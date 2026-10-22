नई Bajaj Pulsar N250SS भारत में हुई लॉन्च, मिला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीमत 1.59 रुपये
Bajaj Auto ने भारत में नई Bajaj Pulsar N250SS को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक की कीमत 1,59,406 रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 22, 2026 at 11:23 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई Bajaj Pulsar N250SS को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 1,59,406 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.
इस अपडेटेड क्वार्टर-लीटर मोटरसाइकिल में फोर-वॉल्व इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी (ETB) और गूगल मैप्स मिररिंग के साथ नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस्तेमाल किया गया है. इस अपडेट के साथ इसमें स्पोर्ट्स शिफ्टर और कई अन्य सुविधाजनक व सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े गए हैं.
बता दें कि Bajaj Pulsar N250SS को मौजूदा पल्सर N250 में मैकेनिकल और तकनीकी अपग्रेड करके तैयार किया गया है. यह लॉन्च ऐसे समय में किया गया है, जब भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में Bajaj Pulsar ब्रांड को 25 साल पूरे हो गए हैं.
Bajaj Pulsar N250SS का इंजन और गियरबॉक्स
नई Bajaj Pulsar N250SS में 250cc, चार-वाल्व वाला इंजन लगाया गया है, जो 25 PS की अधिकतम पावर और 22 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. यह इंजन में मौजूदा Pulsar N250 के मुकाबले पावर और टॉर्क में मामूली बढ़ोतरी है, जो पहले 24.5 PS की पावर और 21.5 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता था.
इस इंजन को अब 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो पिछले मॉडल के 5-स्पीड ट्रांसमिशन को रिप्लेस करता है. इस अतिरिक्त गियर की वजह से मोटरसाइकिल का ट्रांसमिशन सेटअप बदल गया है. एक और अहम बदलाव बाइक में 'इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी' (ETB) को शामिल करना है, जो राइड मोड्स चुनने की सुविधा देता है.
यह फीचर पहले से मौजूद ABS मोड्स के साथ दिया गया है, जिससे इसमें मिलने वाला राइडर असिस्टेंस पैकेज और बेहतर हो जाता है. संभावना जताई जा रही है कि Bajaj इसमें वही राइडिंग मोड्स - Rain, Off Road, Sport और Road - मिलेंगे, जो हाल ही में लॉन्च हुई Pulsar N160SS में मिलते हैं.
Bajaj Pulsar N250SS के फीचर्स और उपकरण
इस बाइक के कॉकपिट में सबसे बड़ा बदलाव नया 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसने स्टैंडर्ड N250 में लगे LCD यूनिट को रिप्लेस किया है. यह डिस्प्ले Google Maps मिररिंग को सपोर्ट करता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नेविगेशन की सुविधा जुड़ जाती है.
नई Pulsar N250SS के अपडेटेड इक्विपमेंट पैकेज में अब एक 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' भी शामिल है. इससे राइडर बिना क्लच का इस्तेमाल किए गियर अपशिफ्ट कर सकेगा. इसके अलावा, इस बाइक में एडजस्टेबल लीवर, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, हैज़र्ड स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Bajaj Pulsar N250SS की कीमत और उपलब्धता
नई Pulsar N250SS की कीमत की बात करें तो इस बाइक को 1,59,406 रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसका अपडेटेड पावरट्रेन, TFT डिस्प्ले, गूगल मैप्स मिररिंग और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल तकनीक इसे मौजूदा Pulsar N250 से अलग बनाती है.