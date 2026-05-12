2.05 करोड़ की कीमत पर लॉन्च हुई नई Range Rover Sport SV एसयूवी, जानें क्या हैं फीचर्स
Jaguar Land Rover ने भारत में अपनी Range Rover Sport SV को लॉन्च कर दिया है. इस एसयूवी की कीमत 2.05 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : May 12, 2026 at 4:14 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover ने भारतीय बाजार में अपनी Range Rover Sport SV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 2.05 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. यह लग्ज़री SUV Range Rover Sport SV एडिशन टू के ज़्यादा आसान विकल्प के तौर पर पेश किया गया है.
यह कीमत में 30 लाख रुपये कम है, जबकि इसमें वही पावरट्रेन और मुख्य SV हाइलाइट्स मिलते हैं. कीमत में यह बढ़ोतरी JLR इंडिया द्वारा भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आधिकारिक तौर पर लागू होने से पहले Range Rover SV और Range Rover Sport SV एडिशन टू की कीमतों में बदलाव करने के कुछ समय बाद हुई है.
यह भारत के लिए Range Rover Sport लाइनअप में एक 'प्योर' SV मॉडल (वेरिएंट) की शुरुआत है, जो पहले के लिमिटेड-रन एडिशन मॉडल से आगे है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, नई Sport SV में भारत के लिए खास एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन के साथ खास स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं. संभावित ग्राहक इस कार को पांच खास शेड्स में चुन सकते हैं, जिनमें ग्रीन सैटिन, ऑरेंज मैट, ब्लू ग्लॉस, वायलेट मैट और टील ग्लॉस कलर ऑप्शन शामिल हैं.
Range Rover Sport SV का इंजन विकल्प
कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस SUV में 4.4-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 626 bhp की पावर और 750 Nm का अधिकतम टॉर्क देता है. रेंज रोवर का दावा है कि यह कार 0-100 kmph की स्पीड 3.8 सेकंड में पकड़ सकती है, क्योंकि यह अब तक की सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली Range Rover Sport है.
Range Rover Sport SV का डिजाइन
कार के एक्सटीरियर डिजाइन पर नजर डालें तो, इस SUV में 22-इंच के फोर्ज्ड एलॉय व्हील, एक ब्लैक कंट्रास्ट रूफ और SV-स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं. इसके इंटीरियर की बात करें तो, इसमें लाइट क्लाउड और एबोनी विंडसर लेदर अपहोल्स्ट्री, एक स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ, बॉडी और सोल सीट्स, मेरिडियन सिग्नेचर ऑडियो सिस्टम और एक पूरा एक्सटेंडेड लेदर पैकेज मिलता है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि आम रेंज रोवर फैशन में, खरीदार स्टैंडर्ड ऑफरिंग के अलावा, अपनी पसंद और पसंद के हिसाब से मॉडल को और कस्टमाइज़ कर सकते हैं. Range Rover Sport SV में कंपनी का 6D डायनामिक्स सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, जो कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन के दौरान बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रॉलिक रूप से इंटरकनेक्टेड सेटअप का इस्तेमाल करता है.
इस सिस्टम के पीछे का आइडिया पिच और बॉडी रोल को कम करना है, साथ ही Range Rover से उम्मीद की जाने वाली शानदार ड्राइविंग कैरेक्टर को बनाए रखना है. इंडिया-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इस एसयूवी को 2.05 करोड़ रुपये की कीमत पर उतारा गया है.
नई Range Rover Sport SV, Sport SV पोर्टफोलियो का पहला मॉडल होने जो बदले हुए प्राइसिंग स्ट्रक्चर के तहत Jaguar Land Rover India डीलरशिप पर आएगा. Range Rover Sport SV की बुकिंग अब शुरू कर दी गई है, और इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.