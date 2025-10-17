ETV Bharat / technology

Battlefield 6 ने गेमिंग वर्ल्ड में मचाया धमाल, सिर्फ पांच दिन में कमाएं 350 मिलियन डॉलर!

Battlefield 6 लॉन्च के बाद गेमिंग वर्ल्ड में एक नई हलचल मचा दी है. ( फोटो क्रेडिट: X/@Battlefield )

हैदराबाद: Battlefield 6 ने लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है. यह गेमिंग कंपनी EA का एक शूटर गेम है, जिसने लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही कई गेमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. इसके बारे में आई एक नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैटलफिल्ड 6 ने लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन बाद ही इस गेम के 7 मिलियन यानी 70 लाख यूनिट्स को सोल्ड कर दिया है. इस दौरान कंपनी ने महज पांच दिनों में ही करीब 350 मिलियन डॉलर की कमाई भी कर ली है. आइए हम आपको इस गेम के बारे में बताते हैं. यह गेम 10 अक्टूबर 2025 को PC, PS5 और Xbox Series S/X के लिए रिलीज़ हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा गेम कॉपिज़ बेचने वाला यह गेम इस साल सिर्फ EA Sports FC 26 से पीछे है, जिसने अपने लॉन्च के पहले पांच दिनों में 7.7 मिलियन कॉपियां बेची थीं. आइए हम आपको बताते हैं कि इस साल लॉन्च हुए गेम्स में से पहले पांच दिनों में सबसे ज्यादा यूनिट्स किस गेम के बिके हैं. पहले 5 दिन में सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स रैंक गेम का नाम कॉपियां (मिलियन में) रिलीज़ डेट रेवेन्यू (अनुमानित) 1 EA Sports FC 26 7.7 26 सितंबर 2025 $380 मिलियन 2 Battlefield 6 7.0 10 अक्टूबर 2025 $350 मिलियन 3 Monster Hunter Wilds 6.2 2025 की शुरुआत $290 मिलियन 4 Borderlands 4 2.3 हाल ही में $120 मिलियन