्ट डील साबित हो सकते हैं.
एंट्री-लेवल रेंज - ₹500 की रेंज से शुरू होने वाले स्पीकर्स
इस लिस्ट में हम सबसे पहले बजट स्पीकर्स की बात करेंगे, जितनी कीमत 1,000 रुपये से भी कम से ही शुरू हो जाती है. हालांकि, हम आपको बता दें कि कम कीमत वाले स्पीकर्स में साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको मोबाइल या लैपटॉप जैसी डिवाइस की तुलना में काफी तेज वॉल्यूम वाली आवाज़ सुनने को मिल जाएगी. हम आपको नीचे बजट रेंज वाले स्पीकर्स बता रहे हैं, सिर्फ 549 रुपये से 1,493 रुपये के बीच में है और इनमें आपको लाउड साउंड, बढ़िया कनेक्टिविटी समेत कुछ अन्य अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं:
- Hammer Drop Sunrise 5W Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹549 में मिल रहा है.
- Boat Stone 352 या 358 10W Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹1,099 में मिल रहा है.
- Hammer Wave 2 20W Portable Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹1,099 में मिल रहा है.
- Boat Stone 350 Pro Plus 16W Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹1,493 में मिल रहा है.
बजट रेंज - ₹5,000 से कम वाले स्पीकर्स
इस प्राइस रेंज में मिलने वाले स्पीकर्स में Bass अच्छा जाता और आवाज़ भी जोरदार होती है. इसके अलावा इस लिस्ट के आखिरी ऑप्शन यानी JBL वाले स्पीकर IP67 रेटिंग के साथ भी आता है, जिसका कारण डिवाइस धूल और हल्के पानी दोनों से सुरक्षित रहता है.
- Sony SRS-XB100 Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹2,295 में मिल रहा है.
- Xiaomi Sound 30W Outdoor Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹3,324 में मिल रहा है.
- Boat Stone 900 80W Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹4,299 में मिल रहा है.
- JBL Flip Essential 3 30W Bluetooth Speaker - यह स्पीकर सेल में ₹4,577 में मिल रहा है.
मिड-रेंज - ₹15,000 से कम वाले स्पीकर्स
अगर आप करीब 15,000 रुपये खर्च करके एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना चाहते हैं, तो आपको इस सेल का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. इस रेंज में मिलने वाले स्पीकर्स की साउंड वॉल्यूम, बैस, क्वालिटी, पीच आदि सबकुछ बढ़िया होती है. आइए हम आपको इस कीमत की रेंज में मिलने वाले कुछ अच्छे स्पीकर्स की लिस्ट बताते हैं, जो इस सेल के दौरान काफी सस्ती कीमत में बिक रहे हैं.
- JBL Flip 6 - इस स्पीकर को भी आप सेल के दौरान डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर ₹6,170 में खरीद सकते हैं.
- Bose New SoundLink Flex - इस स्पीकर को भी आप सेल के दौरान डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर ₹8,933 में खरीद सकते हैं.
- Marshall Emberton III - इस स्पीकर को भी आप सेल के दौरान डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर ₹13,676 में खरीद सकते हैं.
- Sony ULT Field 3 - इस स्पीकर की कीमत सेल से पहले ₹17,990 थी, जबकि इसे 24,990 में लॉन्च किया गया था, लेकिन मौजूदा सेल के दौरान आप इसे सिर्फ ₹12,989 में खरीद सकते हैं. इस स्पीकर पर आप सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं.
प्रीमियर रेंज - ₹15,000 से ज्यादा कीमत वाले स्पीकर्स
इस लिस्ट में हमने उन स्पीकर्स को शामिल किया है, जिनकी कीमत 15,000 रुपये से भी ज्यादा है. ये पोर्टेबल पार्टी स्पीकर्स होते हैं, जिन्हें आप बर्थडे, न्यू-ईयर, एनिवरसी, गेट टुकेदर, फेरवेल जैसे मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हें आप खुले मैदान या बड़े हॉल में भी बजा सकते हैं और इनकी आवाज़ आराम से दूर-दूर तक सुनाई देगी. इनकी साउंड क्वालिटी, बैस आदि लगभग सबकुछ काफी अच्छे होते हैं.
- Marshall Acton III - इस स्पीकर को भी आप सेल के दौरान डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर ₹18,926 में खरीद सकते हैं.
- JBL Boombox 3 - इस स्पीकर को भी आप सेल के दौरान डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर ₹31,999 में खरीद सकते हैं.
- Sony ULT Field 7 - इस स्पीकर को भी आप सेल के दौरान डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर ₹25,989 में खरीद सकते हैं. इस स्पीकर को 49,990 रुपये में लॉन्च किया गया था और सामान्य तौर पर इसकी कीमत 39,990 रुपये रहती है, लेकिन मौजूदा फेस्टिव सेल में आप इसे सिर्फ 25,989 रुपये यानी लगभग आधी कीमत में खरीद सकते हैं. लिहाजा, यह निश्चित तौर पर शानदार डील है.