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Bajaj Pulsar NS400z की कीमत में 14,000 रुपये की कटौती, अब 1.94 लाख रुपये में मिलेगी

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी Bajaj Pulsar NS400z को हाल ही में नए 349cc इंजन के साथ लॉन्च किया था. इसकी लॉन्च के समय कंपनी ने इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन अब इस मोटरसाइकिल की कीमत में नई GST दरों के अनुसार कटौती की गई है.

अब इस बाइक की कीमत 1.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो इस महीने की शुरुआत में बाज़ार में लॉन्च होने के समय 1.94 लाख रुपये थी. इस अपडेटेड मोटरसाइकिल ने 373cc इंजन वाली Pulsar NS400z की जगह ली है.

बाइक की कीमत में कमी का मतलब यह है कि Bajaj NS400z अब पहले के मुकाबले लगभग 14,000 रुपये ज़्यादा सस्ती हो गई है, क्योंकि 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स की दरें कम हो गई हैं. कंपनी का कहना है कि ग्राहक इस बाइक की फ़ाइनल ऑन-रोड कीमत पर 24,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

Bajaj Pulsar NS400z का इंजन

पुरानी Pulsar NS400z के मुकाबले, मौजूदा बाइक में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है. अपडेटेड NS40z में 349cc का छोटा सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 9,000 rpm पर 40 bhp की अधिकतम पावर और 7,500 rpm पर 33.2 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.