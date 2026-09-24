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MIT ने बनाई निगलने वाली पेपर बैटरी, जो शरीर के अंदर डिवाइस चलाती है

ये बैटरी सुअरों के पेट में वायरलेस टैग को पावर देकर 1.5 मीटर दूर रिसीवर से संपर्क बनाए रखने में सफल रही. ( Photo Credit: mit.edu )

हैदराबाद: MIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी बनाई है, जिसे निगला जा सकता है. ये बैटरी कागज जैसी पतली है. इसके जरिए शरीर के अंदर मेडिकल डिवाइस को पावर दिया जाता है और फिर यह धीरे-धीरे सुरक्षित तरीके से घुल जाती है. यह सामान्य बैटरियों की तरह नुकसान नहीं पहुंचाती. ये बायोरिसोबेबल यानी शरीर में घुलने वाली कंटेंट से बनी है. इससे दवा देने वाले कैप्सूल, सेंसर और दूसरे मेडिकल टूल्स आसानी से चल सकेंगे. बैटरी कैसे बनी है? ये बैटरी कई परतों में बनाई गई है. एक तरफ मैग्निज़ियम अलॉय है, जो एनोड यानी नेगेटिव पार्ट का काम करता है. दूसरी तरफ molybdenum trioxide और activated carbon मिलाकर कैथोड बनाया गया है. बीच में बायडिग्रेडेबल इलेक्ट्रॉइट है, जिससे बिजली पैदा होती है. इन्हें जोड़ने के लिए Cellulose Nanofibrils का इस्तेमाल किया गया है. इससे बैटरी कागज जैसी पतली और छिद्र वाली हो गई है. पुरानी बैटरियों में बड़े बाइनडर्स होते थे. अब ये नया डिज़ाइन ज्यादा मजबूत है और घुलने का समय भी कंट्रोल में रहता है. MIT के लैबोरटरी फॉर ट्रांसलेशनल इंजीनयरिंग के डायरेक्टर Giovanni Traverso ने बताया कि पेपर स्ट्रक्चर से बैटरी की ताकत बढ़ती है और बिजली भी अच्छी बनती है. इसे प्रयोगशाला में एक आर्टिफिशियल पेट के तरल में टेस्ट किया गया. मोम की कोटिंग लगाने से बैटरी करीब तीन दिन तक काम करती रही. उसके बाद धीरे-धीरे टूटने लगी और फिर कई हफ्तों में पूरी तरह बिखर गई. जानवरों पर टेस्ट के नतीजे वैज्ञानिकों ने दो साइज की बैटरी बनाई है. छोटी वाली सामान्य जेलाटिन कैप्सूल में फिट हो जाती है. बड़ी वाली ज्यादा पावर देने के लिए है, दोनों पर beeswax की परत चढ़ाई गई. कुछ में candelilla wax भी लगाई गई जो रेगिस्तानी पौधे से बनती है. इससे ये पेट के एसिड से जल्दी खराब नहीं होती.