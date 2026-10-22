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नई Bajaj Pulsar N250SS भारत में हुई लॉन्च, मिला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीमत 1.59 रुपये

Bajaj Pulsar N250 की तस्वीर ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई Bajaj Pulsar N250SS को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 1,59,406 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

इस अपडेटेड क्वार्टर-लीटर मोटरसाइकिल में फोर-वॉल्व इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) और गूगल मैप्स मिररिंग के साथ नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस्तेमाल किया गया है. इस अपडेट के साथ इसमें स्पोर्ट्स शिफ्टर और कई अन्य सुविधाजनक व सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

बता दें कि Bajaj Pulsar N250SS को मौजूदा पल्सर N250 में मैकेनिकल और तकनीकी अपग्रेड करके तैयार किया गया है. यह लॉन्च ऐसे समय में किया गया है, जब भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में Bajaj Pulsar ब्रांड को 25 साल पूरे हो गए हैं. Bajaj Pulsar N250 (फोटो - Bajaj Auto) Bajaj Pulsar N250SS का इंजन और गियरबॉक्स

नई Bajaj Pulsar N250SS में 250cc, चार-वाल्व वाला इंजन लगाया गया है, जो 25 PS की अधिकतम पावर और 22 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन में मौजूदा Pulsar N250 के मुकाबले पावर और टॉर्क में मामूली बढ़ोतरी है, जो पहले 24.5 PS की पावर और 21.5 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता था. इस इंजन को अब 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो पिछले मॉडल के 5-स्पीड ट्रांसमिशन को रिप्लेस करता है. इस अतिरिक्त गियर की वजह से मोटरसाइकिल का ट्रांसमिशन सेटअप बदल गया है. एक और अहम बदलाव बाइक में 'इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी' (ETB) को शामिल करना है, जो राइड मोड्स चुनने की सुविधा देता है. Bajaj Pulsar N250 (फोटो - Bajaj Auto)