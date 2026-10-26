ETV Bharat / technology

Jeep Compass के बेस Sport वेरिएंट को मिला 9-स्पीड AT गियरबॉक्स, कीमत 21.99 लाख रुपये

Jeep Compass Sport वेरिएंट को मिला 9-स्पीड AT गियरबॉक्स ( फोटो - Instagram/jeepindia )

हैदराबाद: अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी Jeep ने अपनी Jeep Compass के बेस 'Sport' वेरिएंट को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 21.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. हालांकि इसके 'Sport' वेरिएंट के एक्सटीरियर लुक में कोई बदलाव नहीं किया है.

हालांकि इसमें एक बड़ा मैकेनिकल बदलाव जरूर किया गया है, जिसमें 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. यही ट्रांसमिशन जीप की बड़ी और ज्यादा महंगी एसयूवी Jeep Meridian में भी मिलता है. इसके अलावा, Jeep Compass Sport 9-AT की डिलीवरी नवंबर 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है.

Jeep Compass Sport वेरिएंट का AT गियरबॉक्स (फोटो - Jeep India) इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, Stellantis India के ऑटोमोटिव ब्रांड्स के बिजनेस हेड और डायरेक्टर, कुमार प्रियेश ने कहा कि, "Jeep Compass हमेशा से ही Jeep की असली क्षमता, खास डिजाइन और एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरिएंस का प्रतीक रही है. Jeep Compass Sport में 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश करने के साथ, हम इस एक्सपीरिएंस को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना रहे हैं." Jeep Compass Sport 9-AT का इंजन

नई Jeep Compass Sport 9AT में मौजूदा 2.0-लीटर मल्टीजेट II टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 167.67 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ नौ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़ा गया है. इससे पहले, Compass के Sport वेरिएंट में केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही विकल्प मिलता था.