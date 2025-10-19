Diwali 2025 के बाद हवा में ज़हर? देखें ₹5,000 से कम में मिलने वाले बेस्ट एयर प्यूरिफ़ायर

ETV Bharat / technology

दिवाली के बाद बढ़ने वाले स्मॉग और धुएं से बचाव के लिए ₹5,000 से कम में ये एयर प्यूरिफायर घर की हवा को क्लीन रखेंगे.

After Diwali, when air pollution levels rise, these five budget air purifiers can help keep your family’s air clean and fresh.
दिवाली के बाद बढ़ते एयर पॉल्यूशन में ये पांच बजट एयर प्यूरिफायर आपकी फैमिली को क्लीन और फ्रेश हवा दे सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: honeywell)
Published : October 19, 2025 at 11:19 AM IST

हैदराबाद: भारत में दिवाली के मौके पर बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में काफी ज्यादा प्रदूषण होता है. दिल्ली जैसे भारत के कुछ शहरों में दिवाली के बाद पॉल्यूशन यानी प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों के लिए खुली हवा में घर से बाहर निकलना भी जानलेवा बीमारी का कारण बन जाता है.

दिवाली के बाद हवा का हाल हर साल एक जैसा रहता है, धुआं, धूल और स्मॉग. दिल्ली हो या पटना, मुंबई हो या लखनऊ, पटाखों और सर्दी के कॉम्बिनेशन से पूरा माहौल गैस चेंबर जैसा हो जाता है. ऐसे में घर के अंदर भी फ्रेश हवा मिलना मुश्किल हो जाता है.

ऐसी परिस्थितियों में लोगों को अपने घर की हवा को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी कीमत काफी ज्यादा होती है और ज्यादातर लोग खरीद नहीं पाते हैं. हम आपके लिए 5,000 रुपये से कम के कुछ ऐसे प्यूरिफायर बताने जा रहे हैं, जो कम खर्च में भी आपके घर की हवा को साफ कर सकते हैं और आपको दिवाली के बाद होने वाले प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं.

1. BePURE B1 Air Purifier – छोटे रूम के लिए एकदम परफेक्ट

फीचरडिटेल
कवरेज एरिया500 sq. ft तक
फिल्टर टाइप4-Stage (Pre, HEPA H13, Activated Carbon, i-Sense System)
CADR180 m³/h
पावर40W
प्राइस₹4,499
स्पेशल फीचर्सSleep Mode, Child Lock, Filter Replacement Indicator, Remote Control

क्यों खरीदें: अगर आप अपने बेडरूम या होम ऑफिस के लिए कोई प्योरिफायर लेना चाहते हैं तो BePURE B1 एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इसमें HEPA H13 फिल्टर है जो 0.1 माइक्रॉन तक के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है. इसके अलावा इसमें i-Sense Air Quality Monitor और रिमोट कंट्रोल जैसी फीचर्स भी मौजूद हैं.

2. Woscher W-0815 – कार या डेस्क के लिए कॉम्पैक्ट ऑप्शन

फीचरडिटेल
कवरेज एरियापर्सनल स्पेस/कार
CADR8 m³/h
फिल्टरTrue HEPA + Activated Carbon
नॉइस लेवल≤25 dB
प्राइस₹2,491
स्पेशल फीचर्सNegative Ion Tech, Ozone-free Design

क्यों खरीदें: अगर आप अपने घर या ऑफिस में कम रहते हैं और कार में ट्रैवल ज्यादा करते हैं इस प्यूरिफायर का ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. इसकी नॉइस यानी शोर का लेवल बहुत कम है और इसकी नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी हवा को और फ्रेश बनाती है.

3. Honeywell Air Purifier – ब्रांडेड भरोसा, बजट प्राइस में

फीचरडिटेल
फिल्टर सिस्टमTrue HEPA + Activated Carbon
क्लीनिंग एफिशिएंसी99.97% पार्टिकल्स रिमूवल
प्राइस₹4,999
सर्टिफिकेशनAHAM Verified, ENERGY STAR Certified
स्पेशल फीचर्सAuto Timer, VOC Sensor, App Control, Smart Connectivity

क्यों खरीदें: Honeywell का नाम क्वालिटी के लिए जाना जाता है. इस प्यूरिफायर में मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो एलर्जेंस, धूल और स्मॉग पार्टिकल्स को हटाने में असरदार है. इस ऐप सपोर्ट और VOC सेंसर इसे और स्मार्ट बनाते हैं.

4. Eureka Forbes AP 150 – छोटा पैकेज, बड़ा दम

फीचरडिटेल
कवरेज एरिया200 sq. ft तक
CADR150 m³/h
फिल्टर सिस्टम3-Stage (Pre + Carbon + HEPA H13)
टेक्नोलॉजी360° Air Intake
प्राइस₹4,990

क्यों लें: Eureka Forbes AP 150 में Surround 360° Air Intake है जो रूम के हर कोने से हवा को खींचकर साफ करता है. इसमें मौजूद HEPA 13 फिल्टर अल्ट्रा-फाइन डस्ट और एलर्जेंस तक को खत्म कर देता है.

5. Ambrane AeroBliss Auto – 2-in-1 कार प्यूरिफायर और डिफ्यूज़र

फीचरडिटेल
फिल्ट्रेशन सिस्टम4-Layer (Pre, HEPA 13, Carbon, Negative Ion)
नॉइस लेवल~45 dB
पावरUSB Powered
प्राइस₹3,199
एक्स्ट्रा फीचरAroma Diffuser

क्यों लें: अगर आप कार में बैठकर ट्रैफिक झेलते-झेलते थक गए हैं, तो ये प्यूरिफायर आपकी मदद करेगा. यह हवा को साफ करने के साथ-साथ एक सुखद फ्रेग्रेंस भी फैलाता है.

