MIT ने बनाई निगलने वाली पेपर बैटरी, जो शरीर के अंदर डिवाइस चलाती है
MIT वैज्ञानिकों ने ऐसी पेपर बैटरी बनाई है जो निगलने के बाद पेट में तीन दिन तक मेडिकल डिवाइस चलाती है.
Published : September 24, 2026 at 4:57 PM IST
हैदराबाद: MIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी बनाई है, जिसे निगला जा सकता है. ये बैटरी कागज जैसी पतली है. इसके जरिए शरीर के अंदर मेडिकल डिवाइस को पावर दिया जाता है और फिर यह धीरे-धीरे सुरक्षित तरीके से घुल जाती है. यह सामान्य बैटरियों की तरह नुकसान नहीं पहुंचाती. ये बायोरिसोबेबल यानी शरीर में घुलने वाली कंटेंट से बनी है. इससे दवा देने वाले कैप्सूल, सेंसर और दूसरे मेडिकल टूल्स आसानी से चल सकेंगे.
बैटरी कैसे बनी है?
ये बैटरी कई परतों में बनाई गई है. एक तरफ मैग्निज़ियम अलॉय है, जो एनोड यानी नेगेटिव पार्ट का काम करता है. दूसरी तरफ molybdenum trioxide और activated carbon मिलाकर कैथोड बनाया गया है. बीच में बायडिग्रेडेबल इलेक्ट्रॉइट है, जिससे बिजली पैदा होती है. इन्हें जोड़ने के लिए Cellulose Nanofibrils का इस्तेमाल किया गया है. इससे बैटरी कागज जैसी पतली और छिद्र वाली हो गई है. पुरानी बैटरियों में बड़े बाइनडर्स होते थे.
अब ये नया डिज़ाइन ज्यादा मजबूत है और घुलने का समय भी कंट्रोल में रहता है. MIT के लैबोरटरी फॉर ट्रांसलेशनल इंजीनयरिंग के डायरेक्टर Giovanni Traverso ने बताया कि पेपर स्ट्रक्चर से बैटरी की ताकत बढ़ती है और बिजली भी अच्छी बनती है. इसे प्रयोगशाला में एक आर्टिफिशियल पेट के तरल में टेस्ट किया गया. मोम की कोटिंग लगाने से बैटरी करीब तीन दिन तक काम करती रही. उसके बाद धीरे-धीरे टूटने लगी और फिर कई हफ्तों में पूरी तरह बिखर गई.
जानवरों पर टेस्ट के नतीजे
वैज्ञानिकों ने दो साइज की बैटरी बनाई है. छोटी वाली सामान्य जेलाटिन कैप्सूल में फिट हो जाती है. बड़ी वाली ज्यादा पावर देने के लिए है, दोनों पर beeswax की परत चढ़ाई गई. कुछ में candelilla wax भी लगाई गई जो रेगिस्तानी पौधे से बनती है. इससे ये पेट के एसिड से जल्दी खराब नहीं होती.
वैज्ञानिकों ने सुअरों के पेट में एंडोस्कोप से ये बैटरियां डाली. दोनों वर्ज़न तीन दिन तक काम करते रहे. बड़ी बैटरी शुरू में 1.84 वोल्ट तक पहुंची. तीसरे दिन 1.45 वोल्ट रह गई. छोटी वाली बैटरी 1.7 से 1.35 वोल्ट पर आ गई. ये बैटरी एक वायरलेस टैग को पावर देने में सक्षम हुई. टैग लगे में था और 1.5 मीटर दूर रिसीवर से बात कर रहा था.
दूसरी टेस्ट में एक कैप्सूल को पावर दी गई, जो पेट को 20 मिनट तक बिजली से उत्तेजित करता रहा. ये तरीका पेट की खाली होने की समस्या, मिचली या भूख कम लगने जैसे रोगों में इस्तेमाल होता है. इसका कोई नुकसान नहीं हुआ. RFID टैग और सर्किट बोर्ड पूरी तरह नहीं घुले. वो शरीर से बाहर निकल गए. वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि अभी टेस्ट कम जानवरों पर हुआ है. इंसानों पर ट्रायल से पहले और भी रिसर्च करनी जरूरी है.
भविष्य में क्या फायदा होगा
ये बैटरी तापमान, pH, प्रेशर या बायोकेमिकल सिग्नल मापने वाले सेंसर चला सकती है. दवा की डिलीवरी कंट्रोल कर सकती है. पेट या आंत में बिजली वाले ट्रीटमेंट दे सकती है. मरीज ने दवा ली है या नहीं, ये भी ट्रैक करने वाले स्मार्ट पिल्स इससे चल सकते हैं. शरीर में कई दिन तक रहने वाले डिवाइस के लिए ये खास काम की है, क्योंकि बैटरी खुद घुल जाएगी तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
वैज्ञानिक अब बायोडिग्रेडेबल एंटीना और RFID सिस्टम के साथ प्रोटोटाइप बना रहे हैं. दो साल में इंसानों पर ट्रायल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. ये बैटरी लीथियम या बटन सेल जैसी जहरीली नहीं है. ये गैर-जहरीली और खाने लायक सामग्री से बनी है. यह पाचन तंत्र में सुरक्षित तरीके से घुल जाती है.