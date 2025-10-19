ETV Bharat / technology

Diwali 2025 के बाद हवा में ज़हर? देखें ₹5,000 से कम में मिलने वाले बेस्ट एयर प्यूरिफ़ायर

दिवाली के बाद बढ़ते एयर पॉल्यूशन में ये पांच बजट एयर प्यूरिफायर आपकी फैमिली को क्लीन और फ्रेश हवा दे सकते हैं. ( फोटो क्रेडिट: honeywell )

हैदराबाद: भारत में दिवाली के मौके पर बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में काफी ज्यादा प्रदूषण होता है. दिल्ली जैसे भारत के कुछ शहरों में दिवाली के बाद पॉल्यूशन यानी प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों के लिए खुली हवा में घर से बाहर निकलना भी जानलेवा बीमारी का कारण बन जाता है.

दिवाली के बाद हवा का हाल हर साल एक जैसा रहता है, धुआं, धूल और स्मॉग. दिल्ली हो या पटना, मुंबई हो या लखनऊ, पटाखों और सर्दी के कॉम्बिनेशन से पूरा माहौल गैस चेंबर जैसा हो जाता है. ऐसे में घर के अंदर भी फ्रेश हवा मिलना मुश्किल हो जाता है.

ऐसी परिस्थितियों में लोगों को अपने घर की हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी कीमत काफी ज्यादा होती है और ज्यादातर लोग खरीद नहीं पाते हैं. हम आपके लिए 5,000 रुपये से कम के कुछ ऐसे प्यूरिफायर बताने जा रहे हैं, जो कम खर्च में भी आपके घर की हवा को साफ कर सकते हैं और आपको दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं.

1. BePURE B1 Air Purifier – छोटे रूम के लिए एकदम परफेक्ट

फीचर डिटेल कवरेज एरिया 500 sq. ft तक फिल्टर टाइप 4-Stage (Pre, HEPA H13, Activated Carbon, i-Sense System) CADR 180 m³/h पावर 40W प्राइस ₹4,499 स्पेशल फीचर्स Sleep Mode, Child Lock, Filter Replacement Indicator, Remote Control

क्यों खरीदें: अगर आप अपने बेडरूम या होम ऑफिस के लिए कोई प्योरिफायर लेना चाहते हैं तो BePURE B1 एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इसमें HEPA H13 फिल्टर है जो 0.1 माइक्रॉन तक के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है. इसके अलावा इसमें i-Sense Air Quality Monitor और रिमोट कंट्रोल जैसी फीचर्स भी मौजूद हैं.

2. Woscher W-0815 – कार या डेस्क के लिए कॉम्पैक्ट ऑप्शन