Jeep Compass के बेस Sport वेरिएंट को मिला 9-स्पीड AT गियरबॉक्स, कीमत 21.99 लाख रुपये
Jeep ने अपनी Jeep Compass के बेस 'Sport' वेरिएंट का ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट लॉन्च किया है. इसकी कीमत 21.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : October 26, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी Jeep ने अपनी Jeep Compass के बेस 'Sport' वेरिएंट को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 21.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. हालांकि इसके 'Sport' वेरिएंट के एक्सटीरियर लुक में कोई बदलाव नहीं किया है.
हालांकि इसमें एक बड़ा मैकेनिकल बदलाव जरूर किया गया है, जिसमें 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. यही ट्रांसमिशन जीप की बड़ी और ज्यादा महंगी एसयूवी Jeep Meridian में भी मिलता है. इसके अलावा, Jeep Compass Sport 9-AT की डिलीवरी नवंबर 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है.
इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, Stellantis India के ऑटोमोटिव ब्रांड्स के बिजनेस हेड और डायरेक्टर, कुमार प्रियेश ने कहा कि, "Jeep Compass हमेशा से ही Jeep की असली क्षमता, खास डिजाइन और एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरिएंस का प्रतीक रही है. Jeep Compass Sport में 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश करने के साथ, हम इस एक्सपीरिएंस को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना रहे हैं."
Jeep Compass Sport 9-AT का इंजन
नई Jeep Compass Sport 9AT में मौजूदा 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 167.67 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ नौ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़ा गया है. इससे पहले, Compass के Sport वेरिएंट में केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही विकल्प मिलता था.
Jeep Compass Sport 9AT में इस मॉडल के 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग' (FSD) सस्पेंशन और 'डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क' (DST) सिस्टम को बरकरार रखा गया है. हालांकि, Sport Jeep Compass का बेस वेरिएंट है और यह 4x2 कॉन्फ़िगरेशन में ही आता है, जिसमें SUV के अगले व्हील्स को पावर पहुंचाई जाती है.
Jeep Compass Sport 9-AT ट्रिम के फीचर्स
इसके एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो Compass Sport AT में कई सेफ्टी, कम्फर्ट और कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं. इनमें छह एयरबैग, ऑटो होल्ड, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 21.3 cm का यू-कनेक्ट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर-व्यू मिरर जैसे कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं.
इसके अलावा, ग्राहक 29,900 रुपये की कीमत वाला एक एक्सेसरी पैक भी चुन सकते हैं, जिसमें एम्बिएंट लाइटिंग, प्रेडिक्टिव सेफ्टी फीचर्स वाला डैशकैम, एक Swoosh डिकल, हर मौसम के अनुकूल फ्लोर मैट और मड फ्लैप शामिल हैं.
Jeep Compass की कीमत
कीमत की बात करें तो Jeep Compass Sport AT को कंपनी ने 21.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. भारत में जीप डीलरशिप और स्टेलंटिस ब्रांड हाउस के जरिए इस कार की डिलीवरी नवंबर 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी. Jeep Compass की पूरी रेंज में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं, और साथ ही इसमें टू-व्हील-ड्राइव और फोर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के विकल्प भी मौजूद हैं.