भारत में नई Benelli TRK 552 और TRK 552X हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत
Benelli India ने अपनी नई Benelli TRK 552 सीरीज को बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 7,22,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 23, 2026 at 12:04 PM IST
हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Benelli India ने अपनी नई Benelli TRK 552 को बाजार में लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी की मिडिलवेट एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल के तौर पर Benelli TRK 502 को रिप्लेस करेगी. नई Benelli TRK 552 में एक बड़ा 554 cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है.
इस मोटरसाइकिल को दो वेरिएंट्स में उतारा गया है, इनमें पहला कास्ट अलॉय व्हील्स वाला स्टैंडर्ड Benelli TRK 552 और दूसरा ट्यूबलेस वायर स्पोक व्हील्स वाला TRK 552 X वेरिएंट शामिल हैं. जहां नई Benelli TRK 552 की कीमत 7,22,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, वहीं, Benelli TRK 552X की कीमत 7,74,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
कंपनी ने एक बेहतरीन Benelli TRK 552 X लिमिटेड एडिशन भी पेश किया है, जो एक खास येलो कलर में उतारा गया है. नई Benelli TRK 552 X लिमिटेड एडिशन में सिर्फ यह खास रंग का विकल्प मिलता है और जिसकी कीमत 7,90,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Benelli TRK 552 सीरीज का इंजन
बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें नई TRK 552, अपनी पिछली मॉडल TRK 502 की तुलना में एक बेहतर और विकसित मोटरसाइकिल लगती है. इस बाइक में 554cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,500 rpm पर 52 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 49 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है.
Benelli TRK 552 सीरीज की चेसिस
नई Benelli TRK 552 और TRK 552 X, दोनों ही बाइक्स ट्यूबलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एल्युमिनियम स्विंगआर्म पर बनाई गई हैं. इस बाइक में सस्पेंशन का काम 50 mm के मार्जोची (Marzocchi) USD फोर्क और प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक को दिया गया है.
इसके अलावा, ब्रेकिंग के लिए इस मोटरसाइकिल में ट्विन 320 mm फ्लोटिंग डिस्क और एक 260 mm रियर डिस्क का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बॉश (Bosch) के डुअल-चैनल ABS के साथ जोड़ा गया है.
Benelli TRK 552 सीरीज के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, इसमें 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. क्लस्टर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
Benelli India की माने तो, नई TRK 552 के ज्यादा वजन को संभालने के लिए इसके चेसिस को अपग्रेड किया गया है. बाइक का वजन 235 kg रखा गया है. नई Benelli TRK 552 एक भारी एडवेंचर टूरर बाइक सेगमेंट आती है, खासकर इसके इंजन साइज और सेगमेंट को देखते हुए.