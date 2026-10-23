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भारत में नई Benelli TRK 552 और TRK 552X हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत

नई Benelli TRK 552 और TRK 552X हुई लॉन्च ( फोटो - Instagram/indiabenelli )

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Benelli India ने अपनी नई Benelli TRK 552 को बाजार में लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी की मिडिलवेट एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल के तौर पर Benelli TRK 502 को रिप्लेस करेगी. नई Benelli TRK 552 में एक बड़ा 554 cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है.

इस मोटरसाइकिल को दो वेरिएंट्स में उतारा गया है, इनमें पहला कास्ट अलॉय व्हील्स वाला स्टैंडर्ड Benelli TRK 552 और दूसरा ट्यूबलेस वायर स्पोक व्हील्स वाला TRK 552 X वेरिएंट शामिल हैं. जहां नई Benelli TRK 552 की कीमत 7,22,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, वहीं, Benelli TRK 552X की कीमत 7,74,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Benelli TRK 552X (फोटो - Benelli) कंपनी ने एक बेहतरीन Benelli TRK 552 X लिमिटेड एडिशन भी पेश किया है, जो एक खास येलो कलर में उतारा गया है. नई Benelli TRK 552 X लिमिटेड एडिशन में सिर्फ यह खास रंग का विकल्प मिलता है और जिसकी कीमत 7,90,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. Benelli TRK 552 सीरीज का इंजन

बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें नई TRK 552, अपनी पिछली मॉडल TRK 502 की तुलना में एक बेहतर और विकसित मोटरसाइकिल लगती है. इस बाइक में 554cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8,500 rpm पर 52 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 49 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है. Benelli TRK 552X (फोटो - Benelli)