ETV Bharat / technology

Bajaj Pulsar N250 में मिलने वाला है नया TFT डिस्प्ले और 6-स्पीड गियरबॉक्स, जल्द होगी लॉन्च

Bajaj Pulsar N250 ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: बाइक निर्माता कंपनी Bajaj Auto जल्द ही अपनी अपडेटेड Bajaj Pulsar N250 SS को लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले ही इसे देश के कुछ डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस क्वार्टर-लीटर N-सीरीज बाइक में अब तक के सबसे बड़े अपडेट मिलने वाले हैं.

हालांकि इसका बेसिक डिज़ाइन पहले जैसा ही है, लेकिन नए SS वेरिएंट में कई मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बदलाव किए गए हैं. इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव इसके गियरबॉक्स में देखने को मिलता है, जहां अब 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. इसके साथ ही स्पोर्ट्स शिफ्टर और 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है.

बाइक के गियरबॉक्स में सबसे बड़ा अपडेट

जानकारी के अनुसार, बाइक में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट इसके ट्रांसमिशन में किया गया है. मौजूदा Bajaj Pulsar N250 में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो अब एक कमी की तरह लगने लगा है, क्योंकि इसके मुकाबले की अन्य बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलते है. एक डीलरशिप पर देखी गई नई N250 SS में 6-स्पीड यूनिट के साथ बजाज का 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' भी नजर आता है. यह असल में Pulsar N250 में एक 'क्विकशिफ्टर' का काम करता है. मौजूदा N250 में रोज़मर्रा की राइडिंग के लिए लो और मिड-रेंज परफॉर्मेंस हमेशा से काफी रही है, लेकिन 6-स्पीड गियरबॉक्स होने से Bajaj को बेहतर तरीके से गियर सेट करने की आज़ादी मिलेगी, जिससे तेज़ एक्सीलरेशन और हाईवे पर आरामदायक क्रूज़िंग दोनों में मदद मिलेगी.