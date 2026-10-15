Bajaj Pulsar N250 में मिलने वाला है नया TFT डिस्प्ले और 6-स्पीड गियरबॉक्स, जल्द होगी लॉन्च
Bajaj Auto जल्द ही अपनी अपडेटेड Bajaj Pulsar N250 SS को लॉन्च करने वाली है. इसमें कई बड़े अपडेट किए जाएंगे.
Published : October 15, 2026 at 3:21 PM IST
हैदराबाद: बाइक निर्माता कंपनी Bajaj Auto जल्द ही अपनी अपडेटेड Bajaj Pulsar N250 SS को लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले ही इसे देश के कुछ डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस क्वार्टर-लीटर N-सीरीज बाइक में अब तक के सबसे बड़े अपडेट मिलने वाले हैं.
हालांकि इसका बेसिक डिज़ाइन पहले जैसा ही है, लेकिन नए SS वेरिएंट में कई मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव इसके गियरबॉक्स में देखने को मिलता है, जहां अब 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. इसके साथ ही स्पोर्ट्स शिफ्टर और 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है.
बाइक के गियरबॉक्स में सबसे बड़ा अपडेट
जानकारी के अनुसार, बाइक में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इसके ट्रांसमिशन में किया गया है. मौजूदा Bajaj Pulsar N250 में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो अब एक कमी की तरह लगने लगा है, क्योंकि इसके मुकाबले की अन्य बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलते है. एक डीलरशिप पर देखी गई नई N250 SS में 6-स्पीड यूनिट के साथ बजाज का 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' भी नजर आता है.
यह असल में Pulsar N250 में एक 'क्विकशिफ्टर' का काम करता है. मौजूदा N250 में रोज़मर्रा की राइडिंग के लिए लो और मिड-रेंज परफॉर्मेंस हमेशा से काफी रही है, लेकिन 6-स्पीड गियरबॉक्स होने से Bajaj को बेहतर तरीके से गियर सेट करने की आज़ादी मिलेगी, जिससे तेज़ एक्सीलरेशन और हाईवे पर आरामदायक क्रूज़िंग दोनों में मदद मिलेगी.
2026 Bajaj Pulsar N250 का इंजन
इंजन की बात करें तो इस बाइक में 249.07cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अपडेटेड बाइक के आउटपुट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. यह इंजन अब लगभग 25bhp की पावर और 22Nm का टॉर्क प्रदान करता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा N250 का आउटपुट 24bhp और 21.5Nm है.
2026 Bajaj Pulsar N250 SS के फीचर्स
बाइक के अपडेटेड वर्जन में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जो मौजूदा बाइक में मिलने वाले कनेक्टेड डिजिटल यूनिट को रिप्लेस करेगा. इस डिस्प्ले में Google Maps मिररिंग, लैप टाइमर और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने का फीचर देता है.
इसके बाएं हिस्से में मेन्यू नेविगेट करने के लिए एक डायरेक्शनल कंट्रोल पैड दिया गया है, जबकि दाईं तरफ इंजन कंट्रोल्स के साथ हैज़र्ड-लाइट के लिए एक अलग स्विच मौजूद है. एक और नया फीचर - राइड-मोड पैकेज का विस्तार है. इस बाइक में पांच मोड दिए गए हैं, जिनमें Sport, Road, Rain, Off-Road और Tour शामिल हैं. इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल के लिए, एडजस्ट करने के विकल्पों में यह एक काफी बड़ा इजाफा है.
बजाज ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कीमत की घोषणा नहीं की है. डीलरशिप से मिली जानकारी के अनुसार, SS की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.