ETV Bharat / technology

Battlefield 6 ने गेमिंग वर्ल्ड में मचाया धमाल, सिर्फ पांच दिन में कमाएं 350 मिलियन डॉलर!

Battlefield 6 ने लॉन्च के पहले ही हफ्ते में 7 मिलियन यूनिट्स बेचकर गेमिंग इंडस्ट्री में फिर से अपना दबदबा साबित किया.

Battlefield 6 has stirred up a fresh wave of excitement in the gaming world after its launch.
Battlefield 6 लॉन्च के बाद गेमिंग वर्ल्ड में एक नई हलचल मचा दी है. (फोटो क्रेडिट: X/@Battlefield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Battlefield 6 ने लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है. यह गेमिंग कंपनी EA का एक शूटर गेम है, जिसने लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही कई गेमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. इसके बारे में आई एक नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैटलफिल्ड 6 ने लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन बाद ही इस गेम के 7 मिलियन यानी 70 लाख यूनिट्स को सोल्ड कर दिया है. इस दौरान कंपनी ने महज पांच दिनों में ही करीब 350 मिलियन डॉलर की कमाई भी कर ली है. आइए हम आपको इस गेम के बारे में बताते हैं.

यह गेम 10 अक्टूबर 2025 को PC, PS5 और Xbox Series S/X के लिए रिलीज़ हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा गेम कॉपिज़ बेचने वाला यह गेम इस साल सिर्फ EA Sports FC 26 से पीछे है, जिसने अपने लॉन्च के पहले पांच दिनों में 7.7 मिलियन कॉपियां बेची थीं. आइए हम आपको बताते हैं कि इस साल लॉन्च हुए गेम्स में से पहले पांच दिनों में सबसे ज्यादा यूनिट्स किस गेम के बिके हैं.

पहले 5 दिन में सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स

रैंकगेम का नामकॉपियां (मिलियन में)रिलीज़ डेटरेवेन्यू (अनुमानित)
1EA Sports FC 267.726 सितंबर 2025$380 मिलियन
2Battlefield 67.010 अक्टूबर 2025$350 मिलियन
3Monster Hunter Wilds6.22025 की शुरुआत$290 मिलियन
4Borderlands 42.3हाल ही में$120 मिलियन

Battlefield 6 की सेल्स रिपोर्ट में क्या खास रहा?

  • Steam पर सबसे ज़्यादा कॉपियां बिकीं — 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा
  • Steam पर इस गेम ने 700,000 से ज़्यादा concurrent players के साथ रिकॉर्ड बनाया
  • PS5 पर 23.7% सेल्स हुईं
  • Xbox Series S/X पर 19.6% शेयर रहा
  • लॉन्च के बाद यह गेम Steam पर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले गेम्स की लिस्ट में शामिल हो गया

आपको बता दें कि Alinea Analytics नाम की एक मार्केट रिसर्च फर्म ने यह डेटा शेयर किया, जिसे GamesIndustry.biz ने रिपोर्ट किया है. EA की तरफ से अभी तक इस सेल्स नंबर के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन इतने बड़े नंबर को देखकर यह तो साफ हो गया है कि बैटलफील्ड फ्रेंचाइज़ी ने धमाकेदार कमबैक कर लिया है.

EA का अगला प्लान क्या है?

EA ने यह भी बताया है कि आने वाले महीनों में गेम के लिए नए मैप्स, हथियार और अपडेट्स लाए जाएंगे ताकि गेमर्स को ताज़ा कंटेंट मिलता रहे. इसका मतलब है कि जो भी प्लेयर्स Battlefield 6 की दुनिया में उतर चुके हैं, उनके लिए अभी बस शुरुआत है. आने वाले टाइम में गेमिंग कंपनी अपने इस गेम में कई नए सरप्राइज़ दे सकती है.

TAGGED:

BATTLEFIELD 6 SALES REPORT
BATTLEFIELD 6 STEAM PLAYERS
BATTLEFIELD 6 REVENUE 2025
EA BATTLEFIELD 6 RECORDS
BATTLEFIELD 6

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.