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नई Bajaj Pulsar N160 S और N160 SS हुईं लॉन्च, मिलेगा Google Maps मिररिंग का फीचर

Bajaj Auto ने अपनी नई Bajaj Pulsar N160 S और Pulsar N160 SS को लॉन्च किया है. इनकी कीमत 1,33,511 रुपये और 1,42,585 रुपये है.

Bajaj Pulsar N160 SS
नई Bajaj Pulsar N160 सीरीज हुई लॉन्च (फोटो - Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी नई Bajaj Pulsar N160 S और Pulsar N160 SS को लॉन्च कर दिया है. इनकी कीमत क्रमशः 1,33,511 रुपये और 1,42,585 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

इन नई मोटरसाइकिलों के साथ Pulsar N160 रेंज में इंटेलिजेंट थ्रॉटल (ETB), कई राइड मोड, क्रॉल टेक्नोलॉजी और नया 165cc इंजन को दिया गया है. इसके अलावा, मौजूदा Bajaj Pulsar N160 भी नए वेरिएंट्स के साथ बेची जाती रहेगी.

नए 165cc इंजन का परफॉर्मेंस
दोनों मोटरसाइकिलों में नया 165cc, फोर-वॉल्व इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा 18.2 bhp की पावर प्रदान करता है. कंपनी का दावा है कि ये मोटरसाइकिलें 4.5 सेकंड में 0 से 60 km/h की रफ़्तार पकड़ सकती हैं, जिससे ये अपने सेगमेंट में सबसे तेज़ और सबसे पावरफुल मॉडल बन जाती हैं.

Bajaj Pulsar N160 SS
नई Bajaj Pulsar N160 सीरीज हुई लॉन्च (फोटो - Bajaj Auto)

इस नए इंजन के साथ इंटेलिजेंट थ्रॉटल (ETB) का फीचर दिया गया है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल सिस्टम है. यह सिस्टम राइडर को अतिरिक्त मदद देने वाले फ़ीचर्स और अलग-अलग तरह के थ्रॉटल रिस्पॉन्स की सुविधा देता है.

राइड मोड्स और राइडर असिस्सटेंस फीचर्स
कंपनी ने ETB सिस्टम में चार राइड मोड जोड़े हैं, जिनमें Rain, Road, Sport और Off-Road मोड्स शामिल हैं. ये मोड अलग-अलग राइडिंग कंडिशन के हिसाब से बाइक्स के रिस्पॉन्स को एडजस्ट करते हैं. इसके अलावा, इन नई मोटरसाइकिलों में क्रॉल टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

Bajaj Pulsar N160 SS
नई Bajaj Pulsar N160 सीरीज का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Bajaj Auto)

यह फीचर क्लच या गियर के कम से कम इस्तेमाल के साथ ऊंचे गियर में भी धीमी गति से आसानी से चलने में मदद करता है, और यह फीचर खासकर धीरे-धीरे चलने वाले ट्रैफिक में काम आता है. Pulsar N160 SS में रिस्पॉन्सिव ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिलता है, जो अलग-अलग तरह की सड़कों पर ग्रिप बनाए रखने में मदद करने के लिए ETB सिस्टम का इस्तेमाल करता है.

नेविगेशन सपोर्ट वाला TFT कंसोल
इन दोनों मॉडल्स में से Bajaj N160 SS में ज़्यादा फ़ीचर्स हैं. इसमें Google Maps मिररिंग वाला 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. कंपनी का कहना है कि भारत में किसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के लिए यह फीचर पहली बार पेश किया गया है.

इस मोटरसाइकिल में कॉस्मेटिक और एर्गोनॉमिक अपडेट्स भी किए गए हैं, जैसे नए ग्राफिक्स, कलर्ड अलॉय व्हील्स, हैंडलबार का बदला हुआ एंगल और सीट की बदली हुई ऊंचाई.

Bajaj Pulsar N160 SS
नई Bajaj Pulsar N160 सीरीज हुई लॉन्च (फोटो - Bajaj Auto)

कलर ऑप्शन्स और उपलब्धता
नई Bajaj Pulsar N160 S और Pulsar N160 SS पूरे भारत में बजाज ऑटो डीलरशिप पर अटलांटिक ब्लू, पर्ल मेटैलिक व्हाइट और ब्रुकलिन ब्लैक कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, Pulsar N160 रेंज ने मौजूदा कैलेंडर वर्ष के पहले छह महीनों में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है, और इसके लगभग 70 प्रतिशत ग्राहक 35 वर्ष से कम आयु के हैं.

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